Kaldalón hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun – lok endurkaupa

Reykjavik, Iceland

Í viku 10 árið 2026 keypti Kaldalón hf. 200.000 eigin hluti að kaupvirði kr. 5.480.000 í endurkaupaáætlun sem tilkynnt var um í kauphöll þann 6. janúar 2026.

DagsetningTímiMagnVerðKaupverðEigin hlutir eftir viðskipti
2.3.202614:11:58189.16327,45.183.06624.280.981
2.3.202614:41:3710.83727,4296.93424.291.818
  200.000 5.480.000 

Viðskiptin eru samkvæmt endurkaupaáætlun Kaldalóns hf. sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 6. janúar 2026. Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun er nú lokið. 

Kaldalón hf. átti 24.091.818 eigin hluti fyrir viðskiptin en að þeim loknum 24.291.818 eða sem nemur 2,24% af útgefnum hlutum í félaginu.

Kaldalón hefur keypt samtals 3.089.097 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,30% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra kr. 89.177.460.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sem hefur lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052/EB sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupáætlanir.

Nánari upplýsingar veitir,
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri
jon.gunnarsson@kaldalon.is


