MWC에서 국제 확장을 간소화하기 위한 새로운 글로벌 MVNO 컨소시엄 출범

영국 워링턴, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3월 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 모바일 월드 콩그레스에서 Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global, Ycorp가 새로운 글로벌 컨소시엄 출범을 발표할 예정이다. 이번 협력은 모바일 가상망 사업자(MVNO)가 국제 시장에서 사업을 출시하고 확장하는 방식을 재편하는 것을 목표로 한다.

이번 협업은 네트워크 범위, 운영 전문성, 디지털 비즈니스 시스템, 그리고 즉시 시장에 적용 가능한 혁신 역량을 하나의 통합된 프레임워크로 결합한 현대적인 MVNO 출범 모델을 제시한다. 이는 그동안 가상망 사업자의 해외 확장을 복잡하고 느리며 자본 집약적으로 만들었던 마찰 요인을 해소하는 것을 목표로 한다.

MVNO 성장의 실질적 장벽 해결

많은 MVNO에게 국내 시장을 넘어 해외로 확장하는 과정은 인프라를 새로 구축하고, 로밍 계약을 재협상하며, 복잡한 규제를 대응하고, 시스템 통합에 막대한 투자를 해야 하는 과제를 의미해 왔다. 동시에 마진 압박과 고객 확보 비용 증가로 인해 단순한 가격 경쟁만으로는 지속 가능한 성장이 어려워지고 있다.

이번 컨소시엄은 이러한 과제에 대응하기 위해 결성됐다.

이 모델은 브랜드와 사업자가 새로운 시장마다 핵심 시스템을 다시 구축하지 않고도 여러 국가에서 서비스를 설계, 출시, 운영할 수 있도록 체계적인 확장 경로를 제공한다.

또한 MVNO를 단순한 저가 대안으로 포지셔닝하기보다는, 고객 경험, 브랜드 가치, 서비스 혁신, 디지털 차별화를 기반으로 경쟁하고자 하는 사업자를 지원하는 데 초점을 맞추고 있다.

4개 파트너, 하나의 통합 생태계

각 파트너는 이 생태계 내에서 고유한 역량을 제공하게 된다.

우선 Jersey Telecom은 연결성의 기반을 담당한다. 500개 이상의 글로벌 모바일 및 로밍 파트너십과 보안이 강화된 통신사업자급(carrier-grade) 네트워크 인프라를 바탕으로, JT는 원활한 국제 서비스 제공을 지원한다. 해당 인프라는 사기 방지, 신원 기반 네트워크 인텔리전스, 안전한 디지털 상호작용 등 미션 크리티컬 기능을 지원한다. 이 글로벌 연결 계층은 MVNO가 즉시 확립된 국제 경로와 안정적인 네트워크 성능에 접근할 수 있도록 한다. JT의 제품 혁신 총괄 마커스 어윈(Marcus Irwin)은 “우리는 글로벌 네트워크를 통해 혁신적인 MVNO가 국제적으로 확장할 수 있도록 지원하게 되어 기쁘다”며 “보안이 강화된 통신사업자급 연결성과 이미 구축된 로밍 관계를 제공함으로써 전통적인 성장 장벽을 제거하고, 사업자가 자신감을 갖고 확장할 수 있도록 돕고 있다”고 말했다.

MVNE Pty Ltd는 심층적인 운영 지원 전문성을 제공한다. 경쟁이 치열하고 빠르게 변화하는 시장에서 MVNO를 지원해 온 실무 경험을 바탕으로, MVNE는 실제 고객 행동에 부합하는 상업적으로 실행 가능한 서비스 모델을 설계한다. 가입 절차와 출시 준비부터 서비스 생애주기 최적화에 이르기까지, MVNE는 네트워크 역량이 지속 가능한 수익 모델로 이어지도록 보장한다. DSG 및 MVNE의 창립자 겸 최고경영자 야론 아사비(Yaron Assabi)는 “우리의 사명은 MVNO가 서비스 제공과 장기적 성장에서 성공하도록 돕는 것”이라며 “이 파트너들과의 협력을 통해 강력한 운영 실행력과 상업적 통찰을 결합함으로써, 사업자에게 보다 명확하고 신속한 지속 가능한 확장 경로를 제공할 수 있다”고 밝혔다.

MDS Global은 이 생태계를 뒷받침하는 디지털 중심 비즈니스 지원 시스템(BSS)을 제공한다. 이 회사의 민첩한 BSS 플랫폼은 실시간 과금, 복잡한 요금 구조, 파트너 모델, 신속한 서비스 설정을 지원한다. 해당 시스템은 도매, 소매, 하이브리드 구조 전반에 걸친 다층적 비즈니스 모델을 구현할 수 있도록 설계됐으며, 사업자가 기술적 제약 없이 차별화된 번들 상품과 서비스를 출시할 수 있도록 지원한다. MDS Global의 글로벌 영업 부문 부사장 라이언 오핸론(Ryan O’Hanlon)은 “이번 컨소시엄의 일원으로서 우리는 현대적 MVNO 성장을 촉진하는 촉매 역할을 하게 되어 자랑스럽다”며 “디지털 중심 BSS 플랫폼은 사업자가 기존 레거시 시스템의 제약 없이 혁신하고 차별화하며 글로벌 시장으로 확장할 수 있는 유연성을 제공한다”고 말했다.

Ycorp는 컨소시엄 내에서 MVNA 역할을 수행하며, 이 생태계 안에서 MVNO 출범을 추진할 예정이다. 디지털 혁신과 프라이빗 라벨링 분야의 전통을 갖춘 Ycorp는 강력한 규제 대응 역량과 브랜드 중심 제품 설계 능력을 보유하고 있다. Ycorp는 2024년 영국 최초의 디지털 전용 MVNO인 Ymobile을 출시했으며, 앱 기반 경험을 통해 고객 가입을 3분 이내에 완료할 수 있도록 했다. 빠르고 규정을 준수하며 완전한 브랜드화가 적용된 모바일 서비스를 구축해 온 경험은 이번 컨소시엄 모델이 실제로 구현할 수 있는 가능성을 보여준다. Ycorp의 최고운영책임자(COO) 스탠 탕(Stan Tang)은 “우리는 차세대 MVNO의 디지털 최전선에 서게 되어 기쁘다”며 “완전 디지털 모바일 서비스를 직접 구축해 온 경험을 바탕으로, 이 컨소시엄에 합류한 다른 사업자들이 신속하고 자신감 있게 출시, 확장, 성장할 수 있도록 돕게 되어 기대가 크다”고 말했다.

차세대 MVNO를 위한 플랫폼

이번 통합 생태계는 다양한 형태의 서비스 모델을 지원하도록 설계됐다. 여기에는 소비자 브랜드, 여행 특화 사업자, 핀테크 연계 서비스, 기업용 솔루션, 특정 산업에 특화된 디지털 비즈니스 등이 포함된다.

오늘날 MVNO는 점점 더 하나의 기술 제품처럼 운영될 것이 요구되고 있다. 앱 중심 구조, 즉시 개통, 높은 투명성, 빠른 대응 능력이 기본 요건이 되고 있다. 이번 컨소시엄은 이러한 기대를 충족하도록 설계됐다. 시장 출시 기간을 단축하고 자본 투입 부담을 낮추는 동시에, 국제적 확장을 위한 확장 가능한 기반을 제공한다.

장기적으로는 새로운 국가에 진출할 때마다 시스템을 재설계하지 않고도 국경을 넘는 확장을 일관되게 추진할 수 있는 경로를 제공하는 것이 공동 목표다.

글로벌 가상망 사업자를 위한 새로운 청사진

이번 파트너십은 디지털 중심 통신 환경에서 가상망 사업자를 구축하고 확장하는 새로운 청사진을 제시한다.

글로벌 연결성, 현장 중심의 운영 전문성, 유연한 디지털 시스템, 실제 시장에 대한 통찰을 결합함으로써 Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global, Ycorp는 국경을 넘어 성장하고자 하는 야심 찬 MVNO를 위한 실질적인 출발 플랫폼을 구축했다.

추가 정보 문의 시 연락처

Ryan O’Hanlon

VP Global Sales

MDS Global

ryan.ohanlon@mdsglobal.com