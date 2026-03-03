Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 3.3.2026 klo 14.00

Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Erkka Repo

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Erkka Repo

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj

LEI: 7437000TB0GHDHLPX677

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 145229/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-02

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN



Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0 EUR

(2): Volyymi: 3682 Yksikköhinta: 0 EUR



Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 8682 Keskihinta: 0 EUR









Aspo Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

www.aspo.fi

Lisätietoja: Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

