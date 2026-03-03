Konsortium MVNO Global Baharu Dilancarkan di MWC bagi Mempermudah Pengembangan Antarabangsa

WARRINGTON, United Kingdom, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada Mobile World Congress di Barcelona dari 2 hingga 5 Mac, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global dan Ycorp akan mengumumkan penubuhan konsortium global baharu. Kerjasama ini direka untuk mentransformasikan cara Mobile Virtual Network Operators (MVNO) melancarkan, menskalakan dan memperluas operasi mereka merentasi pasaran antarabangsa.

Kerjasama ini memperkenalkan model pelancaran MVNO moden yang menggabungkan capaian rangkaian, kepakaran operasi, sistem perniagaan digital dan inovasi sedia pasaran ke dalam satu rangka kerja bersepadu. Matlamatnya adalah untuk menghapuskan halangan yang secara tradisinya menjadikan pengembangan antarabangsa rumit, lambat dan memerlukan modal yang tinggi bagi pengendali maya.

Menangani halangan sebenar terhadap pertumbuhan MVNO

Bagi banyak MVNO, pengembangan melangkaui pasaran domestik telah memerlukan pembinaan semula infrastruktur, perundingan semula perjanjian perayauan, pengurusan kerumitan kawal selia serta pelaburan yang besar dalam integrasi sistem. Pada masa yang sama, tekanan margin yang semakin meningkat serta kos pemerolehan pelanggan yang tinggi, telah menjadikan strategi bersaing berasaskan harga sahaja tidak lagi mampan.

Konsortium ini telah ditubuhkan sebagai tindak balas untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.

Ia menyediakan laluan berstruktur untuk jenama dan pengendali mereka bentuk, melancarkan serta mengurus perkhidmatan merentasi pelbagai wilayah tanpa perlu membina semula sistem teras mereka bagi setiap pasaran baharu.

Model ini tidak lagi meletakkan MVNO sebagai alternatif kos rendah sahaja, sebaliknya ia menyokong pengendali yang berhasrat untuk bersaing melalui pengalaman pelanggan, kekuatan jenama, inovasi perkhidmatan serta pembezaan digital.

Empat rakan kongsi. Satu ekosistem bersepadu.

Setiap rakan kongsi menyumbang keupayaan tersendiri dalam ekosistem ini.

Jersey Telecom (JT) menyediakan asas keterhubungan. Dengan lebih 500 hubungan mudah alih dan perayauan di seluruh dunia serta rangkaian bertaraf pembawa yang selamat, JT memastikan penyampaian perkhidmatan antarabangsa berjalan secara lancar dan konsisten. Infrastruktur syarikat tersebut direka untuk menyokong fungsi kritikal misi, merangkumi pencegahan penipuan, kecerdasan rangkaian berasaskan identiti, serta penglibatan digital yang selamat. Lapisan keterhubungan global ini memberi MVNO akses segera ke laluan antarabangsa mapan serta prestasi rangkaian yang stabil. Marcus Irwin, Ketua Inovasi Produk di Jersey Telecom, menyatakan: "Kami berbesar hati dapat menyokong MVNO yang inovatif ketika mereka berkembang ke peringkat antarabangsa dengan memanfaatkan rangkaian global kami. Dengan menyediakan keterhubungan selamat bertaraf pembawa serta hubungan perayauan yang mapan, kami menghapuskan halangan tradisional terhadap pertumbuhan dan membolehkan pengendali berkembang dengan penuh keyakinan."

MVNE Pty Ltd membawa kepakaran mendalam dalam memperkasakan keupayaan operasi. Berdasarkan pengalaman praktikal dalam menyokong MVNO di pasaran yang kompetitif dan sentiasa berubah, MVNE Pty Ltd merangka cadangan komersial yang mapan dan sejajar dengan tingkah laku pelanggan sebenar. Daripada proses onboarding dan kesiapsiagaan pelancaran hinggalah ke pengoptimuman kitar hayat, MVNE memastikan keupayaan rangkaian diterjemahkan kepada model pengendali yang berdaya komersial serta mampan. Yaron Assabi, Pengasas & Ketua Pegawai Eksekutif di DSG dan MVNE, menjelaskan: "Misi kami adalah untuk membantu MVNO mencapai kejayaan dalam penyampaian perkhidmatan serta pertumbuhan jangka panjang. Kerjasama dengan rakan kongsi ini membolehkan kami menggabungkan pelaksanaan operasi yang kukuh dengan cerapan komersial, sekali gus memberikan pengendali laluan yang lebih jelas dan pantas ke arah pengembangan mampan."

MDS Global menawarkan Business Support System (BSS) berorientasikan digital yang menjadi asas kepada ekosistem ini. Platform BSS tangkas MDS Global menyokong pengebilan masa nyata, struktur harga kompleks, model rakan kongsi serta konfigurasi perkhidmatan yang pantas. Sistem ini direka untuk menyokong model perniagaan berlapis merangkumi struktur borong, runcit dan hibrid, sambil membolehkan pengendali memperkenalkan pakej serta perkhidmatan yang berbeza tanpa sebarang kekangan teknikal. Ryan O’Hanlon, Naib Presiden Jualan Global di MDS Global, berkata: "Sebagai sebahagian daripada konsortium ini, kami berbangga dapat bertindak sebagai pemangkin kepada pertumbuhan MVNO moden. Platform BSS berorientasikan digital kami memberikan pengendali fleksibiliti untuk berinovasi, membezakan diri dan berkembang ke peringkat antarabangsa tanpa kekangan sistem legasi."

Ycorp berperanan sebagai MVNA dalam konsortium ini dan akan melancarkan MVNO dalam ekosistem tersebut. Dikenali dengan inovasi digital serta warisan dalam penjenamaan peribadi, Ycorp membawa kepakaran kukuh dalam aspek kawal selia dan reka bentuk produk berasaskan jenama. Pada tahun 2024, Ycorp telah melancarkan Ymobile, MVNO digital sahaja yang pertama di United Kingdom. Melalui pengalaman berasaskan aplikasi, pelanggan dapat mendaftar dalam masa kurang daripada tiga minit. Pengalaman Ycorp dalam membangunkan perkhidmatan mudah alih yang pantas, patuh peraturan dan lengkap dengan penjenamaan tersendiri menjadi bukti nyata tentang keupayaan yang ditawarkan oleh model konsortium ini. Stan Tang, Ketua Pegawai Operasi di Ycorp, berkata: "Kami berbesar hati berada di barisan hadapan digital bagi MVNO generasi baharu. Dengan pengalaman mencipta cadangan mudah alih sepenuhnya digital, kami teruja untuk menyokong pengendali lain melancarkan, mengembangkan dan memperluas perkhidmatan mereka dengan pantas serta penuh keyakinan melalui konsortium ini."

Sebuah platform yang dibangunkan untuk generasi baharu MVNO

Ekosistem gabungan ini direka untuk menyokong pelbagai jenis cadangan. Ini merangkumi jenama pengguna, pengendali berfokuskan pelancongan, perkhidmatan sejajar dengan fintech, tawaran perusahaan serta perniagaan digital khusus sektor.

MVNO kini semakin dilihat sebagai entiti yang perlu berfungsi seperti produk teknologi. Perkhidmatan ini perlu berasaskan aplikasi, disediakan segera, telus dan responsif. Konsortium ini telah dirangka khusus untuk memenuhi jangkaan berkenaan. Ia mengurangkan masa ke pasaran, menurunkan intensiti modal dan menyediakan asas boleh skala untuk pertumbuhan antarabangsa.

Dalam jangka masa panjang, aspirasi bersama ini adalah untuk menyediakan laluan konsisten bagi pengembangan rentas sempadan tanpa perlu mereka bentuk semula sistem bagi setiap wilayah baharu.

Pelan induk baharu untuk pengendali maya global

Kerjasama ini memperkenalkan pelan induk baharu tentang cara pengendali maya dapat dibangunkan dan diperluas dalam persekitaran telekomunikasi yang dipacu digital.

Dengan menggabungkan keterhubungan global, kepakaran operasi secara langsung, sistem digital yang fleksibel serta cerapan pasaran sebenar, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global dan Ycorp telah mewujudkan pelantar pelancaran praktikal bagi MVNO berwawasan yang ingin melangkaui sempadan, sekali gus berkembang dengan penuh keyakinan.

