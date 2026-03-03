Les Canadiens et Canadiennes se sentent exténués face à l’augmentation des arnaques et des menaces de fraude

– Sondage Pouls du marché en matière de fraude d’Equifax Canada –

TORONTO, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les tendances et perspectives Pouls du marché d’Equifax Canada pour l’année 2025 révèlent que le taux de fraude de première partie (lorsqu’une personne utilise sa propre identité réelle pour faire intentionnellement de fausses déclarations) a grimpé, passant de 0,25 % à la fin de 2024 à 0,33 % au T4 2025.

De plus, un nouveau sondage* sur la fraude mené par Equifax Canada à l’occasion du Mois de la prévention de la fraude a révélé que les Canadiens et Canadiennes se sentent de plus en plus exténués par la vague constante d’arnaques à laquelle ils sont confrontés, signalant un découragement croissant alors que la fraude fait de plus en plus partie de leur vie au quotidien. Près de trois personnes interrogées sur dix (28 %) affirment que le volume quotidien de tentatives de fraude est devenu un « désagrément gérable », tandis que plus d’un quart des répondants se sentent insensibles face aux messages suspects, qu’ils suppriment simplement, sans les examiner. Seize pour cent mentionnent qu’ils se sentent « anxieux et exténués » en essayant de déterminer ce qui est réel et ce qui est faux, et 5 % affirment qu’ils se sentent « complètement exténués ».

Plus de quatre personnes interrogées sur cinq (83 %) mentionnent craindre que les technologies puissent maintenant être utilisées pour créer de faux documents juridiques, comme des talons de paie, des réclamations d’assurance ou des pièces d’identité, qui semblent réellement authentiques.

Le vol d’identité et les arnaques d’usurpation d’identité demeurent des préoccupations. Les deux tiers des Canadiens et Canadiennes interrogés croient que le vol d’identité (67 %), les arnaques d’usurpation d’identité et l’hameçonnage (64 %) représentent les types de fraude qui inquiètent le plus les gens au Canada, suivis des arnaques liées aux paiements numériques (59 %), et de la fraude liée aux investissements et de la fraude amoureuse (46 %).

Les résultats révèlent également à quel point la vulnérabilité est devenue généralisée. Six personnes interrogées sur dix affirment qu’elles se sentent les plus à risque de fraude dans les environnements en ligne, suivies d’un tiers des répondants qui se sentent vulnérables lorsqu’ils utilisent le Wi-Fi public lors de déplacements, et d’un quart qui se sentent à risque à leur domicile. Seule une petite minorité affirme ne jamais se sentir vulnérable.

Malgré une prise de conscience croissante, des comportements à risque et des lacunes subsistent sur le plan des connaissances. Près de quatre personnes interrogées sur dix déclarent avoir cliqué accidentellement sur un lien frauduleux contenu dans un courriel ou un message texte, et la moitié affirme connaître une personne qui a été victime d’un vol d’identité. De nombreux répondants ont mentionné la difficulté à rester à jour à mesure que les arnaques évoluent, venant ainsi renforcer le besoin d’une éducation et d’un soutien accessibles.

« La fraude semble être devenue une présence constante dans la vie des Canadiens et Canadiennes », a déclaré Carl Davies, chef, fraude et identité à Equifax Canada. « Les gens sont exposés à des arnaques si fréquemment que beaucoup deviennent désensibilisés, mais les risques demeurent très réels. Les nouvelles technologies rendent également la fraude plus sophistiquée et plus difficile à détecter, renforçant ainsi la nécessité d’une sensibilisation continue, de protections plus fortes et d’une responsabilité partagée entre les secteurs. »

Le sondage met également en évidence le fait que les répondants s’entendent pour dire que la prévention de la fraude nécessite une action coordonnée entre les institutions et la société :

88 % ont indiqué que les secteurs public et privé doivent collaborer pour lutter contre la criminalité financière.

83 % estiment que les médias devraient en faire davantage pour sensibiliser le public au fonctionnement des arnaques.

80 % ont déclaré que des peines plus sévères pour les fraudeurs aideraient à réduire la criminalité.

62 % croient que les arnaques quotidiennes aident à financer des activités criminelles plus graves.

Lorsqu’on leur a demandé ce qui aiderait les Canadiens et Canadiennes à améliorer leur sécurité, les répondants ont mentionné des mesures de protection institutionnelles plus robustes et une meilleure éducation.

68 % ont mentionné que les banques devraient mettre en place des mesures de sécurité plus strictes afin de protéger les comptes.

63 % ont répondu qu’ils souhaitaient que les gouvernements et les entreprises utilisent des solutions de lutte contre les fraudes plus sophistiquées.

59 % ont mentionné qu’ils appuient l’éducation obligatoire dans les écoles et les campagnes de sensibilisation du public.





La fraude liée à l’assurance auto est également sur le radar des Canadiens et Canadiennes, et près de la moitié d’entre eux craignent que les activités frauduleuses contribuent à la hausse des primes pour les conducteurs honnêtes.

« Les Canadiens et Canadiennes croient que la fraude n’est pas seulement un problème personnel, qu’il s’agit d’un défi sociétal plus vaste », a déclaré Julie Kuzmic, chef, consommatique et conformité à Equifax Canada. « Les résultats montrent que les gens veulent de meilleures protections, une meilleure éducation et une collaboration accrue entre les organisations et les institutions pour les aider à demeurer protégés dans un environnement numérique de plus en plus complexe. »

* Equifax a interrogé 1 570 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 65 ans entre le 30 janv. et le 1 févr. 2026. Un échantillon aléatoire de la même taille donnerait une marge d’erreur de +/– 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE: EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

Pour nous joindre :

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197