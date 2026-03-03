Le fonds américain Briarwood Chase Management double sa participation dans Sidetrade et franchit les 10% du capital

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR), entreprise d’IA dédiée à l’Order-to-Cash reconnue Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™, annonce que Briarwood Chase Management, société d'investissement américaine, a doublé sa position et détient désormais plus de 10% du capital du Groupe.

Briarwood Chase Management LLC se consacre à un nombre très sélectif de positions à long terme à l'échelle mondiale. Cette société d'investissement basée à New York cible des entreprises présentant un fort potentiel de croissance et des avantages concurrentiels durables, puis construit chacune de ses positions à l’issue d’une analyse fondamentale approfondie, d’échanges avec la direction et d’une revue opérationnelle.

Après avoir franchi le seuil de 5% à la fin de l’exercice 2024, la société a procédé à l’acquisition de nouvelles actions Sidetrade par l'intermédiaire de son fonds Briarwood Capital Partners LP.

Briarwood Chase Management est convaincu que Sidetrade, portée par la vision stratégique de sa direction, occupe une position unique pour s'imposer comme leader des solutions AI-native dans l'Order-to-Cash. Le fonds met particulièrement en avant l'avantage que constitue le Data Lake propriétaire de Sidetrade, construit à partir de données clients, exploitées de manière anonymisée et dans un environnement hautement sécurisé. Les contrats pluriannuels de Sidetrade (d'une durée moyenne de 3 à 4 ans) confèrent par ailleurs à l'entreprise un avantage de rétention face à la concurrence.

« Les données propriétaires sont devenues l'actif le plus précieux et nous sommes convaincus que le Data Lake de Sidetrade, constitué depuis plus de dix ans, dans le vertical Order-to-Cash, représente un avantage compétitif majeur que les concurrents ne peuvent ni construire ni répliquer facilement, » déclare Robert Blatt, directeur général de Briarwood Chase Management. « Nous avons également été particulièrement impressionnés par la décision du management de bâtir et d'exploiter sa propre infrastructure de centres de données équipée de puces GPU Nvidia, bien avant que l'IA ne devienne un sujet incontournable, et ce, avant même le lancement commercial de ChatGPT. À cela s'ajoute le développement par Sidetrade de son propre LLM, spécialisé. Depuis de nombreuses années, le management de Sidetrade prépare et intègre l'IA dans sa feuille de route produit. Cette vision, associée à l'ampleur de ses données propriétaires, nous conforte dans notre conviction. Plus qu'un éditeur SaaS, Sidetrade s'apparente aujourd'hui à une start-up AI-native plutôt qu'à un éditeur de logiciels traditionnel. »

Alors que des milliards de dollars sont investis dans les infrastructures d’IA à l’échelle mondiale, la création de valeur se déplace de la couche infrastructure vers la couche applicative, où des plateformes d’IA spécialisées par domaine transforment la puissance de calcul en résultats mesurables pour les entreprises. Sidetrade se positionne précisément à ce niveau. Sa plateforme native d’IA automatise l’ensemble du cycle Order-to-Cash (de la commande à l’encaissement) pour les grandes multinationales, grâce à Aimie, son IA agentique. Aimie est entraînée sur un Data Lake propriétaire regroupant plus de 8 000 milliards de dollars de transactions de paiement B2B, issues de plus de 42 millions d'entreprises acheteuses dans le monde, captées directement au sein des flux opérationnels, et ce depuis plus d’une décennie. Cette base de données confère à Sidetrade une avance estimée à au moins trois ans, avance qui s’accroît à mesure que de nouvelles transactions sont traitées. Cet écart structurel en matière de données constitue le socle sur lequel Sidetrade développe, entraîne et déploie des modèles d’intelligence artificielle dédiés aux opérations Oder-to-Cash à l’échelle des grandes entreprises.

En 2025, Sidetrade est passé d’une IA prédictive à une IA autonome. La Groupe a lancé le premier Agent IA de relance capable d’interagir au téléphone avec les débiteurs, de qualifier les factures et d'exécuter des actions de recouvrement sans intervention humaine. Quinze agents sont en production au sein de grands groupes internationaux d’ici la fin du premier trimestre 2026, traitant des dizaines de milliers de factures auprès de milliers de débiteurs B2B. Dans un marché du logiciel où de nombreuses solutions dites « IA-powered » se limitent à l’ajout de fonctionnalités, Sidetrade déploie des agents autonomes au cœur des workflows Order-to-Cash.

Contexte de Sidetrade









Chiffre d’affaires

61,4 millions d'euros en 2025, +14% à taux de change constant. Abonnements SaaS à 53,5 millions d'euros, +20% à taux de change constant, représentant 87% du chiffre d'affaires.









Dynamique aux États-Unis

L’Amérique du Nord est désormais le premier marché de Sidetrade, représentant 30% du chiffre d’affaires du Groupe, avec une croissance de +25% à taux de change constant. L’acquisition d’ezyCollect en 2025 a ouvert la région Asie-Pacifique comme troisième moteur de croissance.









Rentabilité

La marge opérationnelle a franchi 15% du chiffre d'affaires en 2024, avec un résultat net en hausse de 40% à 7,9 millions d'euros. Les résultats annuels 2025 seront publiés le 30 mars 2026.









Modèle économique

Le modèle de facturation repose sur le volume de transactions et non sur des licences par utilisateur, ce qui neutralise le risque de cannibalisation par l’IA actuellement intégré dans la valorisation des modèles SaaS facturés au nombre d’utilisateurs.









Gouvernance assurée par le fondateur

Olivier Novasque, pdg-fondateur de Sidetrade, détient 35% des actions en circulation, garantissant l'alignement des intérêts de la direction et des actionnaires.









Validation externe

Positionné Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les applications Invoice-to-Cash pour la troisième année consécutive (2023, 2024/2025). Consensus unanime à l’Achat des analystes indépendants, avec des objectifs de cours laissant entrevoir un potentiel d’appréciation supérieur à 100%.

Gartner, Magic Quadrant for Invoice-to-Cash Applications, 6 May 2024, Tamara Shipley Et Al. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Tous les droits sont réservés.

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est une entreprise d’IA qui redéfinit la manière dont les organisations sécurisent et accélèrent leurs flux de trésorerie. Au cœur de ses solutions se trouve Aimie, l’IA agentique de Sidetrade, entraînée sur plus de 8 000 milliards de dollars de transactions inter-entreprises. Grâce à ce Data Lake propriétaire et à une expertise métier, Aimie opère de façon autonome sur l’ensemble du cycle Order-to-Cash. Cette collaboratrice favorise l’agilité, éclaire la prise de décision et assure une exécution avec consistance. Sidetrade aide ainsi les équipes financières, commerciales et les services clients à améliorer le besoin en fonds de roulement et à renforcer leur résilience. Sidetrade accompagne ses clients dans 85 pays et compte 450 collaborateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.

