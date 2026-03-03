Dassault Aviation : Nombre d'actions et droits de vote - 28 02 26

DASSAULT AVIATION

Société anonyme au capital de 62 717 627,20 euros

Siège social : 78, quai Marcel Dassault

92210 SAINT-CLOUD

712 042 456 RCS Nanterre

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date



Nombre total d’actions composant le capital











Nombre total de droits de vote 28/02/2026 78 397 034



Nombre de droits de vote théoriques :

130 566 574







Nombre de droits de vote exerçables :

129 707 124





