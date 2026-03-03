Le Financial Controller Agent de Payhawk récupère désormais automatiquement les reçus et les factures, une solution certifiée par Cloudflare

PARIS, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, la plateforme de gestion des dépenses AI-native, annonce que son Financial Controller Agent peut désormais se connecter automatiquement aux sites web des fournisseurs grâce à la certification Cloudflare et récupérer les reçus et les factures pour le compte des employés, en les joignant directement à la dépense correspondante sans aucune intervention manuelle. Ce lancement marque une étape importante dans la vision de Payhawk qui consiste à automatiser de bout en bout les principaux flux de travail financiers, améliorant ainsi non seulement l'efficacité, mais aussi les relations entre les équipes financières et les collaborateurs avec lesquels elles travaillent.

Aux yeux de nombreuses équipes Finance, le principal goulot d’étranglement en matière de traitement des factures ne vient pas nécessairement des outils en place. Les collaborateurs se voient souvent forcés de se connecter à des portails fournisseurs externes pour y récupérer les factures, puis de les envoyer vers leurs systèmes de gestion des dépenses. Ils sont également nombreux à paramétrer des règles de transfert d’e-mails, simplement pour capturer des documents et maintenir leur conformité réglementaire. Toutefois, si les dépenses effectuées via des Terminaux de points de vente (TPV) sont envoyées instantanément, les équipes Finance doivent attendre en moyenne 12,6 jours avant de recevoir les factures correspondant à des transactions en ligne.

Le Financial Controller Agent automatise le cycle de vie complet des dépenses

Le Financial Controller Agent de Payhawk collecte les factures et les reçus directement sur les portails fournisseurs, y compris sur les sites protégés par Cloudflare. Les données de facturation sont ensuite encodées automatiquement sur la plateforme, permettant ainsi aux collaborateurs et aux équipes Finance de se libérer de tâches répétitives, comme la recherche, le téléchargement et l’enregistrement des factures. Associées aux 60 intégrations de Payhawk, ces capacités permettent aux clients d’effectuer des rapprochements en temps réel, tout en automatisant la gestion des notes de frais.

Le programme Cloudflare Verified Bots s’appuie sur des signatures de messages HTTP afin de permettre aux bots de s’authentifier eux-mêmes et aux sites Internet de les identifier. Ainsi, les clients bénéficient d’une sécurité et d’un contrôle renforcés sur leur application.

Selon Hristo Borisov, co-fondateur et PDG de Payhawk : « Il s’agit incontestablement de la fonctionnalité la plus demandée sur la plateforme Payhawk depuis la création de l’entreprise en 2018. Les collaborateurs ont horreur de devoir s’identifier sur des sites Internet pour y rechercher des factures souvent reléguées dans des sections difficilement accessibles, afin de les télécharger et de les enregistrer sur leur plateforme. En moyenne, ces tâches prennent environ 3 minutes par facture. Les agents d’IA de Payhawk apportent une solution à ce problème en recherchant les factures sur le site, en les téléchargeant et en encodant l’ensemble des champs obligatoires à l’aide des informations collectées, avant de les soumettre pour le compte de l’utilisateur. Selon les prévisions, en 2026, les clients Payhawk devraient collecter plus de 500 000 factures en ligne et ces nouvelles fonctionnalités pourraient ainsi leur économiser plus de 4 ans de travail manuel. »

Bryan Becker, Product Management Director chez Cloudflare ajoute : « Grâce au programme Verified Bots de Cloudflare, Payhawk démontre comment des agents vérifiés à l’aide de mécanismes cryptographiques interagissent sur Internet de manière responsable, permettant aux entreprises d’automatiser des workflows complexes, comme la collecte de factures, sans pour autant remettre en question la sécurité ou l’intégrité des sites. Notre objectif est de mener le secteur vers un avenir où les propriétaires de sites Internet bénéficient du degré de transparence et de contrôle qu’ils méritent, tout en permettant à des agents utiles et vérifiés d’opérer sans mettre en péril la sécurité et l’intégrité des applications clients et des comptes utilisateurs. »

Cette fonctionnalité est actuellement disponible en avant-première pour une sélection de clients qui sont des utilisateurs intensifs de Meta, LinkedIn ou Google Ads, de fournisseurs cloud tels qu’AWS, Google Cloud ou Azure, ou encore de sociétés de transport comme Bolt, Uber ou Freenow. Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un accès prioritaire peuvent manifester leur intérêt pour la fonctionnalité, qui devrait être disponible à l’ensemble des clients Payhawk dans le courant de l’année et sera intégrée gratuitement à la plateforme.

Payhawk s’efforce également d’améliorer son Travel Agent, qui gère la réservation de vols et d’hôtels dans le cadre de déplacements professionnels. Bientôt, le Travel Agent pourra réserver de manière proactive un Uber ou un Bolt vers l’hôtel de destination dès que l’avion du collaborateur aura atterri. La puissance de cette nouvelle capacité de délégation permet à Payhawk d’étendre la portée de son produit-phare en facilitant l’obtention de cartes d’embarquement, la réservation de trajets, ainsi que les achats pour le compte des utilisateurs à l’aide de son Procurement Agent.

Ces nouvelles fonctionnalités renforcent le positionnement de Payhawk en tant que première plateforme de gestion des dépenses AI-native, qui décuple la productivité des collaborateurs en combinant l’IA, les paiements et des fonctionnalités SaaS au sein d’une plateforme unique.

À propos de Payhawk :

Payhawk est une plateforme de gestion des dépenses AI-native, qui orchestre l’ensemble de vos flux financiers à l’échelle mondiale : factures, cartes, notes de frais, voyages d'affaires et achats. Elle comprend un compte global connecté à votre ERP, des agents IA capables de faire respecter les politiques de dépenses et les budgets, tout en offrant une expérience de dépense simple et intuitive pour les collaborateurs.

Basée à Londres et présente partout en Europe et aux États-Unis, Payhawk accompagne les ETI et les grands groupes dans plus de 32 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://payhawk.com/fr



