Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 3.3.2026 klo 14.00

Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Karri Kivi

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Karri Kivi

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj

LEI: 7437000TB0GHDHLPX677

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 145280/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-02

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN



Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1419 Yksikköhinta: 0 EUR



Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1419 Keskihinta: 0 EUR





Aspo Oyj





Erkka Repo

Talous- ja rahoitusjohtaja



JAKELU:

Nasdaq Helsinki

www.aspo.fi





Lisätietoja:

Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot ESL Shipping ja Telko mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 650 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

Aspo – Sustainable value creation



