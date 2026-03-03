กลุ่มพันธมิตร MVNO ระดับโลกกลุ่มใหม่เปิดตัวที่งาน MWC เพื่อลดความซับซ้อนในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

เมืองวอร์ริงตัน สหราชอาณาจักร, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในงาน Mobile World Congress ที่บาร์เซโลนา ระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 มีนาคม Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global และ Ycorp จะประกาศการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรระดับโลกกลุ่มใหม่ ความร่วมมือกันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเสมือนบนมือถือ (Mobile Virtual Network Operators หรือ MVNO) เปิดตัว เพิ่มขนาด และขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
ความร่วมมือกันนี้เป็นการนำเสนอโมเดลการเปิดตัว MVNO ที่ทันสมัย ซึ่งนำมาซึ่งการครอบคลุมเครือข่าย ความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงาน ระบบธุรกิจดิจิทัล และนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานในตลาด เข้าไว้ในกรอบการทำงานเดียวที่ประสานงานกันอย่างลงตัว เป้าหมายคือการขจัดอุปสรรคที่ทำให้การขยายธุรกิจไปสู่ระดับนานาชาติมีความซับซ้อน ล่าช้า และต้องใช้เงินทุนสูงสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์มาโดยตลอด
การแก้ไขอุปสรรคที่แท้จริงต่อการเติบโตของ MVNO
สำหรับ MVNO มากมาย การขยายธุรกิจออกไปนอกตลาดภายในประเทศจำเป็นต้องมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เจรจาข้อตกลงการโรมมิ่งใหม่ จัดการกับความซับซ้อนของกฎระเบียบ และลงทุนอย่างมากในการบูรณาการระบบ ในขณะเดียวกัน แรงกดดันด้านกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นและต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ ทำให้การแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวไม่ยั่งยืน
กลุ่มพันธมิตรนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านั้น
แพลตฟอร์มนี้มอบเส้นทางที่มีโครงสร้างสำหรับแบรนด์และผู้ประกอบการในการออกแบบ เปิดตัว และจัดการบริการในหลายพื้นที่ โดยไม่ต้องสร้างระบบหลักขึ้นใหม่ในทุกตลาดใหม่
แทนที่จะวางตำแหน่ง MVNO เป็นทางเลือกราคาประหยัด โมเดลนี้สนับสนุนผู้ให้บริการที่ต้องการแข่งขันในด้านประสบการณ์ แบรนด์ นวัตกรรมการบริการ และการสร้างความแตกต่างทางดิจิทัล
พันธมิตรสี่ราย ระบบนิเวศแบบบูรณาการหนึ่งเดียว
พันธมิตรแต่ละรายนำความสามารถที่แตกต่างกันมาสู่ระบบนิเวศนี้
Jersey Telecom เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่อ ด้วยเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและโรมมิ่งทั่วโลกกว่า 500 ราย และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายระดับผู้ให้บริการที่ปลอดภัย JT ช่วยให้สามารถจัดส่งบริการระหว่างประเทศได้อย่างราบรื่น โครงสร้างพื้นฐานนี้สนับสนุนฟังก์ชันที่สำคัญยิ่งต่อภารกิจ รวมถึงการป้องกันการฉ้อโกง ข้อมูลเชิงลึกของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวตน และการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลที่ปลอดภัย ชั้นการเชื่อมต่อระดับโลกนี้ช่วยให้ MVNO สามารถเข้าถึงเส้นทางระหว่างประเทศที่มีอยู่และประสิทธิภาพเครือข่ายที่เสถียรได้ทันที Marcus Irwin หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของ JT กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน MVNO ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจไปทั่วโลกโดยใช้เครือข่ายระดับโลกของเรา ด้วยการให้บริการการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระดับผู้ให้บริการ และความสัมพันธ์ด้านการโรมมิ่งที่มั่นคง เรากำลังขจัดอุปสรรคแบบเดิมๆ ที่ขัดขวางการเติบโต และช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ"
บริษัท MVNE Pty Ltd นำเสนอความเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการดำเนินงานในเชิงลึก ด้วยประสบการณ์ตรงในการสนับสนุน MVNO ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว MVNE จึงสร้างข้อเสนอที่สามารถทำกำไรได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริง ตั้งแต่กระบวนการแนะนำงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัว ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิต MVNE ช่วยให้มั่นใจว่า ความสามารถของเครือข่ายจะเปลี่ยนไปเป็นโมเดลธุรกิจสำหรับผู้ให้บริการที่ยั่งยืน Yaron Assabi ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ DSG และ MVNE อธิบายว่า "ภารกิจของเราคือการช่วยให้ MVNO ประสบความสำเร็จในการให้บริการและการเติบโตในระยะยาว การทำงานร่วมกับพันธมิตรเหล่านี้ทำให้เราสามารถรวมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเข้ากับความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการมีเส้นทางที่ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นสู่การขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน"
MDS Global นำเสนอระบบสนับสนุนธุรกิจแบบดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศนี้ แพลตฟอร์ม BSS ที่คล่องตัวของบริษัทรองรับการเรียกเก็บเงินแบบเรียลไทม์ โครงสร้างการกำหนดราคาที่ซับซ้อน โมเดลพันธมิตร และการกำหนดค่าบริการอย่างรวดเร็ว ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับโมเดลธุรกิจหลายระดับชั้น ครอบคลุมทั้งโครงสร้างค้าส่ง ค้าปลีก และแบบผสมผสาน พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอแพ็กเกจและบริการที่แตกต่างกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเทคนิค Ryan O’Hanlon รองประธานฝ่ายขายทั่วโลกของ MDS Global กล่าวว่า "ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรนี้ เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้เร่งให้เกิดการเติบโตของ MVNO ยุคใหม่" แพลตฟอร์ม BSS ที่เน้นดิจิทัลเป็นหลักของเรา ช่วยให้ผู้ให้บริการมีความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างความแตกต่าง และขยายธุรกิจไปทั่วโลก โดยปราศจากข้อจำกัดของระบบเดิมๆ"
Ycorp ทำหน้าที่เป็น MVNA ภายในกลุ่มพันธมิตร และจะพยายามเปิดตัว MVNO ภายในระบบนิเวศนี้ Ycorp เป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและมรดกด้านการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบที่แข็งแกร่งและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบรนด์ Ycorp เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดตัว Ymobile ซึ่งเป็น MVNO แบบดิจิทัลรายแรกของสหราชอาณาจักรในปี 2024 โดยสามารถดึงดูดลูกค้ารายใหม่ได้ภายในเวลาไม่ถึงสามนาทีผ่านแอปพลิเคชัน ประสบการณ์ของบริษัทในการสร้างบริการบนมือถือที่รวดเร็ว เป็นไปตามข้อกำหนด และมีแบรนด์ที่สมบูรณ์แบบ เป็นการแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า โมเดลกลุ่มพันธมิตรนี้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้าง Stan Tang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Ycorp กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้นำด้านดิจิทัลของ MVNO รุ่นใหม่ เนื่องจากเราเคยสร้างบริการดิจิทัลบนมือถือเต็มรูปแบบมาแล้ว เราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะช่วยผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในการเปิดตัว ขยายธุรกิจ และเพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็วและมั่นใจ โดยการเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรนี้"
แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นสำหรับ MVNO รุ่นถัดไป
ระบบนิเวศแบบรวมนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับข้อเสนอที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการที่เน้นด้านการท่องเที่ยว บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน ข้อเสนอสำหรับองค์กร และธุรกิจดิจิทัลเฉพาะภาคส่วน
คาดว่า MVNO จะมีพฤติกรรมคล้ายกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยต้องทำงานผ่านแอป พร้อมใช้งานทันที โปร่งใส และตอบสนองเป็นอย่างดี กลุ่มพันธมิตรนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว จึงช่วยย่นระยะเวลาในการออกสู่ตลาด ลดปริมาณเงินทุน และวางรากฐานที่ยืดหยุ่นสำหรับการเติบโตในระดับนานาชาติ
เมื่อเวลาผ่านไป เป้าหมายร่วมกันคือการจัดหาเส้นทางที่สม่ำเสมอสำหรับการขยายธุรกิจข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องปรับปรุงระบบใหม่สำหรับแต่ละดินแดนใหม่
แผนแม่บทใหม่สำหรับผู้ให้บริการเสมือนจริงระดับโลก
ความร่วมมือนี้เป็นการนำเสนอแบบแผนใหม่สำหรับการสร้างและขยายขนาดผู้ให้บริการเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล
ด้วยการผสานรวมการเชื่อมต่อระดับโลก ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานจริง ระบบดิจิทัลที่ยืดหยุ่น และข้อมูลเชิงลึกของตลาดอย่างแท้จริง Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global และ Ycorp ได้สร้างแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงสำหรับ MVNO ที่มีความทะเยอทะยานและพร้อมที่จะคิดนอกกรอบและเติบโตอย่างมั่นใจ
