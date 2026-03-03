iVisa presenta servicio especializado para la visa B1/B2 de Estados Unidos ante requisitos migratorios más estrictos

Lima, Perú, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iVisa anunció hoy el lanzamiento de un nuevo servicio para acompañar a quienes necesitan gestionar la visa de turista B1/B2 para Estados Unidos . La iniciativa llega en un momento en que el proceso migratorio se ha vuelto más exigente, con controles más estrictos, requisitos que cambian con frecuencia y respuestas que pueden variar de un caso a otro.

Este anuncio se da después de varias medidas oficiales que impactan tanto a quienes están tramitando una visa de visitante como a quienes ya la tienen. En diciembre de 2025, la Casa Blanca firmó una proclamación presidencial que limita la entrada de determinados ciudadanos extranjeros con el fin de reforzar la seguridad en Estados Unidos, afianzando así una política más estricta en la concesión de visas.

En paralelo, el Departamento de Estado implementó un programa piloto que exige el pago de una fianza a ciertos solicitantes de la visa B1/B2 procedentes de países específicos. Según el criterio del funcionario consular, los solicitantes que cumplan con las condiciones establecidas deberán depositar una garantía de USD 5.000, 10.000 o 15.000.

Estas medidas se producen en un escenario en el que el porcentaje de visas de visitante rechazadas varía significativamente según el país de origen. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el año fiscal 2025 las tasas de rechazo para las visas tipo B fueron del 16,14 % en Costa Rica y del 42,24 % en Ecuador. En otros casos, los datos también muestran diferencias marcadas: 21,36 % en México, 32,84 % en Colombia, 36,40 % en República Dominicana y 22,04 % en India.

Si se analiza la evolución en el tiempo, se observa que la tendencia no es la misma en todos los países. En Colombia, por ejemplo, el porcentaje de visas rechazadas descendió del 46,82 % en el año fiscal 2020 al 32,84 % en 2025. En Ecuador, en cambio, la tendencia fue al alza: pasó del 33,44 % al 42,24 % durante ese mismo período.

“En la mayoría de los casos, la negativa no se debe simplemente a la ausencia de un documento. Suele influir la forma en que se presenta la solicitud: la claridad del propósito del viaje, la coherencia de la información, la capacidad de demostrar que se cuenta con los recursos necesarios y los vínculos con el país de origen”, afirmó Sam Vaughan, Senior Product Manager de iVisa. “Con un proceso cada vez más estricto y menos margen para equivocaciones, este servicio busca ayudar a los viajeros a completar su solicitud con precisión y a prepararse adecuadamente para una entrevista determinante, sin prometer resultados que no dependen de nosotros.”

• Inicio del servicio: 4 de febrero de 2026

• Tipo de visa: Visa de turista B1/B2 para Estados Unidos

• Tasa gubernamental de referencia: USD 185, que se abonan directamente al gobierno de Estados Unidos

• Países incluidos en la fase piloto: México, Colombia, Argentina, República Dominicana, Ecuador y Costa Rica

• Cómo funciona el servicio: Asesoría personalizada para completar el formulario DS-160, revisión detallada de la solicitud, orientación para programar la cita y preparación para la entrevista

• Preparación para la entrevista: Durante la fase piloto se incluye una sesión de preparación de 45 minutos

Nuevos requisitos y controles migratorios endurecen el panorama para los viajeros

Además de las variaciones en las tasas de rechazo, el entorno migratorio se ha vuelto más riguroso. Las autoridades de Estados Unidos han reforzado los controles para ciudadanos de determinados países. Como resultado, algunos solicitantes de la visa B1/B2 pueden tener que cumplir requisitos adicionales, entre ellos la presentación de una garantía económica cuando se considere que existe riesgo de exceder el tiempo de permanencia autorizado.

Las autoridades indican que la fianza solo debe pagarse si un funcionario consular lo autoriza expresamente y siempre a través de las plataformas oficiales del gobierno de Estados Unidos. Asimismo, advierten que realizar pagos por medios no autorizados puede suponer la pérdida del dinero.

Por su parte, varios consulados de Estados Unidos han insistido en recordar a quienes ya tienen una visa B1/B2 cuáles son las actividades permitidas bajo esta categoría. En enero de 2026, el Consulado General en Mumbai advirtió que desempeñar un trabajo sin autorización con una visa de turista puede resultar en la deportación y en la prohibición permanente de volver a ingresar al país. El mensaje refuerza que las condiciones de la visa se controlan y se hacen cumplir estrictamente incluso después de su aprobación.

Qué incluye el servicio de iVisa para solicitar la visa B1/B2 de Estados Unidos

El servicio de iVisa para la solicitud de la visa de turista B1/B2 está pensado para guiar al viajero en cada etapa del trámite, de modo que pueda presentar su solicitud con toda la información bien estructurada y libre de errores.

Incluye:

Asesoría personalizada para completar y revisar el formulario DS-160, con un especialista asignado que acompaña al solicitante durante todo el proceso.

Orientación, ajustada al perfil del viajero y al propósito de su viaje.

Revisión detallada del formulario antes de presentarlo, para detectar posibles errores o inconsistencias.

Ayuda para programar la cita en el consulado.

Preparación para la entrevista durante la fase piloto, que incluye una sesión de 45 minutos para aclarar dudas y practicar posibles preguntas.





A diferencia de otros servicios donde la atención se distribuye entre distintos asesores, iVisa asigna a cada solicitante un asesor especializado que lo acompaña de principio a fin. La comunicación se realiza por WhatsApp o correo electrónico, lo que facilita el contacto directo y continuo durante todo el proceso.

Archivos adjuntos