HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2026 klo 10.00

Huhtamäen vuoden 2025 vuosikertomus on julkaistu

Huhtamäen vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat. Se koostuu kolmesta osa-alueesta: yleiskatsauksesta, taloudellisista tiedoista mukaan lukien kestävyysraportti ja yhtiön hallinnointia koskevista tiedoista (Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja Palkitsemisraportti). Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut Huhtamäen ESEF-tilinpäätöksestä riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti suorittamansa kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon perusteella.

Kestävyysraportti on laadittu kirjapitolaissa tarkoitettujen eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) sekä EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti. Kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut Huhtamäen laatimasta kestävyysraportista varmennusraportin ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti suorittamansa rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon perusteella.

Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja tilinpäätös XHTML-tiedostona.

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 106 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

