KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3.3.2026 KLO 11.00



Kalmar Oyj:n pitkän aikavälin kannustinohjelmien mukainen omien osakkeiden luovutus



Kalmar Oyj on luovuttanut yhteensä 48 779 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta vastikkeetta 30 avainhenkilölle tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman PSP 2023-2025 ja rajoitettujen osakkeiden ohjelman RSP 2023-2025 puitteissa.



Osakkeiden luovuttaminen perustuu 27.3.2025 pidetyn Kalmar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen, sekä Kalmar Oyj:n hallituksen päätökseen 12.2.2026.



2.3.2026 tapahtuneen luovutuksen jälkeen Kalmar Oyj:n hallussa on 132 610 omaa B-sarjan osaketta.



Kalmar tiedotti pitkän aikavälin kannustinohjelmien perusteella maksettavista palkkioista pörssitiedotteella 12.2.2026. Lisätietoja ohjelmista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.kalmar.fi/sijoittajat/.



Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697



Kalmar lyhyesti

