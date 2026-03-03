KDventures meddelar att Organon har avbrutit utvecklingen av det tidigare portföljbolaget Forendos läkemedelskandidat mot PCOS

STOCKHOLM, 3 mars 2026. KDventures AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDV) meddelar idag att Organon har avbrutit utvecklingen av en preklinisk läkemedelskandidat mot polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) som ingick i förvärvet av portföljbolaget Forendo. Därmed har utvecklingen av båda de läkemedelskandidater som ingick i förvärvet upphört. Till följd av detta kommer KDventures att skriva av hela sitt kvarvarande bokförda värde av det avtal om potentiella tillägsköpeskillingar som ingicks mellan parterna i samband med förvärvet.

Organon förvärvade under 2021 KDventures portföljbolag Forendo, men avbröt i juli 2025 utvecklingen av den längst framskridna läkemedelskandidaten OG-6219 som riktade sig mot endometrios. I förvärvet ingick även en preklinisk läkemedelskandidat mot polycystiskt ovariesyndrom. Organon har nu meddelat att även utvecklingen av denna läkemedelskandidat har avbrutits.

Dagens besked innebär att värdet av KDventures andel av det avtal om potentiella tilläggsköpeskillingar som tecknades mellan parterna skrivs av i sin helhet, vilket kommer att redovisas i delårsrapporten för det första kvartalet 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, KDventures AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@kd-ventures.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, KDventures AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@kd-ventures.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om KDventures AB

KDventures AB (Nasdaq Stockholm: KDV) är ett nordiskt investmentbolag specialiserat på life science. Bolaget identifierar och investerar i innovativa läkemedelsprojekt och medicintekniska produkter från ledande forskningsinstitutioner i Norden. Genom en diversifierad portfölj i olika utvecklingsskeden, professionell due diligence och aktivt styrelseengagemang skapar KDventures värde från tidig forskning till kommersialisering. Bolaget erbjuder investerare exponering mot både noterade och onoterade life science-projekt med potential för betydande värdeutveckling.

För mer information, besök www.kd-ventures.com.

Bilaga