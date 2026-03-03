Communiqué de presse

Atos reconnu leader dans les « Services pour les industries Télécom, Média et Divertissement » du Provider Lens® 2025 d'ISG pour la deuxième année consécutive

Atos a été reconnu « leader » en Europe, Moyen-Orient et Afrique dans les « services informatiques gérés et services de nouvelle génération pour les télécoms, les médias et le divertissement », ainsi qu’« Etoile montante » dans les « services de stratégie et d'habilitation télécom, médias et divertissement »

Paris, France – 3 mars 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l'IA, annonce aujourd'hui avoir été une nouvelle fois nommé leader dans les

« services informatiques gérés et services de nouvelle génération pour les télécoms, les médias et le divertissement » en EMEA dans le cadre de l'ISG Provider Lens® 2025. Atos a également été reconnu étoile montante dans les « Services de stratégie et d'habilitation télécom, médias et divertissement » en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Cette évaluation complète compare les forces, les défis et les différenciateurs concurrentiels des principaux prestataires. Le rapport évalue les fournisseurs offrant des services de nouvelle génération d'externalisation informatique ou des process pour les entreprises de télécoms, médias et divertissement.

Le rapport reconnaît Atos dans les catégories suivantes :

Leader dans le domaine des « Télécommunications — Services IT Gérés et Next Gen » en EMEA : Atos permet aux opérateurs télécoms d'optimiser la qualité opérationnelle et les coûts, de protéger leurs opérations et de générer de nouveaux revenus, avec un portefeuille d'offres horizontales et verticales couvrant la transformation BSS/OSS, la croissance des revenus, les solutions B2B ainsi que les services réseaux télécoms.





« Atos pilote les services télécoms gérés grâce à l'automatisation zero touch, l'IA agentique et la livraison de données en cloud souverain, permettant aux opérateurs 5G d'atteindre des opérations réseaux autonomes et une modernisation résiliente et axée sur les KPI », confirme Yash Jethani, Senior Manager et Analyste Principal de l'ISG dans son rapport.

Leader dans les « Médias et Divertissement — Services IT Gérés et Next Gen » en EMEA : Atos apporte deux décennies d'expérience des opérations IT dans le domaine des médias, combinant CRM, cybersécurité, automatisation des flux de travail et analytique, en tirant parti de sa plateforme Atos Polaris AI pour le contenu et les opérations. Dans son évaluation, Yash Jethani déclare :





« Atos est une référence pour la modernisation des opérations médias — unissant le contrôle BNCS™, l'automatisation cloud et une IA responsable, assurant ainsi des chaînes d'approvisionnement sécurisées, durables et assistées par l'IA pour les diffuseurs et studios mondiaux. »

Étoile montante dans « Services de stratégie et d'habilitation télécom, médias et divertissement » en EMEA : dans ce quadrant, ISG évalue le positionnement actuel et les forces relatives des fournisseurs apportant des services de stratégie et d'habilitation aux organisations télécom, médias et divertissement. Les services englobent la transformation numérique, incluant l'adoption de l’IA, la gestion des opérations lors de fusions et acquisitions, la restructuration et la stratégie commerciale.





« Atos déploie des écosystèmes d'API ouvertes avec des outils pour les données, les micro-services et la facturation, soutenant de nouveaux services d'entreprise, tels que l'IoT et les paiements, sans perturber l'informatique héritée. En EMEA, son leadership combine propriétés intellectuelles, cloud souverain, cybersécurité et GenAI », a ajouté Yash Jethani.

« Nous sommes très fiers d'être reconnus par ISG comme leaders EMEA pour les services télécom, médias et divertissement (TME) pour la deuxième année consécutive, et d'ajouter une reconnaissance supplémentaire en tant qu'étoile montante dans la stratégie et les services d'habilitation TME », a déclaré Moheb Ramsis, responsable du portefeuille mondial TMT chez Atos. « C'est une reconnaissance de l’excellence de la stratégie d'Atos, qui exploite de solides capacités dans des domaines tels que les données et l'IA, les services applicatifs, le cloud et la cybersécurité pour développer des offres verticales télécom, médias et divertissement. Nous aidons ainsi nos clients à optimiser la qualité et le coût de leurs opérations, à améliorer l'expérience utilisateur et à générer de nouvelles sources de revenus. »

Pour télécharger une copie du rapport Télécom, veuillez cliquer ici

Pour télécharger une copie du rapport Médias et Divertissement, veuillez cliquer ici

