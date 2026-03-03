新的全球流動虛擬網絡聯盟在世界流動通訊大會成立，旨在簡化國際業務擴展

英國沃靈頓, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jersey Telecom、MVNE Pty Ltd、MDS Global 及 Ycorp 將在 3 月 2 日至 5 日於巴塞隆拿舉行的世界流動通訊大會 (MWC) 上，宣佈組成新的全球聯盟。 是次合作旨在大幅度改變流動虛擬網絡營辦商 (MVNO) 進軍、擴張和發展國際市場的模式。

此合作項目帶來現代的 MVNO 啟動模式，把網絡覆蓋、營運專業知識、數碼業務系統及緊貼市場的創新成果，全部匯集於一個統籌有序的框架內。 各方的目標是破除過往令虛擬營辦商在國際市場拓展時感到棘手、耗時且耗資龐大的重重障礙。

解決 MVNO 增長的真正阻礙

對很多 MVNO 來說，要拓展海外市場，往往需要重建基建、重新協商漫遊協議、應對繁複規例，並為系統整合大舉作出投資。 與此同時，利潤空間受壓，吸客成本攀升，令單靠價格戰的競爭模式無以為繼。

此聯盟的誕生，正可有力應對這些挑戰。

聯盟為品牌及營辦商提供清晰的發展路徑，讓其可以輕鬆設計、推出和管理跨區服務，而不必為每個新市場重建核心系統。

此模式不把 MVNO 視為廉宜替代之選，而是支持營辦商在用戶體驗、品牌價值、服務創新及數碼差異化方面建立競爭優勢。

四大強勁合作夥伴， 一個整合生態系統。

生態系統內，每位合作夥伴都能貢獻獨特專長。

Jersey Telecom 提供基礎連接服務。 JT 坐擁超過 500 項全球流動與漫遊合作關係，加上安全可靠的營運商級別網絡資產，實現無縫的國際服務交付。 當中的基礎設施能支援多項關鍵業務功能，包括防詐騙、與身份相關的網絡智能分析，以及安全的數碼互動。 這個全球連接層，讓 MVNO 能夠即時使用成熟的國際線路，並享有穩健的網絡表現。 JT 產品創新主管 Marcus Irwin 表示：「我們很高興能夠支援創新 MVNO，運用我方全球網絡拓展國際業務。 憑藉安全穩妥的營運商級別連接，加上成熟的漫遊合作關係，我們正為營辦商破除傳統的發展障礙，助其自信從容地開拓市場。」

MVNE Pty Ltd 帶來深厚的營運賦能專業知識。 MVNE 在競爭激烈、變化迅速的市場中累積了支援 MVNO 的豐富實戰經驗，能夠構建出緊貼真實客戶行為且在商業上切實可行的業務方案。 從初始對接到啟動準備，以至整個生命週期的持續優化，MVNE 確保強大的網絡能力最終能轉化為商業上可持續的模式。 DSG 及 MVNE 創始人兼行政總裁 Yaron Assabi 解釋：「我們的使命是協助 MVNO 在交付和長期增長方面取得成功。 與這些夥伴合作，讓我們得以結合卓越營運執行力與敏銳商業洞察分析，為營辦商開闢更清晰快捷的可持續拓展路徑。」

MDS Global 提供支持此生態系統的數碼優先業務支援系統 (BSS)。 這個 BSS 平台靈活敏捷，可輕鬆應付實時計費、複雜定價結構、合作夥伴模式，並實現服務的快速配置。 此系統專為支援涵蓋批發、零售及混合模式的複雜商業模式而設，讓營辦商能夠不受技術制肘，靈活推出別樹一幟的組合及服務。 MDS Global 全球銷售副總裁 Ryan O’Hanlon 表示：「身為聯盟一員，我們對於能夠推動現代 MVNO 的發展深感自豪。 我們的 BSS 平台採用數碼優先模式，讓營辦商靈活地擺脫傳統系統束縛，盡情創新、凸顯特色，並拓展國際市場。」

Ycorp 在聯盟中充當 MVNA，並將尋求在生態系統內推出 MVNO。 Ycorp 素以數碼創新及私牌傳統聞名，為聯盟帶來強大的監管專業知識，以及品牌引領的產品設計。 Ycorp 於 2024 年成功推出英國首間純數碼 MVNO「Ymobile」，用戶只要透過應用程式主導的體驗，短短三分鐘內即可完成登記開通。 Ycorp 在建立快速、合規且具備完整品牌體驗的流動服務上累積了豐富經驗，正好實際展現這個聯盟模式帶來的可能性。 Ycorp 營運總監 Stan Tang 說：「我們欣然站在新一代 MVNO 數碼化發展的最前線。 憑著自身構建全數碼化流動方案的實戰經驗，我們很期待透過此聯盟，協助其他營辦商充滿信心地快速啟動、擴充和發展業務。」

專為新一代 MVNO 而設的平台

這個聯合生態系統旨在支持廣泛多元的業務方案， 當中包括消費品牌、主打旅遊服務的營辦商、金融科技相關服務、企業方案，以至針對特定行業的數碼化業務等。

市場越來越期望 MVNO 能像科技產品般運作， 他們必須以應用程式為主導、即時提供服務、清晰透明且反應迅速。 這個聯盟的架構，正好回應這些期望。 它能協助縮短產品上市時間，減低資本投入，並為國際業務增長提供可隨時擴展的基礎。

長遠而言，共同目標是提供一條貫徹一致的跨境擴展路徑，不用為每個新地區重新改造系統。

全球虛擬營辦商的新藍圖

這次合作夥伴關係，為虛擬營辦商提供在數碼主導的電訊環境下如何創立及發展的新藍圖。

Jersey Telecom、MVNE Pty Ltd、MDS Global 及 Ycorp 攜手合作，整合全球網絡連接、實務營運經驗、靈活數碼系統及真正市場觸覺，為有意進軍國際而進取的 MVNO 建立堅實可靠的起步點，助其滿懷信心地開創未來。

欲知詳情，請聯絡

Ryan O’Hanlon

全球銷售副總裁

MDS Global

ryan.ohanlon@mdsglobal.com