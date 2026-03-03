Kaldalón hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun – lok endurkaupa

Í viku 10 árið 2026 keypti Kaldalón hf. 200.000 eigin hluti að kaupvirði kr. 5.480.000 í endurkaupaáætlun sem tilkynnt var um í kauphöll þann 6. janúar 2026.
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|2.3.2026
|14:11:58
|189.163
|27,4
|5.183.066
|24.280.981
|2.3.2026
|14:41:37
|10.837
|27,4
|296.934
|24.291.818
|200.000
|5.480.000
Viðskiptin eru samkvæmt endurkaupaáætlun Kaldalóns hf. sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 6. janúar 2026. Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun er nú lokið.
Kaldalón hf. átti 24.091.818 eigin hluti fyrir viðskiptin en að þeim loknum 24.291.818 eða sem nemur 2,24% af útgefnum hlutum í félaginu.
Kaldalón hefur keypt samtals 3.089.097 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,30% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra kr. 89.177.460.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sem hefur lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052/EB sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir,
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri
jon.gunnarsson@kaldalon.is