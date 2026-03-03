Paymentsystemausfälle gefährden jedes Jahr Umsätze in Höhe von 2 Milliarden Euro im deutschen Einzelhandel und Gastgewerbe.

BERLIN, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine heute veröffentlichte Studie zeigt, dass Ausfälle von Zahlungssystemen jährlich bis zu 2 Milliarden Euro an Umsätzen im Einzelhandel und Gastgewerbe in Deutschland verursachen.

Die von FreedomPay in Zusammenarbeit mit Retail Economics durchgeführte Untersuchung deckt wachsende Schwachstellen im Kern des deutschen Handels auf. Sie basiert auf zwei repräsentativen Umfragen, die im Februar 2026 durchgeführt wurden: 2.000 deutsche Verbraucher und 200 Manager aus Einzelhandel und Gastgewerbe wurden befragt. Die Studie quantifiziert die Häufigkeit, Geschwindigkeit und den kumulativen Einfluss von Zahlungssystemausfällen.

Deutsche Unternehmen berichten von durchschnittlich vier größeren Outages pro Jahr, wobei die Mehrheit während der umsatzstärksten Zeiten auftritt, in denen das finanzielle und reputative Risiko am höchsten ist. Der Einzelhandel ist am stärksten betroffen und macht 1,5 Milliarden Euro des insgesamt gefährdeten Umsatzes aus. Gastgewerbe, Tourismus und Freizeitwirtschaft tragen weitere 482 Millionen Euro bei.

Die Studie hebt eine entscheidende Schwachstelle im Verständnis der Optimierungspotentiale für Unternehmen hervor. Obwohl deutsche Unternehmen die Bedrohung durch Zahlungsstörungen erkennen, unterschätzen viele erheblich, wie schnell Umsätze nach einem Systemausfall verloren gehen. Innerhalb der ersten 19 Minuten eines Ausfalls – dem Zeitraum, in dem die meisten Verbraucher entscheiden, ob sie bleiben oder gehen – besteht eine durchschnittliche Lücke von 36 Millionen Euro pro Minute zwischen den wahrgenommenen und den tatsächlich verlorenen Umsätzen.

„Deutschlands Beziehung zur Zahlungsresilienz ist insofern einzigartig, als Unternehmen die wahren Kosten verstehen“, sagt Chris Kronenthal, Präsident von FreedomPay. „Unsere Forschung bestätigt, dass Einzelhändler und Betreiber im Gastgewerbe des Landes sich nicht nur um entgangene Umsätze sorgen, sondern vor allem um den Vertrauensverlust, der im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit steht. Und das zu Recht in einem Markt, der zunehmend von Reputation geprägt ist. Ausfälle der Zahlungssysteme sind entscheidende Prüfsteine für Glaubwürdigkeit, weit über einen operativen Fehler hinaus. In Resilienz zu investieren, ist der beste Schutz, um die Kundenloyalität zu bewahren.“

Wichtige Ergebnisse der Studie umfassen:

Jüngere Verbraucher sind am wenigsten vorbereitet und gehen am ehesten an die Öffentlichkeit: Im Vergleich zu 74 % der Baby-Boomer geben nur 38 % der Gen Z an, immer Bargeld bei sich zu haben, wenn sie Geschäfte oder Veranstaltungsorte besuchen. Das bedeutet, dass jüngere Käufer am wenigsten wahrscheinlich eine Alternative haben, wenn digitale Zahlungen ausfallen. Als Altersgruppe, die am ehesten negative Erfahrungen online teilt, sind sie am fähigsten, lokale Vorfälle in Reputationskrisen zu verwandeln, was das Risiko für Unternehmen erhöht.

Im Vergleich zu 74 % der Baby-Boomer geben nur 38 % der Gen Z an, immer Bargeld bei sich zu haben, wenn sie Geschäfte oder Veranstaltungsorte besuchen. Das bedeutet, dass jüngere Käufer am wenigsten wahrscheinlich eine Alternative haben, wenn digitale Zahlungen ausfallen. Als Altersgruppe, die am ehesten negative Erfahrungen online teilt, sind sie am fähigsten, lokale Vorfälle in Reputationskrisen zu verwandeln, was das Risiko für Unternehmen erhöht. Sicherheit und Vertrauen stehen über dem Umsatz: Auf die Frage, was sie bei einem Zahlungsausfall am meisten beunruhigt, nennen 30 % der deutschen Unternehmen den Schutz der finanziellen Informationen ihrer Kunden, gefolgt von Schäden an Reputation und Kundenvertrauen (28 %). Direkte Umsatzverluste rangieren mit nur 18 % an letzter Stelle, was die starke Kultur des Datenschutzes in Deutschland und die Priorität langfristiger Glaubwürdigkeit über kurzfristige finanzielle Erholung widerspiegelt.

Auf die Frage, was sie bei einem Zahlungsausfall am meisten beunruhigt, nennen 30 % der deutschen Unternehmen den Schutz der finanziellen Informationen ihrer Kunden, gefolgt von Schäden an Reputation und Kundenvertrauen (28 %). Direkte Umsatzverluste rangieren mit nur 18 % an letzter Stelle, was die starke Kultur des Datenschutzes in Deutschland und die Priorität langfristiger Glaubwürdigkeit über kurzfristige finanzielle Erholung widerspiegelt. Geduld der Verbraucher schwindet: Die meisten Verbraucher geben an, dass sie Zahlungsstörungen bis zu 7 Minuten tolerieren können, bevor Frustration einsetzt, wobei 12 Minuten die maximale Wartezeit sind, bevor sie abbrechen. Der durchschnittliche Ausfall in Deutschland dauert jedoch über zehnmal länger, nämlich 76 Minuten – weit länger, als Verbraucher bereit sind zu warten. Dies führt dazu, dass jeder vierte Kunde (26 %) seinen geplanten Kauf abbricht, was etwa 526 Millionen Euro der jährlichen 2 Milliarden Euro gefährdeten Umsätze durch Abbruch oder Abwanderung zu Wettbewerbern dauerhaft gefährdet.

Die meisten Verbraucher geben an, dass sie Zahlungsstörungen bis zu 7 Minuten tolerieren können, bevor Frustration einsetzt, wobei 12 Minuten die maximale Wartezeit sind, bevor sie abbrechen. Der durchschnittliche Ausfall in Deutschland dauert jedoch über zehnmal länger, nämlich 76 Minuten – weit länger, als Verbraucher bereit sind zu warten. Dies führt dazu, dass jeder vierte Kunde (26 %) seinen geplanten Kauf abbricht, was etwa 526 Millionen Euro der jährlichen 2 Milliarden Euro gefährdeten Umsätze durch Abbruch oder Abwanderung zu Wettbewerbern dauerhaft gefährdet. Zeit ist Geld für Unternehmen: Die Wiederherstellung von Zahlungssystemen innerhalb der ersten fünf Minuten kann mehr als 90 % der potenziellen Verluste verhindern. Die Forschung zeigt, dass zwischen Minute 8 und 12 die Verluste durchschnittlich über 62 Millionen Euro pro Minute betragen, da die Abbruchrate steigt. Bis Minute 19 summieren sich die kumulierten Verluste auf 1,1 Milliarden Euro, was 52 % der insgesamt gefährdeten Umsätze entspricht. Dies macht die Geschwindigkeit der Erkennung und Wiederherstellung entscheidend.

Die Wiederherstellung von Zahlungssystemen innerhalb der ersten fünf Minuten kann mehr als 90 % der potenziellen Verluste verhindern. Die Forschung zeigt, dass zwischen Minute 8 und 12 die Verluste durchschnittlich über 62 Millionen Euro pro Minute betragen, da die Abbruchrate steigt. Bis Minute 19 summieren sich die kumulierten Verluste auf 1,1 Milliarden Euro, was 52 % der insgesamt gefährdeten Umsätze entspricht. Dies macht die Geschwindigkeit der Erkennung und Wiederherstellung entscheidend. Deutschlands Bargeldkultur bietet einen Puffer: Bargeld macht immer noch 53 % der persönlichen Zahlungen in Deutschland aus, womit das Land im Vergleich zu anderen europäischen Märkten deutlich bargeldorientierter bleibt. Mit der beschleunigten Einführung digitaler Zahlungen sind jedoch Unternehmen, die auf Bargeld setzen, zunehmend gefährdet. Ein Drittel der Deutschen äußert Bedenken über die Abkehr von Bargeld, wobei 74 % das Fehlen einer alternativen Zahlungsmöglichkeit bei Ausfall digitaler Systeme anführen. Diese Sorge rangiert sogar höher als Datenschutz oder Betrug.



„Deutschland ist ein Markt, der durch operative Disziplin und eine historisch starke Bargeldkultur geprägt ist“, erklärt Richard Lim, CEO von Retail Economics. „Das macht seine Entwicklung umso interessanter, da es sich mit einer schnell wachsenden digitalen Abhängigkeit auseinandersetzt. Doch die Vorbereitung der Verbraucher hat nicht Schritt gehalten. Das Argument für Investitionen in integrierte, intelligente Zahlungsresilienz war noch nie so überzeugend, da das Vertrauen der Unternehmen nicht länger auf unzureichenden und unzuverlässigen Backup-Lösungen beruhen kann.“

Studie herunterladen.

Über FreedomPay

FreedomPay ist der weltweit führende Anbieter von Next Level Commerce™ und revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Zahlungen und Kundenerlebnisse weltweit gestalten. Mehr als nur eine Zahlungslösung ist FreedomPay ein erstklassiges, unabhängiges Zahlungs-Gateway, das entwickelt wurde, um Komplexität zu vereinfachen, die Barrieren veralteter Systeme zu überwinden und jede Interaktion – ob im Geschäft, online oder mobil – zu transformieren. Ausgewählt von führenden Marken aus Einzelhandel, Gastgewerbe, Sport und Unterhaltung, Gastronomie, Gesundheitswesen und Hochschulbildung, bietet FreedomPay technologische Stärke, umfassende Integrationsmöglichkeiten und tiefgreifende Expertise in globaler Zahlungsinnovation.

Als eine der ersten Lösungen in Nordamerika, die vom PCI Security Standards Council für P2PE validiert wurde, setzt FreedomPay den Goldstandard für Zahlungssicherheit, Vertrauen und Leistung. Mit einem einheitlichen Technologiestack, blitzschnellen APIs und integrierten Lösungen im Zahlungsverkehr bietet FreedomPay Unternehmen absolute Sicherheit und die Freiheit, jeden Hardware-Anbieter zu wählen.

www.freedompay.com

Über Retail Economics

Retail Economics ist eine unabhängige wirtschaftswissenschaftliche Forschungsberatung, die sich auf B2B-Thought-Leadership in der Verbraucher- und Einzelhandelsbranche spezialisiert hat. Wir analysieren die komplexe wirtschaftliche Landschaft des Einzelhandels und leiten umsetzbare Erkenntnisse für unsere Kunden ab. Durch die Nutzung unserer eigenen proprietären Einzelhandelsdaten und die Anwendung rigoroser wirtschaftlicher Analysen verwandeln wir Informationen in konkrete Handlungsempfehlungen.

Unser Service bietet unvoreingenommene Forschung und Analyse zu den zentralen wirtschaftlichen und sozialen Treibern des Einzelhandelssektors. Damit unterstützen wir kritische Geschäftsentscheidungen und verschaffen Ihnen durch tiefere Einblicke einen Wettbewerbsvorteil.

Kontakt:

FreedomPay: freedompayuk@bursonglobal.com