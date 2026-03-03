Los Agentes de IA de Payhawk permiten ahorrar 160 horas al mes en la recogida de facturas

El Agente de Control Financiero es capaz de descargar facturas de sitios webs y registrarlas en la plataforma de gastos de la empresa, ahorrando tiempo de trabajo manual a los equipos de finanzas

Próximamente, el Agente de Viajes ganará autonomía con nuevas capacidades para la reserva automática de taxis y VTCs.

Estas innovaciones se alinean con el nuevo posicionamiento de Payhawk como una plataforma integrada, basada en IA, y con soluciones SaaS.



MADRID, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk , plataforma de gestión de gastos nativa en IA, anuncia hoy nuevas capacidades para su Agente de Control Financiero tras su reciente certificación con Cloudflare, Cloudflare, una plataforma global que protege, acelera y gestiona el tráfico de sitios web y aplicaciones en Internet. Ahora, el Agente de Payhawk es capaz de recopilar facturas directamente de las páginas web y portales de proveedores, una vez que el empleado haya iniciado sesión de forma segura en el navegador.

La innovación surge para agilizar los procesos financieros de las empresas y ayudar a los CFOs y sus equipos a mantener una gestión diaria más eficiente. Actualmente, la parte más laboriosa del procesamiento de facturas es la gestión que se realiza fuera del sistema contable, que exige a los empleados acceder a portales de proveedores, buscar las facturas en las secciones de facturación, descargarlas y, posteriormente, cargarlas en su sistema.

Además, muchos equipos dependen de que otros empleados les reenvíen las facturas de sus proyectos para poder registrarlas y mantener el cumplimiento regulatorio. A ello se suman los pagos realizados en terminales POS que, pese a que el cargo se registra prácticamente al instante, los equipos financieros deben esperar, de media, 12,6 días para recibir la factura online.

Con Payhawk, el Financial Controller Agent recupera las facturas de los portales de proveedores. Los datos de las facturas se codifican automáticamente en la plataforma, eliminando la necesidad de búsquedas, descargas y subidas repetitivas tanto para empleados como para equipos financieros. Además, gracias a las integraciones con más de 60 sistemas, los clientes pueden conciliar y automatizar los gastos en tiempo real.

“Esta ha sido la funcionalidad más solicitada en la plataforma Payhawk desde que fundamos la empresa en 2018. Para los empleados es tedioso tener que iniciar sesión en sitios web, buscar facturas, descargarlas y subirlas al sistema, un proceso que generalmente supone hasta 3 minutos por factura. Nuestro Agente IA resuelve este problema al ser capaz de buscar en sitios web, descargar facturas, codificar todos los campos necesarios y presentarlas en nombre del usuario. Estimamos que nuestros clientes más de 500.000 facturas digitales en 2026, por lo que esta actualización les aportará un ahorro de casi 4 años de trabajo manual, explica Hristo Borisov, cofundador y CEO de Payhawk.

Por su parte, el programa Verified Bots de Cloudflare usa firmas de mensajes HTTP para permitir que los bots se autentiquen y que los sitios web puedan identificarlos, ofreciendo a los clientes mayor seguridad y control sobre sus aplicaciones.

“Al utilizar el programa Verified Bots de Cloudflare, Payhawk demuestra cómo los agentes verificados criptográficamente pueden interactuar de forma responsable con la web, permitiendo a las empresas automatizar flujos de trabajo complejos como la recogida de facturas sin comprometer la seguridad ni la integridad del sitio”, afirma Bryan Becker, Director de Gestión de Producto en Cloudflare. “Nuestro objetivo es avanzar hacia un mundo en el que los propietarios de sitios tengan la transparencia y el control que merecen, mientras que los agentes útiles y verificados puedan operar sin poner en riesgo la seguridad o la integridad de las aplicaciones de los clientes y las cuentas de usuario”.

La nueva funcionalidad está ya disponible en versión preliminar para clientes seleccionados, y usuarios de Meta, LinkedIn y Google Ads, proveedores de nube como AWS, Google Cloud y Azure, y empresas de transporte como Bolt, Uber y Freenow. Las organizaciones que deseen acceso anticipado pueden registrar su interés. Se prevé que la funcionalidad esté disponible para todos los clientes de Payhawk a lo largo de este año, sin coste adicional.

Simultáneamente, Payhawk está potenciando su Agente de Viajes, que gestiona reservas de vuelos y hoteles. Próximamente, el Agente será capaz de reservar proactivamente un Uber o Bolt al hotel en cuanto un empleado aterrice en su destino. En línea con esta capacidad de delegación, Payhawk amplía también las tareas de su Agente de Compras con la posibilidad de obtener tarjetas de embarque, solicitar transportes y realizar compras en nombre de los usuarios.

Estas nuevas funcionalidades forman parte del nuevo posicionamiento de Payhawk como la primera plataforma de gestión de gastos nativa en IA, potenciando la productividad de los empleados al combinar IA, pagos y soluciones SaaS (Software as a Service) en una única plataforma unificada.

Las empresas que deseen acceso anticipado al Financial Controller Agent de Payhawk pueden unirse a la lista de espera aquí .



Sobre Payhawk

Payhawk es una plataforma de gestión de gastos nativa en IA que orquesta las finanzas corporativas, facturas, tarjetas, gastos, viajes y adquisiciones ofreciendo el máximo control, automatización y ahorro. La solución proporciona una cuenta global integrada con el ERP, potenciada con agentes inteligentes que aplican reglas, políticas y presupuestos en cada pago, asegurando a los empleados una experiencia de gasto sencilla y fluida. Con sede en Londres y oficinas en Europa y Estados Unidos, Payhawk presta servicio a empresas de tamaño medio y grande en más de 32 países.