Pet Valu présente ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2025

Hausse de 7 % des produits, de 4 % du BAIIA ajusté1 et de 12 % du résultat net pour 2025

Hausse des dividendes trimestriels de 8 % et perspectives pour 2026

MARKHAM, Ontario, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), principal détaillant spécialisé en nourriture et en accessoires pour animaux de compagnie au Canada, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre (« T4 ») et l’exercice clos le 3 janvier 2026.

Faits saillants du quatrième trimestre

Les ventes à l’échelle du réseau 2 ont atteint 423,7 M$, une augmentation de 9,2 % par rapport au T4 2024. La croissance des ventes des magasins comparables 2 s’est élevée à 0,3 %.



ont atteint 423,7 M$, une augmentation de 9,2 % par rapport au T4 2024. La croissance des ventes des magasins comparables s’est élevée à 0,3 %. Les produits se sont élevés à 326,4 M$, en hausse de 10,6 % par rapport au T4 2024.



Le BAIIA ajusté s’est établi à 74,6 M$, en hausse de 9,4 % par rapport au T4 2024, et représente 22,9 % des produits. Le résultat d’exploitation a atteint 48,1 M$, une augmentation de 0,5 % par rapport au T4 2024.



Le résultat net ajusté 1 s’est établi à 34,0 M$, ou 0,49 $ par action après dilution 3 , comparativement à 32,2 M$, ou 0,45 $ par action après dilution, au T4 2024. Le résultat net s’est établi à 29,4 M$, en hausse de 1,6 % par rapport au T4 2024.



s’est établi à 34,0 M$, ou 0,49 $ par action après dilution , comparativement à 32,2 M$, ou 0,45 $ par action après dilution, au T4 2024. Le résultat net s’est établi à 29,4 M$, en hausse de 1,6 % par rapport au T4 2024. La Société a ouvert 14 nouveaux magasins et clôturé le trimestre avec un réseau de 863 magasins.



Les flux de trésorerie disponibles 1 se sont établis à 37,0 M$, contre 41,0 M$ au T4 2024.



se sont établis à 37,0 M$, contre 41,0 M$ au T4 2024. À la suite du T4 2025, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende de 0,13 $ par action ordinaire.





Faits saillants de l’exercice

Les ventes à l’échelle du réseau se sont élevées à 1 533,5 M$, en hausse de 5,6 % par rapport à l’exercice précédent. L’augmentation des ventes des magasins comparables s’est établie à 1,6 %.

Les produits se sont élevés à 1 175,6 M$, en hausse de 7,1 % par rapport à l’exercice précédent.

Le BAIIA ajusté s’est établi à 257,1 M$, en hausse de 4,1 % par rapport à l’exercice précédent, et représente 21,9 % des produits. Le résultat d’exploitation a atteint 164,2 M$, une augmentation de 5,7 % par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat net ajusté s’est établi à 113,2 M$, ou 1,61 $ par action après dilution, comparativement à 113,3 M$, ou 1,57 $ par action après dilution, par rapport à l’exercice précédent. Le résultat net s’est établi à 97,8 M$, en hausse de 11,9 % par rapport à l’exercice précédent.





Perspectives pour 2026

Sur une base comparable de 52 semaines, la Société prévoit une croissance des produits entre 2 % et 4 %, une stagnation voire une légère augmentation de la marge du BAIIA ajusté3 et une augmentation se situant dans la moitié supérieure des taux à un chiffre du résultat net ajusté par action après dilution.





« Nous avons clôturé l’exercice 2025 avec une forte exécution opérationnelle au quatrième trimestre, alors que les consommateurs sont en quête d’une valeur accrue dans un environnement concurrentiel, a affirmé Greg Ramier, président et chef de la direction de Pet Valu. Grâce à nos mesures décisives prises en 2025, nous avons continué à gagner une plus grande part de marché, à stimuler la croissance à l’aide de nos marques exclusives et à accroître le nombre d’articles par transaction, tout en soutenant la réussite de nos franchisés.

« L’année 2026 marque le 50e anniversaire de la Société, et nous souhaitons renforcer notre héritage et notre leadership sur le marché des animaux de compagnie au Canada, en continuant à miser sur la commodité, la qualité, la valeur et l’expertise, tout en tirant parti de nos récents investissements, continue M. Ramier. Nous pensons que ces mesures favoriseront une croissance soutenue des produits et des profits, ce qui permettra de générer des rendements attrayants pour les actionnaires à court et à long terme. »

Résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’exercice 2025

Les données comparatives ci-dessous renvoient au trimestre clos le 3 janvier 2026, en comparaison avec celles du trimestre clos le 28 décembre 2024.

Les produits se sont établis à 326,4 M$ au T4 2025, une augmentation de 31,2 M$, ou 10,6 %, en regard de 295,1 M$ au T4 2024. Compte non tenu de l’incidence de la semaine supplémentaire au T4 2025 d’un montant de 20,9 M$, les produits se sont établis à 305,5 M$ au T4 2025, une augmentation de 10,3 M$, ou 3,5 %, en regard de 295,1 M$ au T4 2024. L’augmentation découle principalement de la hausse des ventes au détail et de l’augmentation des produits tirés des franchises et autres produits.

La croissance des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 0,3 % au T4 2025 du fait principalement de l’augmentation de 0,5 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables2, contrebalancée en partie par la baisse de 0,2 % des transactions des magasins comparables2. En comparaison, la diminution des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 0,2 % au T4 2024 et découlait principalement de la diminution de 2,1 % des transactions des magasins comparables, contrebalancée en partie par la hausse de 2,0 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables.

Le profit brut a augmenté de 7,4 M$, ou 7,3 %, pour s’établir à 107,6 M$ au T4 2025, contre 100,2 M$ au T4 2024. La marge bénéficiaire brute s’est chiffrée à 33,0 % au T4 2025, une baisse de 1,0 % contre 34,0 % au T4 2024. En excluant les coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement, la marge bénéficiaire brute s’est chiffrée à 33,1 % au T4 2025, une baisse de 0,9 % en regard de 34,0 % au T4 2024. La baisse est principalement attribuable à i) des investissements dans des outils de promotion et de tarification, contrebalancés en partie par ii) l’efficience de la distribution découlant des nouveaux centres de distribution.

Les charges de vente et d’administration se sont établies à 59,5 M$ au T4 2025, une augmentation de 7,1 M$, ou 13,6 %, par rapport à 52,3 M$ au T4 2024. L’augmentation s’explique principalement par i) la hausse de la charge de rémunération, y compris les activités de restructuration dans certaines fonctions de soutien de l’entreprise et l’incidence de la semaine supplémentaire au T4 2025, ii) la hausse de la dotation aux amortissements et autres charges associées aux magasins attribuable à l’augmentation de la taille de notre réseau de magasins détenus par la Société et l’incidence de la semaine supplémentaire au T4 2025, et iii) la hausse des dépenses liées à la technologie en matière de services infonuagiques; le tout contrebalancé en partie par iv) la baisse des autres honoraires. Les charges de vente et d’administration correspondaient respectivement à 18,2 % et 17,7 % du total des produits pour le T4 2025 et le T4 2024.

La charge d’intérêts nette s’est chiffrée à 8,0 M$ au T4 2025, une hausse de 1,5 M$, ou 22,4 %, par rapport à 6,6 M$ au T4 2024. La hausse s’explique principalement par i) l’augmentation de la charge d’intérêts sur les obligations locatives découlant de l’agrandissement du réseau de magasins et du renouvellement de contrats de location existants, ii) le profit sur modification de dette à long terme comptabilisé à la période correspondante de l’exercice précédent, et iii) l’incidence de la semaine supplémentaire au T4 2025; le tout contrebalancé en partie par iv) la diminution de la charge d’intérêts sur la facilité à terme en raison surtout de la diminution des taux d’intérêt par rapport au T4 2024.

La charge d’impôts sur le résultat s’est chiffrée à 10,7 M$ au T4 2025, une baisse de 0,5 M$, ou 4,4 %, par rapport à 11,2 M$ au T4 2024. La baisse s’explique principalement par i) une baisse du taux d’imposition effectif, qui est passé de 27,8 % au T4 2024 à 26,6 % au T4 2025, ii) des ajustements favorables au titre de l’impôt de périodes précédentes comptabilisés au T4 2025, et iii) une légère baisse du résultat imposable au T4 2025. Au T4 2025, le taux d’imposition effectif était plus élevé que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 % en raison surtout des charges non déductibles, contrebalancées en partie par des ajustements fiscaux favorables comptabilisés au T4 2025. Au T4 2024, le taux d’imposition effectif était plus élevé que le taux prévu par la loi en raison surtout des charges non déductibles.

Le résultat net a augmenté de 0,5 M$, ou 1,6 % pour se fixer à 29,4 M$ au T4 2025, en comparaison de 28,9 M$ au T4 2024. L’augmentation s’explique principalement par l’augmentation du résultat d’exploitation et la diminution de la perte de change, contrebalancées en partie par une augmentation de la charge d’intérêts nette, comme il est décrit ci-dessus.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 6,4 M$, ou 9,4 %, pour s’établir à 74,6 M$ au T4 2025, contre 68,2 M$ au T4 2024. L’augmentation s’explique principalement par une hausse du profit brut, compte non tenu des coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement, contrebalancée en partie par une hausse des charges de vente et d’administration, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions et des coûts qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités, qui s’explique par la hausse des dépenses liées à la technologie, l’augmentation de la charge de rémunération et la hausse des autres charges associées aux magasins. Le BAIIA ajusté en pourcentage des produits3 a été de 22,9 % et de 23,1 % respectivement au T4 2025 et au T4 2024.

Le résultat net ajusté a augmenté de 1,8 M$ ou 5,5 % pour se fixer à 34,0 M$ au T4 2025, en comparaison de 32,2 M$ au T4 2024. L’augmentation s’explique principalement par une hausse du profit brut, compte non tenu des coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement, contrebalancée en partie par une hausse des charges de vente et d’administration, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions et des coûts qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités, qui s’explique par la hausse des dépenses liées à la technologie, l’augmentation de la charge de rémunération et la hausse de la dotation aux amortissements et des autres charges associées aux magasins. Les résultats ont également été touchés par la hausse des impôts sur le résultat (ajustés pour exclure les éléments qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités) et la hausse de la charge d’intérêts nette, comme il est décrit ci-dessus. Le résultat net ajusté en pourcentage des produits3 a été de 10,4 % au T4 2025 et de 10,9 % au T4 2024.

Le résultat net ajusté par action après dilution a augmenté de 0,04 $, ou 8,9 %, par action ordinaire pour s’établir à 0,49 $ au T4 2025, contre 0,45 $ au T4 2024. L’augmentation découle principalement de la hausse du résultat net ajusté et de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires après dilution en circulation attribuable aux rachats d’actions ordinaires.

La trésorerie totalisait 35,7 M$ à la fin du quatrième trimestre.

Les dépenses d’investissement nettes1 se sont chiffrées à 8,2 M$ au T4 2025, en comparaison de 14,8 M$ au T4 2024, une baisse de 6,6 M$. La baisse s’explique principalement par la hausse du produit de la cession d’immobilisations corporelles dans le cadre de la vente de magasins détenus par la Société à des franchisés, et la baisse des dépenses liées aux immobilisations corporelles en raison d’une baisse des coûts des travaux liés aux nouveaux centres de distribution.

Les flux de trésorerie disponibles ont totalisé 37,0 M$ au T4 2025, en comparaison de 41,0 M$ au T4 2024, une baisse de 4,1 M$. La baisse s’explique principalement par la hausse des remboursements de capital et des versements d’intérêts au titre des obligations locatives en raison de la semaine supplémentaire au T4 2025; contrebalancée en partie par la hausse du produit de la cession d’immobilisations corporelles dans le cadre de la vente de magasins détenus par la Société à des franchisés.

Les stocks à la fin du T4 2025 se chiffraient à 131,1 M$, comparativement à 124,6 M$ à la fin du T4 2024, une hausse de 6,5 M$ essentiellement en raison de l’augmentation de la taille de notre réseau et de la pénétration des ventes de gros.

Résultats financiers pour l’exercice 2025

Les données comparatives ci-dessous renvoient à l’exercice clos le 3 janvier 2026, en comparaison avec celles de l’exercice clos le 28 décembre 2024.

Les produits se sont établis à 1 175,6 M$ à l’exercice 2025, en hausse de 78,4 M$, ou 7,1 %, en regard de 1 097,2 M$ à l’exercice 2024. Compte non tenu de l’incidence de la semaine supplémentaire à l’exercice 2025 d’un montant de 20,9 M$, les produits ont totalisé 1 154,7 M$ à l’exercice 2025, une hausse de 57,5 M$, ou 5,2 %, par rapport à 1 097,2 M$ à l’exercice 2024. La hausse découle principalement de l’augmentation des ventes au détail et des produits tirés des franchises et autres produits.

La croissance des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 1,6 % à l’exercice 2025 du fait principalement de l’augmentation de 1,7 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables, contrebalancée en partie par la baisse de 0,1 % des transactions des magasins comparables. En comparaison, la diminution des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 0,5 % à l’exercice 2024 et découlait principalement de la diminution de 2,7 % des transactions des magasins comparables, contrebalancée en partie par la hausse de 2,3 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables.

Le profit brut a augmenté de 24,2 M$, ou 6,6 %, pour s’établir à 388,8 M$ à l’exercice 2025, contre 364,6 M$ à l’exercice 2024. La marge bénéficiaire brute s’est chiffrée à 33,1 % à l’exercice 2025, une baisse de 0,1 % contre 33,2 % à l’exercice 2024. En excluant les coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement, la marge bénéficiaire brute s’est chiffrée à 33,3 % à l’exercice 2025, une baisse de 0,7 % en regard de 34,0 % à l’exercice 2024. La baisse s’explique principalement par i) la hausse des ventes de gros, et ii) la hausse des coûts d’occupation.

Les charges de vente et d’administration se sont établies à 224,7 M$ pour l’exercice 2025, une augmentation de 15,4 M$, ou 7,3 %, par rapport à 209,3 M$ pour l’exercice 2024. L’augmentation s’explique principalement par i) la hausse de la charge de rémunération, y compris les activités de restructuration dans certaines fonctions de soutien de l’entreprise, l’accroissement de la rémunération variable et l’incidence de la semaine supplémentaire à l’exercice 2025, ii) la hausse de la dotation aux amortissements et autres charges associées aux magasins attribuable à l’augmentation de la taille de notre réseau de magasins détenus par la Société et l’incidence de la semaine supplémentaire à l’exercice 2025, et iii) la hausse des charges de marketing et de publicité; le tout contrebalancé en partie par iv) la baisse des dépenses liées à la technologie découlant de notre investissement dans nos plateformes de commerce électronique. Les charges de vente et d’administration correspondaient à 19,1 % du total des produits pour les exercices 2025 et 2024.

La charge d’intérêts nette s’est chiffrée à 30,5 M$ à l’exercice 2025, une baisse de 1,6 M$, ou 5,1 %, par rapport à 32,1 M$ à l’exercice 2024. La baisse s’explique principalement par i) la diminution de la charge d’intérêts sur la facilité à terme en raison de la diminution des taux d’intérêt par rapport à l’exercice 2024; contrebalancée en partie par ii) l’augmentation de la charge d’intérêts sur les obligations locatives découlant de l’agrandissement du réseau de magasins et du renouvellement de contrats de location existants, et la semaine supplémentaire à l’exercice 2025, iii) la diminution des produits d’intérêts attribuable à la baisse des taux d’intérêt des soldes de trésorerie, et iv) le profit sur modification de dette à long terme comptabilisé à l’exercice précédent.

La charge d’impôts sur le résultat s’est chiffrée à 36,0 M$ à l’exercice 2025, une hausse de 2,0 M$, ou 5,9 %, par rapport à 34,0 M$ à l’exercice 2024. La hausse découle principalement de l’augmentation du résultat imposable à l’exercice 2025. Le taux d’imposition effectif a été de 26,9 % à l’exercice 2025, contre 28,0 % à l’exercice 2024. À l’exercice 2025 et à l’exercice 2024, les taux d’imposition effectifs étaient plus élevés que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 % en raison surtout des charges non déductibles.

Le résultat net a augmenté de 10,4 M$, ou 11,9 %, pour atteindre 97,8 M$ à l’exercice 2025, contre 87,4 M$ à l’exercice 2024. L’augmentation s’explique principalement par l’augmentation du résultat d’exploitation, la diminution de la charge d’intérêts nette et le profit de change, le tout contrebalancé en partie par la hausse de la charge d’impôts sur le résultat, comme il est décrit ci-dessus.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 10,0 M$, ou 4,1 %, pour atteindre 257,1 M$ pour l’exercice 2025, contre 247,1 M$ pour l’exercice 2024. L’augmentation s’explique principalement par une hausse du profit brut, compte non tenu des coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement, contrebalancée en partie par une hausse des charges de vente et d’administration, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions et des coûts qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités, qui s’explique par la hausse de la charge de rémunération, l’augmentation des dépenses liées à la technologie et l’accroissement des autres charges associées aux magasins. Le BAIIA ajusté en pourcentage des produits a été respectivement de 21,9 % et de 22,5 % pour les exercices 2025 et 2024.

Le résultat net ajusté a diminué de 0,2 M$, ou 0,1 %, pour atteindre 113,2 M$ à l’exercice 2025, contre 113,3 M$ à l’exercice 2024. La diminution s’explique principalement par une hausse des charges de vente et d’administration, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions et des coûts qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités, ce qui découle de la hausse de la charge de rémunération, de l’augmentation des dépenses liées à la technologie, de l’accroissement de la dotation aux amortissements et des autres charges associées aux magasins. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse du profit brut, compte non tenu des coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement, et la diminution de la charge d’intérêts nette, comme il est décrit ci-dessus. Le résultat net ajusté en pourcentage des produits a été de 9,6 % à l’exercice 2025 et de 10,3 % à l’exercice 2024.

Le résultat net ajusté par action après dilution a augmenté de 0,04 $, ou 2,5 %, par action ordinaire pour s’établir à 1,61 $ à l’exercice 2025, contre 1,57 $ à l’exercice 2024. L’augmentation découle principalement de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires après dilution en circulation attribuable aux rachats d’actions ordinaires, contrebalancée en partie par l’incidence de la baisse du résultat net ajusté.

Les dépenses d’investissement nettes se sont chiffrées à 38,6 M$ pour l’exercice 2025, en comparaison de 52,3 M$ pour l’exercice 2024, une baisse de 13,7 M$. La baisse s’explique principalement par la hausse des incitatifs à la location reçus, notamment pour le nouveau centre de distribution de Calgary, la hausse du produit de la cession d’immobilisations corporelles dans le cadre de la vente de magasins détenus par la Société à des franchisés, et la baisse des dépenses liées aux immobilisations corporelles en raison d’une baisse des coûts des travaux liés aux nouveaux centres de distribution.

Les flux de trésorerie disponibles ont totalisé 104,1 M$ pour l’exercice 2025, en comparaison de 102,6 M$ pour l’exercice 2024, une hausse de 1,5 M$. La hausse s’explique principalement par i) la hausse des incitatifs à la location reçus, notamment pour le nouveau centre de distribution de Calgary, ii) la baisse des dépenses liées aux immobilisations corporelles et la hausse des paiements de capital perçus sur les créances locatives, et iii) la hausse de la trésorerie provenant des activités d’exploitation; le tout contrebalancé en partie par iv) une hausse des remboursements de capital et des versements d’intérêts au titre des obligations locatives en raison de l’élargissement du réseau de magasins et de la semaine supplémentaire au cours de l’exercice 2025.

Dividendes

Le 2 mars 2026, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende de 0,13 $ par action ordinaire payable le 15 avril 2026 aux porteurs d’actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 mars 2026.

Perspectives

L’exercice 2026 comptera 52 semaines, comparativement à l’exercice 2025 qui comptait 53 semaines. Sur une base comparative de 52 semaines, la Société prévoit ce qui suit pour 2026 :

une croissance des produits entre 2 % et 4 %, soutenue par l’ouverture d’environ 40 nouveaux magasins, une croissance des ventes des magasins comparables de moins de 2 % et une pénétration accrue des ventes de gros;



une stagnation voire une légère augmentation de la marge du BAIIA ajusté, soutenue par l’effet de levier des charges d’exploitation, tout en maintenant une compétitivité;



une croissance se situant dans la moitié supérieure des taux à un chiffre du résultat net ajusté par action après dilution;



un réinvestissement dans la Société d’environ 35 M$, comprenant des dépenses d’investissement nettes d’environ 20 M$ et des coûts de transformation d’environ 15 M$.





La Société estime que la 53e semaine a contribué à hauteur de 2 % des produits, du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté présentés à l’exercice 2025. Cette estimation est fondée sur i) les produits réels comptabilisés et les charges liées aux avantages sociaux des employés engagées pour la 53e semaine, et ii) la marge bénéficiaire brute et les charges au prorata, compte non tenu des avantages sociaux des employés, pour le dernier trimestre de 2025.

La Société continue de surveiller l’évolution du contexte de commerce extérieur et estime qu’elle dispose des mécanismes appropriés pour s’adapter, le cas échéant. Les perspectives pour 2026 sont fondées sur plusieurs hypothèses, notamment, mais sans s’y limiter, les politiques commerciales gouvernementales mises en œuvre à la publication du présent rapport.

1) Mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées » ci-après pour un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS (sauf les dépenses d’investissement nettes) utilisées dans le présent communiqué de presse et les mesures IFRS les plus directement comparables. Se reporter également aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour l’exercice clos le 3 janvier 2026, pour plus de renseignements concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, les flux de trésorerie disponibles et les dépenses d’investissement nettes, y compris les définitions, et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées.

2) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu’à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour l’exercice clos le 3 janvier 2026, intégré par renvoi dans les présentes, pour les définitions des mesures financières supplémentaires. Une copie du rapport de gestion pour l’exercice clos le 3 janvier 2026 est accessible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

3) Ratio non conforme aux IFRS. Les ratios non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu’à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour l’exercice clos le 3 janvier 2026 pour les définitions des ratios non conformes aux IFRS et chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS.

Détails concernant la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique afin de discuter des résultats du quatrième trimestre de la Société aura lieu le 3 mars 2026 à 8 h 30 (HE). Pour accéder à la conférence téléphonique de Pet Valu, veuillez composer le 1­833-950 0062 (code d’accès : 141358). Une webémission en direct de la conférence téléphonique sera également accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l’adresse : https://investors.petvalu.com / .

Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à la conférence téléphonique, une rediffusion sera mise à votre disposition peu après la fin de la conférence, laquelle sera accessible en composant le 1­866-813-9403 (code d’accès : 304363) jusqu’au 10 mars 2026. La webémission sera également archivée et accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l’adresse : https://investors.petvalu.com / .

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant en nourriture et en accessoires pour animaux au Canada avec plus de 800 magasins appartenant à la Société ou à des franchisés partout au pays. Depuis plus de 45 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des propriétaires d’animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à sa vaste gamme de produits et à ses services en magasin agréables. De par ses magasins de proximité locaux et sa plateforme numérique, Pet Valu offre plus de 10 000 articles à des prix concurrentiels, dont une vaste gamme de marques holistiques et de marques exclusives primées. Le siège social de la Société se situe à Markham, en Ontario, et elle possède des centres de distribution à Brampton, en Ontario, à Surrey, en Colombie-Britannique, et à Calgary, en Alberta. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : PET ). Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.petvalu.ca.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse renvoie à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS. Ces mesures et ces ratios ne sont pas reconnus par les IFRS et n’ont pas de signification normalisée prescrite par celles-ci. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de complément des mesures conformes aux IFRS afin de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la Société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées séparément ni comme un substitut à l’analyse de l’information financière de la Société présentée conformément aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », le « résultat net ajusté », les « flux de trésorerie disponibles » et les « dépenses d’investissement nettes », et des ratios non conformes aux IFRS, notamment la « marge du BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté en pourcentage des produits », le « résultat net ajusté en pourcentage des produits » et le « résultat net ajusté par action après dilution ». Le présent communiqué de presse renvoie également à certaines mesures financières supplémentaires utilisées couramment dans le secteur de la vente au détail, telles que les « ventes à l’échelle du réseau », la « croissance (diminution) des ventes des magasins comparables », la « croissance des transactions des magasins comparables », et la « croissance (diminution) des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables ». Ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires visent à fournir aux investisseurs d’autres mesures de la performance opérationnelle de la Société et ainsi à mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures conformes aux IFRS. La Société est également d’avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées ont souvent recours à ces mesures et ratios non conformes aux IFRS et aux mesures financières supplémentaires dans leur évaluation des émetteurs. La direction de la Société a recours à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires pour faciliter la comparaison de la performance opérationnelle d’une période à l’autre, pour établir le budget d’exploitation annuel, ainsi que pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Se reporter au rapport de gestion pour l’exercice clos le 3 janvier 2026 pour de plus amples renseignements sur les mesures et les ratios non conformes aux IFRS (y compris chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS) et les mesures supplémentaires, y compris leur définition et un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus comparables.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. L’information prospective est fournie à la date d’établissement du présent rapport de gestion et repose sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des tendances actuelles, des conditions courantes et des événements futurs attendus, de même que divers autres facteurs que la direction estime opportuns et raisonnables dans les circonstances. L’objectif de l’information prospective est de fournir une description des attentes et des plans de la direction, et cette information pourrait ne pas être appropriée à d’autres fins. Pet Valu ne s’engage aucunement à mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute autre raison, à moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

L’information prospective peut se rapporter à nos perspectives financières et aux événements ou résultats prévus et peut comprendre des énoncés relatifs à notre situation financière, à notre stratégie d’entreprise, à nos stratégies de croissance, à l’ouverture et à l’amélioration des magasins, à nos marchés potentiels, à nos budgets, à nos activités, à nos résultats financiers, à nos taxes et impôts, à notre politique en matière de dividendes, à nos plans et à nos objectifs. Plus particulièrement, les informations portant sur nos attentes à l’égard des résultats futurs, de la performance, des réalisations, des perspectives et des occasions ou des marchés dans lesquels nous menons nos activités constituent de l’information prospective. En outre, les déclarations faisant état d’attentes, d’intentions, de prévisions ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances qui pourraient se produire dans l’avenir.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société, son niveau d’activité, son rendement ou ses réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, sans s’y limiter, les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion pour l’exercice clos le 3 janvier 2026 ou de la notice annuelle de la Société datée du 2 mars 2026. La notice annuelle et les autres documents déposés publiquement par Pet Valu sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs pouvant avoir une incidence sur la Société, mais ils doivent être examinés attentivement.

L’objectif de l’information prospective est de fournir au lecteur une description des attentes actuelles de la direction en ce qui concerne la performance financière de la Société, et cette information pourrait ne pas être appropriée à d’autres fins. Le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à l’information prospective contenue dans les présentes. Dans la mesure où l’information prospective présentée dans le présent communiqué de presse constitue de l’information financière de nature prospective, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, une telle information est fournie afin de démontrer le potentiel de la Société et le lecteur est donc mis en garde que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. L’information financière de nature prospective, comme toute information prospective de manière générale, se fonde sur des hypothèses courantes et est assujettie à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

James Allison

Vice-président, Relations avec les investisseurs et trésorerie

investors@petvalu.ca

289-806-4559

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES États du résultat et du résultat global consolidés (non audités, en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestres clos les Exercices clos les 3 janvier

2026 28 décembre

2024 3 janvier

2026 28 décembre

2024 $ $ $ $ Produits Ventes au détail 121 275 104 929 427 344 405 357 Franchises et autres produits 205 085 190 220 748 212 691 836 Total des produits 326 360 295 149 1 175 556 1 097 193 Coût des ventes 218 779 194 933 786 716 732 554 Profit brut 107 581 100 216 388 840 364 639 Charges de vente et d’administration 59 473 52 344 224 684 209 316 Résultats d’exploitation 48 108 47 872 164 156 155 323 Charge d’intérêts nette 8 017 6 552 30 480 32 103 Perte (profit) de change 68 1 265 (78 ) 1 836 Résultat avant impôts sur le résultat 40 023 40 055 133 754 121 384 Charge d’impôts sur le résultat 10 657 11 150 35 954 33 964 Résultat net et résultat global 29 366 28 905 97 800 87 420 Résultat net par action De base 0,43 0,41 1,41 1,22 Dilué 0,42 0,40 1,39 1,21





Rapprochement du résultat net avec le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté (non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trimestres clos les Exercices clos les 3 janvier

2026 28 décembre

2024 3 janvier

2026 28 décembre

2024 14 semaines 13 semaines 53 semaines 52 semaines $ $ $ $ Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté Résultat net 29 366 28 905 97 800 87 420 Amortissements 20 394 16 784 73 687 65 913 Charge d’intérêts nette 8 017 6 552 30 480 32 103 Charge d’impôts sur le résultat 10 657 11 150 35 954 33 964 BAIIA1 68 434 63 391 237 921 219 400 Ajustements au BAIIA Coûts de transformation2 6 673 2 376 12 527 16 682 Autres honoraires3 — 221 459 1 218 Rémunération fondée sur des actions4 (842 ) 176 6 015 7 203 Dépréciation d’actifs5 272 744 272 744 Perte (profit) de change 68 1 265 (78 ) 1 836 BAIIA ajusté 74 605 68 173 257 116 247 083 BAIIA ajusté en pourcentage des produits 22,9 % 23,1 % 21,9 % 22,5 %





Trimestres clos les Exercices clos les 3 janvier

2026 28 décembre

2024 3 janvier

2026 28 décembre

2024 14 semaines 13 semaines 53 semaines 52 semaines $ $ $ $ Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté Résultat net 29 366 28 905 97 800 87 420 Ajustements au résultat net Coûts de transformation2 6 680 2 496 13 754 23 124 Autres honoraires3 — 221 459 1 218 Rémunération fondée sur des actions4 (842 ) 176 6 015 7 203 Dépréciation d’actifs5 272 744 272 744 Profit sur modification de dette6 — (1 019 ) — (1 019 ) Perte (profit) de change 68 1 265 (78 ) 1 836 Incidence fiscale des ajustements au résultat net (1 582 ) (605 ) (5 050 ) (7 199 ) Résultat net ajusté 33 962 32 183 113 172 113 327 Résultat net ajusté en pourcentage des produits 10,4 % 10,9 % 9,6 % 10,3 % Résultat net ajusté par action après dilution 0,49 0,45 1,61 1,57

Notes :

1) Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Pour plus de renseignements, se reporter aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour l’exercice clos le 3 janvier 2026, y compris les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées.

2) Correspondent : i) aux coûts d’implémentation de nouveaux systèmes informatiques fondés sur des projets distincts et de logiciels-services au titre des initiatives de transformation à l’appui du commerce électronique et des capacités omnicanaux et d’autres processus clés; ii) aux coûts associés aux initiatives de transformation de la chaîne d’approvisionnement et de la marchandise, comme le dédoublement des coûts d’entreposage et de distribution, les coûts d’implémentation des nouveaux systèmes informatiques, les autres coûts de transition engagés pendant la transition vers un nouveau centre de distribution, et, pour le résultat net ajusté, au dédoublement de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation et la charge d’intérêts sur les obligations locatives; et iii) aux indemnités à la cessation d’emploi liées à des activités de restructuration dans certaines fonctions de soutien de l’entreprise et aux charges liées à la réorganisation de l’équipe de haute direction.

Pour le BAIIA ajusté, les coûts de transformation inclus dans le coût des ventes au T4 2025 et à l’exercice 2025 sont respectivement de 0,4 M$ et 2,2 M$ (respectivement néant et 4,4 M$ au T4 2024 et à l’exercice 2024), et ceux inclus dans les charges de vente et d’administration, de respectivement 6,2 M$ et 10,4 M$ (respectivement 2,4 M$ et 12,3 M$ au T4 2024 et à l’exercice 2024).

Pour le résultat net ajusté, les coûts de transformation inclus dans le coût des ventes au T4 2025 et à l’exercice 2025 sont respectivement de 0,4 M$ et 3,0 M$ (respectivement 0,2 M$ et 8,5 M$ au T4 2024 et à l’exercice 2024), et ceux inclus dans les charges de vente et d’administration, de respectivement 6,2 M$ et 10,4 M$ (respectivement 2,3 M$ et 12,3 M$ au T4 2024 et à l’exercice 2024). Pour le résultat net ajusté, la charge d’intérêts sur les obligations locatives au T4 2025 et à l’exercice 2025 est respectivement de néant et 0,3 M$ (respectivement néant et 2,3 M$ au T4 2024 et à l’exercice 2024).

3) Correspondent aux honoraires essentiellement engagés en lien avec ce qui suit : i) un reclassement des actions ordinaires de la Société réalisé par ses principaux actionnaires le 21 mai 2025 (le « reclassement de mai 2025 ») et un reclassement des actions ordinaires de la Société réalisé par ses principaux actionnaires le 15 mai 2024 (le « reclassement de 2024 »); et ii) l’examen par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») des déclarations de revenus canadiennes de la Société dont il est question à la rubrique « Impôts sur le résultat » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 3 janvier 2026. Ces honoraires sont inclus dans les charges de vente et d’administration.

4) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre régime d’options sur actions modifié et retraité, notre régime incitatif à long terme et notre régime d’unités d’actions différées, qui est incluse dans les charges de vente et d’administration.

5) Correspond à la charge de dépréciation hors trésorerie majoritairement liée aux actifs au titre de droits d’utilisation et à certains autres actifs relativement aux magasins détenus par la Société, qui était incluse dans les charges de vente et d’administration.

6) Correspond au profit sur modification de dette comptabilisé dans les charges d’intérêts nettes par suite de la troisième modification apportée à la facilité de crédit réalisée le 31 octobre 2024.

Tableaux des flux de trésorerie consolidés (non audités, en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les Exercices clos les 3 janvier

2026 28 décembre

2024 3 janvier

2026 28 décembre

2024 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : Activités d’exploitation Résultat net 29 366 28 905 97 800 87 420 Ajustements pour les éléments sans incidence sur la trésorerie : Amortissements 20 394 16 784 73 687 65 913 Dépréciation des immobilisations corporelles 109 216 109 216 Dépréciation des actifs au titre de droits d’utilisation 163 528 163 528 Redevances de franchisage reportées 298 41 158 129 Profit à la cession d’immobilisations corporelles (4 735 ) (755 ) (4 848 ) (3 565 ) Profit à la cession d’actifs au titre de droits d’utilisation (163 ) (17 ) (106 ) (49 ) Perte (profit) de change 68 1 265 (78 ) 1 836 Charge de rémunération fondée sur des actions (842 ) 176 6 015 7 203 Charge d’intérêts nette 8 017 6 552 30 480 32 103 Charge d’impôt sur le résultat 10 657 11 150 35 954 33 964 Impôts sur le résultat payés (11 362 ) (6 332 ) (39 293 ) (31 213 ) Variation du fonds de roulement d’exploitation : Clients et autres débiteurs (5 311 ) (5 836 ) (235 ) (7 351 ) Stocks 10 733 10 246 (5 166 ) (2 259 ) Charges payées d’avance (1 957 ) 795 (4 365 ) 8 818 Fournisseurs et autres créditeurs 11 919 4 019 11 891 6 383 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 67 354 67 737 202 166 200 076 Activités de financement Produits tirés de l’exercice d’options sur actions 12 888 — 22 013 4 089 Actions rachetées à des fins d’annulation (10 000 ) (27 964 ) (88 015 ) (30 007 ) Dividendes payés sur les actions ordinaires (8 271 ) (7 832 ) (33 162 ) (31 470 ) Remboursement de la facilité à terme — — — (13 312 ) Emprunts nets sur la facilité renouvelable (5 000 ) — 10 000 — Intérêts payés sur la dette à long terme (5 553 ) (3 042 ) (14 518 ) (22 847 ) Remboursement du capital au titre des obligations locatives (26 459 ) (16 790 ) (79 488 ) (64 898 ) Intérêts payés sur les obligations locatives (6 782 ) (5 915 ) (24 519 ) (23 409 ) Incitatifs à la location reçus 769 1 226 9 640 2 272 Coûts de financement — (1 971 ) — (1 971 ) Commission au titre de la lettre de crédit de soutien (149 ) — (171 ) — Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (48 557 ) (62 288 ) (198 220 ) (181 553 ) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (14 740 ) (17 473 ) (54 530 ) (60 612 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (957 ) (603 ) (2 188 ) (2 121 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 6 733 2 074 8 480 8 178 Coûts directs initiaux liés aux actifs au titre de droits d’utilisation (631 ) (1 131 ) (2 469 ) (2 549 ) Billets à recevoir 109 93 462 598 Encaissement de capital au titre des créances locatives 10 960 9 347 40 531 35 176 Intérêts reçus sur les créances locatives et autres 2 889 2 975 11 283 11 914 Rachat de franchises (2 155 ) (407 ) (4 797 ) (1 378 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 2 208 (5 125 ) (3 228 ) (10 794 ) Incidence des taux de change sur la trésorerie (42 ) (613 ) (138 ) (1 032 ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 20 963 (289 ) 580 6 697 Trésorerie au début de l’exercice 14 758 35 430 35 141 28 444 Trésorerie à la fin de l’exercice 35 721 35 141 35 721 35 141





Flux de trésorerie disponibles (non audités, en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les Exercices clos les 3 janvier

2026 28 décembre

2024 3 janvier

2026 28 décembre

2024 14 semaines 13 semaines 53 semaines 52 semaines $ $ $ $ Trésorerie provenant des activités d’exploitation 67 354 67 737 202 166 200 076 Trésorerie provenant des (affectée aux) activités d’investissement 2 208 (5 125 ) (3 228 ) (10 794 ) Incitatifs à la location 769 1 226 9 640 2 272 Remboursement du capital au titre des obligations locatives (26 459 ) (16 790 ) (79 488 ) (64 898 ) Intérêts payés sur les obligations locatives (6 782 ) (5 915 ) (24 519 ) (23 409 ) Billets à recevoir (109 ) (93 ) (462 ) (598 ) Flux de trésorerie disponibles 36 981 41 040 104 109 102 649



