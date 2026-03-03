Quadient renforce sa position de leader mondial dans le domaine du logiciel, son Directeur Général prenant la direction de l'activité de plateforme d'automatisation digitale

Le renforcement du leadership et l’alignement opérationnel permettent à Quadient de capter la demande croissante en matière d’automatisation basée sur l’IA, dans les domaines de la communication et de gestion des flux financiers.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd’hui une nouvelle étape dans son évolution en tant que leader mondial dans le domaine du logiciel et des technologies basées sur l’intelligence artificielle. S'appuyant sur une transformation de longue date, Quadient fait de sa plateforme d’automatisation digitale le cœur de son modèle, avec Geoffrey Godet, son Directeur Général, à sa tête, afin d’en accélérer la croissance et l’innovation.

Quadient a amorcé sa transition vers le logiciel en 2019 lors de son changement de nom, passant de Neopost à Quadient. Ce nouveau nom, initialement utilisé pour son logiciel de gestion des communications clients (CCM), a été choisi pour refléter la transformation plus large de l’entreprise vers le Digital. Aujourd’hui, l’ensemble du portefeuille de solutions repose sur des logiciels ainsi que des technologies d’automatisation et de gestion intelligente des flux clients: sa plateforme de gestion des communications clients (CCM), ses solutions d’automatisation financière, ses consignes colis intelligentes, ainsi que ses systèmes modernes de traitement du courrier.

« Les plateformes SaaS natives du cloud et l’intelligence artificielle (IA) constituent le moteur central qui nous permet d’offrir à nos clients des communications et des expériences de livraison à la fois efficaces et sécurisées », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Quadient se positionne comme un leader de l’IA et de l’automatisation centrées sur l’humain afin d’aider ses clients à accélérer leurs cycles de traitement, optimiser leurs opérations financières et proposer des expériences clients plus riches, à grande échelle. »

Engagement renforcé pour un leadership durable dans le Digital et l’IA

Au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025, la plateforme d’automatisation digitale de Quadient a enregistré le niveau le plus important de commandes de son histoire, avec une croissance à deux chiffres d’une année sur l’autre. Quadient a notamment enregistré une hausse de 25 % des commandes pour ses solutions d’automatisation financière. Ces performances renforcent ainsi la position de la plateforme d'automatisation digitale de Quadient en tant que moteur de croissance stratégique, tout en continuant de transformer l’expérience client et les opérations dans des secteurs clés tels que les services financiers, l’assurance, la santé, les technologies et l’industrie.

L’entreprise renforce également son leadership dans l’IA appliquée. Aujourd’hui, plus de 60 % des clients du Digital de Quadient utilisent chaque jour ses fonctionnalités basées sur l’IA, ce qui leur permet d'améliorer considérablement l'efficacité de leurs processus, de réduire leurs coûts et de gagner en réactivité vis-à-vis de leurs clients. Pour les petites et moyennes entreprises, Quadient rend l'IA avancée accessible, les aidant ainsi à atteindre des niveaux d'efficacité que leurs ressources ne leur permettraient pas d'atteindre autrement. Pour les entreprises opérant dans des secteurs hautement réglementés, les solutions Quadient constituent un dispositif sécurisé de gestion des données, prenant en charge les environnements complexes nécessaires à la gestion des risques et au maintien d'une conformité stricte. Les avancées de Quadient en matière d’IA ont récemment été reconnues, notamment dans le rapport QKS AI Maturity Matrix for CCM, ainsi que dans les analyses indépendantes d’IDC, soulignant les progrès continus réalisés par Quadient dans l’innovation basée sur l’IA, centrée sur l’humain et fiable.

En plaçant sa plateforme d’automatisation digitale sous la direction directe de Geoffrey Godet, Quadient renforce son ambition d’être un leader mondial du logiciel et de l’IA. Cette initiative s'appuie sur la réorganisation juridique déjà mise en œuvre, alignant davantage son cadre opérationnel sans pour autant modifier la structure organisationnelle, les entités juridiques ou le périmètre financier de la Société.

Nominations au sein du Comité exécutif pour accompagner l’accélération digitale de Quadient

Pour soutenir la prochaine phase de croissance de la Société, tournée vers l’IA, Quadient réaligne et renforce son équipe de direction. Trois leaders de la plateforme d’automatisation digitale de Quadient ont été nommés au Comité exécutif, reflétant l’engagement de la Société à approfondir son expertise logicielle et à accélérer l’innovation :

Lilac Schoenbeck prend la direction de la R&D, du marketing produit et de la gestion produit du Digital, renforçant ainsi les synergies entre la stratégie produit et son exécution.

prend la direction de la du Digital, renforçant ainsi les synergies entre la stratégie produit et son exécution. Nicole Dwyer prend la responsabilité des ventes, des partenariats et de la satisfaction client pour l’Amérique du Digital, renforçant l’expansion du marché et la création de valeur pour les clients.

prend la responsabilité des du Digital, renforçant l’expansion du marché et la création de valeur pour les clients. Jean-Dominique Condé prend la tête des opérations de revenus et de la performance commerciale du Digital, assurant l’alignement, l’efficacité et la montée en puissance de son dispositif mondial de vente.





Changements dans les directions internationales de Quadient

Quadient procède également à des évolutions dans ses unités géographiques et opérationnelles afin d’aligner les talents sur ses objectifs long terme en matière de logiciel et d’automatisation :

Chris Hartigan , ancien directeur de la solution Digital, a quitté Quadient afin de poursuivre de nouvelles opportunités.

, ancien directeur de la solution Digital, a quitté Quadient afin de poursuivre de nouvelles opportunités. Alain Fairise , ancien directeur de la solution Mail, quitte également Quadient après 30 années consacrées à développer l’entreprise pour en faire un leader mondial des solutions de salle courrier modernes. Duncan Groom , ancien directeur des opérations pour le Royaume-Uni et l'Irlande, prend désormais la direction mondiale du Mail , après la performance remarquable de la région en 2025, qui en a fait le marché le plus performant en termes de ventes croisées. Il conserve sa place au Comité exécutif de Quadient.

, ancien directeur de la solution Mail, quitte également Quadient après 30 années consacrées à développer l’entreprise pour en faire un mondial des solutions de salle courrier modernes. , ancien directeur des opérations pour le Royaume-Uni et l'Irlande, prend désormais la direction mondiale du , après la performance remarquable de la région en 2025, qui en a fait le marché le plus performant en termes de ventes croisées. Il conserve sa place au Comité exécutif de Quadient. Stéphanie Auchabie , ancienne directrice des opérations pour la France et le Benelux, prend la direction des ventes du Digital, des partenaires et de la réussite client pour la région Europe , apportant sa forte expertise régionale pour soutenir la croissance des solutions SaaS. Elle reste membre du Comité exécutif.

, ancienne directrice des opérations pour la France et le Benelux, prend la , apportant sa forte expertise régionale pour soutenir la croissance des solutions SaaS. Elle reste membre du Comité exécutif. Ian Clarke, ancien directeur des opérations pour l’Europe Centrale & l’International, est nommé directeur des opérations de la solution Lockers. Cette nomination reflète l’ambition de Quadient de doubler la taille de la solution Lockers d’ici 2030, soutenant ses objectifs de croissance ambitieux.

Ces nominations renforcent l’efficacité opérationnelle de Quadient et confortent sa stratégie de valorisation des talents internes pour accroître l’ampleur, l’efficacité et le leadership sur le marché dans l’ensemble de ses solutions.

Renforcer notre position de leader sur le marché grâce à de nouvelles capacités d’IA pour soutenir une croissance à grande échelle

Quadient est leader en part de marché mondiale dans la gestion des communications clients (CCM) et un acteur majeur des solutions de facturation électronique en Europe. Quadient consolide cette position grâce à une feuille de route produit qui apporte de nouvelles innovations basées sur l’IA au sein d’une plateforme profondément intégrée aux écosystèmes d’entreprise, qui soutient des centaines d’intégrations reliant clients, fournisseurs, partenaires et autres parties prenantes. Ces capacités sont conçues pour aider les organisations à moderniser leurs flux de communication, à renforcer leurs opérations financières et à offrir des expériences client plus personnalisées, conformes et efficaces, tout en accélérant leur transformation numérique.

À propos de Quadient

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et basées sur l’IA pour les communications d’entreprise. Notre logiciel permet à plus de 350 000 clients de créer, diffuser et gérer des communications de premier plan avec rapidité et simplicité. De l’automatisation financière à la gestion des colis, Quadient réduit les frictions et le gaspillage afin que ses clients puissent se concentrer sur la croissance et la relation client. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC Technology., visitez le site internet: www.quadient.com/fr/.

