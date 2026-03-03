Fingrid Oyj:s bokslutskommuniké januari–december 2025

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Uppgifterna i denna rapport bygger på Fingrids reviderade bokslut för 2025 som publiceras i samband med kommunikén.

Leveranssäkerheten i Fingrids stamnät var mycket hög. Elförbrukningen i Finland ökade under 2025 med 1,9 procent och uppgick till 84,6 (83,1) terawattimmar. Elen som förbrukades i Finland var ren, vilket utsläppsfaktorn på 26 (33) gCO 2 /kWh talar för.

/kWh talar för. Omsättningen för 2025 minskade till 1 118,5 (1 269,3) miljoner euro, vilket berodde på det lägre priset på balanskraft.

Koncernens kostnader exklusive värdeförändringar på råvaruderivat uppgick till 1 023,8 (1 163,8) miljoner euro. Bolagets huvudsakliga driftkostnader, exklusive anskaffningskostnader för balansel och reservkapacitet, ökade som en följd av elsystemets utvidgning.

Periodens resultat var 179,0 (149,2) miljoner euro. Bolagets finansiella ställning hölls stabil. Bolaget använde 223,2 (431,1) miljoner euro av erhållna flaskhalsinkomster för att täcka rörelsekostnader, inklusive kostnader för gränsöverföringsrätter och överföringskapacitet.

Bolagets bruttoinvesteringar uppgick till 485,1 (520,9) miljoner euro. Bolaget använde 170,4 (30,4) miljoner euro av erhållna flaskhalsinkomster för investeringar. Bolaget uppskattar att bruttoinvesteringarna under åren 2026–2029 kommer att uppgå till cirka två miljarder euro, varav 604,1 miljoner euro var bundna. Ny förnybar elproduktionskapacitet på 1 509 (1 600) MW anslöts till Finlands elsystem.





Nyckeltal 1-12/25 1-12/24 förändring i % Omsättning Mn euro 1 118,5 1 269,3 -11,9 Rörelseresultat* Mn euro 246,6 238,9 3,2 Resultat före skatter* Mn euro 225,5 227,4 -0,9 Periodens resultat Mn euro 179,0 149,2 20,0 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Mn euro 451,1 190,9 136,3 Erhållna flaskhalsinkomster Mn euro 349,3 327,5 6,7 Investeringar, brutto Mn euro 485,1 520,9 -6,9 Räntebärande nettoskulder Mn euro 1 207,8 1 021,7 18,2 Rörelsevinst Mn euro 386,2 329,3 17,3 Antal anställda i genomsnitt 622 588 5,8 Driftsäkerhet % 99,99995 99,99950 0,0 Elförbrukning i Finland TWh 84,6 83,1 1,9 Olycksfallsfrekvens (LTIF) 2,9 4,8 -39,6 Utsläppsfaktor, el som förbrukats i Finland gCO2/kWh 26 33 -22,4 Förnybar produktion ansluten till stamnätet MW 1 509 1 600 -5,7 *Exklusive värdeförändringar på derivat



Verkställande direktörens översikt: Ett konkurrenskraftigt elsystem möjliggör tillväxt

”Finlands elsystem var år 2025 ett av Europas mest konkurrenskraftiga, och Fingrid utförde sina centrala uppgifter utomordentligt framgångsrikt. Finland hade Europas förmånligaste elpris, stamnätets leveranssäkerhet var rekordhög (99,99995 %) och investeringsprogrammet framskred före den planerade tidtabellen, i och med att Vittis-Forssa-kraftledningen samt gränsledningen Aurora Line mellan norra Finland och Sverige togs i bruk i förtid – den sistnämnda så mycket som en och en halv månad före det planerade ibruktagandet.

Intresset för stamnätsanslutningar fortsatte att öka. Särskilt för förbrukningens del har antalet anslutningsförfrågningar ökat i rask takt och deras kumulativa mängd har passerat 100 gigawatt varav hälften är relaterade till datacentralsprojekt. Det stora antalet anslutningsförfrågningar berättar om Finlands goda konkurrenskraft avseende investeringar i den gröna omställningen.

I början av 2025 informerade Fingrid om begränsningar för att ansluta nya elförbrukare och ellager i industriell storleksklass till nätet i södra Finland. Orsaken var att elförbrukningen hade ökat snabbare än väntat samtidigt som regional elproduktion för reglering hade tagits ur drift och elimporten från Ryssland hade upphört.

Anslutning av förbrukning i södra Finland och ny produktion i västra Finland blir lättare under 2027–2028 när viktiga investeringar som stärker stamnätet blir färdiga, exempelvis Flacklandslinjen. Dock har det uppstått risker för utbyggandet av Flacklandslinjen, som sträcker sig från Jylkkä till Hikiä via Toivila i Mellersta Finland, avseende tillståndsrelaterade frågor vilket hotar försena byggandet av kraftledningen som är viktig för det allmänna intresset.

Fingrids omfattande investeringar framskred inom tidtabellen eller till och med i förtid. Årtiondets mest omfattande investering, gränsförbindelsen Aurora Line mellan norra Finland och norra Sverige blev färdig och togs i bruk i november en och en halv månad i förtid. Gränsförbindelsens effekt på elmarknaden har märkts av redan under den korta driftsperioden. Den ökade överföringskapaciteten mellan Finland och norra Sverige har balanserat prisskillnaderna och elprisets volatilitet. Synkronkompensatorn i Jylkkä som förbättrar elsystemets stabilitet blev färdig i slutet av året.

Den långsiktiga och progressiva utvecklingen av stamnätet fortsätter. Under hösten publicerade Fingrid sin 10-åriga utvecklingsplan för stamnätet. Enligt bolagets uppskattning kommer det totala investeringsbeloppet fram till 2035 att uppgå till 5,2 miljarder euro. Investeringarna stärker Finlands interna elöverföringskapacitet och gränsförbindelserna samt möjliggör anslutningar för nya kundprojekt till stamnätet.

Fingrids tre nya gränsförbindelseprojekt – Aurora Line 2, EstLink 3 och Fenno-Skan 3 – har lyfts till EU-projekt av gemensamt och ömsesidigt intresse. Att komma med på den listan visar att projekten är viktiga för att uppnå Europas energipolitiska mål och klimatmål.

Den ökade variationen i elsystemet till följd av större väderberoende produktion har gjort det nödvändigt att utveckla samspelet mellan elmarknaden och det fysiska underliggande elsystemet. Därmed övergick reglerkraftmarknaden i mars och elmarknadens största andel dvs. spotmarknaden i början av oktober till en handelsperiod på 15 minuter. Tekniskt sett gick ändringarna bra men de krävde att alla marknadsaktörer anpassar sig till det nya systemet. Reservmarknaden och dess goda likviditetsutveckling har haft förmånliga effekter även på reservpriserna.

Den betydligt försämrade geopolitiska säkerhetsmiljön har lyft kontinuitetshanterings- och beredskapsteman högt upp på Fingrids agenda. Reparationsarbetet av EstLink 2-kabeln mellan Finland och Estland, som skadades på juldagen 2024, blev färdigt under midsommaren. Reparationen av kabeln innebar en stor utgiftspost för Fingrid. Fingrid har fortsatt att utveckla beredskapen och resiliensen för stamnätsinfrastrukturen i samarbete med energisektorns intressentgrupper.

Fingrids ekonomiska resultat under rapporteringsperioden var enligt förväntningarna. År 2025 uppgick omsättningen till 1 118,5 (1 269,3) miljoner euro. Omsättningen sjönk jämfört med det föregående året till följd av det lägre priset på balansel. Resultatet var 179,0 (149,2) miljoner euro och bruttoinvesteringarna under rapporteringsperioden uppgick till 485,1 (520,9) miljoner euro år 2025. Bolagets finansiella ställning hölls fortfarande stabil.”





Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

Fingrid meddelade i oktober 2025 att bolaget avsåg att utöka investeringsplanen för stamnätet. Enligt bolagets uppskattning kommer det totala investeringsbeloppet fram till året 2035 att uppgå till 5,2 miljarder euro. Investeringarna i stamnätet möjliggör nya kundanslutningar, tillväxt av elsystemet, förbättrad driftsäkerhet i hela elsystemet och en välfungerande elmarknad.

Överföringsförbindelsen Aurora Line på 400 kilovolt mellan Finland och norra Sverige togs i bruk i november 2025. Överföringsförbindelserna länderna emellan stärks med cirka 700 megawatt. Aurora Line jämnar ut fluktuationerna i elpriset, bidrar till att tillgången till el är tillräcklig och stärker elsystemets resiliens.

Hela den europeiska elmarknaden övergick till 15 minuters handelsperioder när kvartspris infördes på spotmarknaden vid månadsskiftet september–oktober 2025. Reformen är ett betydande steg framåt i utvecklingen av marknaden, eftersom kortare perioder gör det möjligt att reagera snabbare på fluktuationer i produktionen och förbrukningen, vilket blir särskilt viktigt i takt med att mängden väderberoende produktion ökar. Reformen förbättrar dessutom noggrannheten och flexibiliteten i elprisbildningen samt stärker balansen i elsystemet.

Fluktuationer i kostnaderna för att köpa in reserver till elsystemet ledde till att Fingrid justerade avgifterna för balanstjänster under året 2025. Dessutom slopade Fingrid produktions- och förbrukningsvolymavgifterna för balansansvariga för december 2025.

Net Promoter Score (NPS), ett mått på kundnöjdhet, var +48 (+60) i en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2025. Detta var en nedgång från förra årets höga nivå, men resultatet var fortfarande bra.

Fingrid har förbundit sig att minska de negativa effekterna som stamnätets utbyggnad, underhåll och drift har på klimatet. År 2025 fick Fingrid sina mål för minskning av växthusgasutsläpp godkända enligt Science Based Targets-initiativet (SBTi). De viktigaste åtgärderna för att uppnå utsläppsmålen är inköp av aluminiumledare som tillverkats med fossilfri elektricitet och omställning till förnybar brännolja i produktionen av reservkraft, som är under utredning. Bolagets klimatmål, klimatnytta och utsläpp av växthusgaser, samt bolagets verksamhetsmetoder avseende miljöansvar som helhet, beskrivs i hållbarhetsrapporten.

Fitch Ratings sänkte Fingrid Oyj:s kreditbetyg med ett steg till nivån A samt betyget för bolagets icke-säkerställda och icke-efterställda skulder till A+; utsikterna är stabila.





Rättegångar och myndighetsförfaranden

Fingrid har den 2 januari 2024 överklagat Energimyndighetens beslut från 30 november 2023 om balansansvarigas villkor till marknadsdomstolen. Besvären gällde främst modellen för säkerheter för balansansvariga som presenteras i beslutet. Marknadsdomstolen avslog Fingrids överklagan i sin helhet i sitt beslut den 17 oktober 2025 och Energimyndighetens beslut fortsatte att gälla. Energimyndighetens beslut som fortsätter att gälla omfattar betydande förändringar till de tidigare gällande villkoren för säkerheter och skiljde Finlands modell för säkerheter från de andra nordiska ländernas. Beslutet ledde till att säkerheterna som krävs av de balansansvariga sänktes avsevärt. Fingrid har inte överklagat marknadsdomstolens beslut.

Fingrid sökte den 29 januari 2024 om ändring hos marknadsdomstolen gällande Energimyndighetens beslut om tillsynsförfarandena för att fastställa avkastningen för stamnätsverksamheten för den sjätte 1.1.2024–31.12.2027 och för den sjunde 1.1.2028–31.12.2031 tillsynsperioden. Marknadsdomstolen avslog Fingrids överklagan i sitt beslut den 21 november 2025. Den 23 december 2025 överklagade Fingrid marknadsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen eftersom de befintliga tillsynsförfarandena minskar bolagets möjligheter att utveckla stamnätet, utföra beredskapsåtgärder med anledning av den försämrade säkerhetssituationen samt trygga en rimlig avkastning enligt elmarknadslagen i ett snabbt föränderligt energisystem. Enligt Fingrids bedömning är tillsynsförfarandena som Energimyndigheten fastslagit en omfattande försvagning jämfört med de tillsynsförfaranden som upphörde i slutet av 2023.

Marknadsdomstolen gav den 12 september 2025 sitt beslut om Fingrids och Industrins Kraft Abp:s (”TVO”) överklaganden gällande Energimyndighetens beslut den 11 januari 2024 om omfattningen av systemansvaret för den systemansvarige stamnätsinnehavaren i OL3-kärnkraftverkets anslutningsfrågor. Marknadsdomstolen löste ärendet främst i linje med Fingrids överklagan. Marknadsdomstolen konstaterade att Fingrid inte hade behövt verkställa alla åtgärder som krävs för att upprätta och underhålla Olkiluoto 3:s systemskydd och ansåg i linje med Fingrids ställning att det hade varit möjligt att avtala om systemskyddet separat. Enligt marknadsdomstolen har Fingrid haft rätt att upprätta villkor och krav för anslutning till stamnätet i syfte att skydda elsystemet, på ett sådant sätt att bolaget i sista hand inte själv har haft ansvaret för uppfyllandet av villkoren och kraven genom egna åtgärder eller för relaterade kostnader. Marknadsdomstolen ansåg dessutom att Fingrid inte hade brutit mot sin utvecklings-, anslutnings- eller överföringsskyldighet enligt elmarknadslagen. Marknadsdomstolen ansåg dock att Fingrid borde ha bekräftat systemskyddets avgiftsbestämningskriterier hos Energimyndigheten. Fingrid överklagade marknadsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen den 27 oktober 2025 eftersom bolaget anser att ansvaret för att förverkliga och underhålla Olkiluoto 3:s systemskydd inklusive kostnader inte på något sätt hör till Fingrids systemansvar, och att systemskyddets villkor eller avgiftsbestämningskriterier inte behöver ges till Energimyndigheten för godkännande.

I enlighet med Energimyndighetens beslut lämnade Fingrid den 30 april 2024 sitt förslag för avgiftsbestämningskriterier relaterade till systemskyddet för Olkiluoto 3. Energimyndigheten gav sitt beslut för avgiftsbestämningskriterierna den 30 december 2024. Enligt beslutet ska TVO stå för ersättningskostnaderna till objekten för systemskydd samt byggande, underhåll och användning av kommunikationsförbindelser. Fingrid ska däremot enligt beslutet svara för kostnaderna för anskaffning av objekt, ingående av avtal, administration av systemskydd och tillhörande anläggningstester samt underhåll av systemskyddets mät- och övervakningssystem till Fingrids driftövervakningssystem. Fingrid och TVO har kommit överens om ett avtal över betalningsarrangemangen för Olkiluoto 3:s systemskydd från och med 1 januari 2025. Avtalet grundar sig på Energimyndighetens beslut från 30 december 2024 om systemskyddets kostnader. Fingrid och TVO överklagade beslutet till marknadsdomstolen som upphävde Energimyndighetens beslut och återförde behandlingen av betalningskriterierna för Olkiluoto 3:s systemskydd till Energimyndigheten i sitt beslut från 7 november 2025. Fingrid överklagade marknadsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen den 10 december 2025.





Uppskattning av den framtida utvecklingen

Fingridkoncernens rörelseresultat för räkenskapsperioden 2026 exklusive förändringar i verkliga värden på derivat väntas öka betydligt jämfört med 2025 års nivå. Elsystemet utökas, blir mer komplicerat och behoven av elöverföring ökar, vilket innebär att bolagets driftkostnader och osäkerheten kring kostnadsutvecklingen kvarstår under 2026. Bolagets finansiella ställning förväntas förbli stabil.



Händelser efter räkenskapsperiodens slut

Fingrid har den 2 januari 2026 överklagat beslutet från Energimyndigheten till marknadsdomstolen, enligt vilket anses det finska elområdet sakna tillräckliga långsiktiga prissäkringsmöjligheter, och Energimyndigheten ålägger Fingrid att utarbeta ett förslag på nödvändiga arrangemang och lämna in det för godkännande till myndigheten senast den 1 juni 2026. Myndighetens beslut gällande brist på prissäkringsmöjligheter grundade sig enbart på handeln på börsen för elderivat under de senaste åren och beaktade inte handel utanför börsen för elderivat. Fingrid har begärt att Energimyndighetens beslut ska upphävas och återföras till Energimyndigheten för att behandlas på nytt. Fingrid har dessutom begärt att beslutet ska omfattas av verkställighetsförbud tills överklagandet av beslutet vinner laga kraft. Marknadsdomstolen avslog den 23 februari 2026 Fingrids krav om ett tillfälligt förbud mot verkställighet av Energimyndighetens beslut.

Den 27 oktober 2022 fick Fingrid inlösningstillstånd för att utvidga kraftledningsområdet för Torna-Lautakaris nollkrets. Vid inlösningsförrättningens inledningssammanträde 1 december 2022 beslöt inlösningskommissionen att inlösaren är skyldig att ta vara på träd i enlighet med de rättigheter och begränsningar som omfattas i inlösningstillståndet, om inte annat har avtalats. Inlösningsförrättningens slutsammanträde hölls den 16 november 2023. Fingrid överklagade beslutet som rör tillvaratagande av träd vid Torna-Lautakari till Egentliga Finlands tingsrätts jorddomstol 22 december 2023. I sitt beslut den 15 januari 2026 avslog jorddomstolen både Fingrids och markägarnas överklaganden och gjorde inga ändringar i inlösningskommissionens beslut.

Den 5 februari 2026 informerade vi om förändringar i Fingrid Oyj:s ägarstruktur. Till följd av att Fingrids ägarstruktur arrangeras om, kommer statens ägarandel att öka till 59,5 procent och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:s andel kommer att vara 14,2 procent. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen säljer sin ägarandel på cirka 20 procent i bolaget.

Helsingfors 3.3.2026

Fingrid Oyj

Styrelsen



