Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 3.3.2026 klo 14.00
Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Karri Kivi
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Karri Kivi
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj
LEI: 7437000TB0GHDHLPX677
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 145280/5/4
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-02
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1419 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1419 Keskihinta: 0 EUR
Aspo Oyj
Erkka Repo
Talous- ja rahoitusjohtaja
Nasdaq Helsinki
Lisätietoja:
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot ESL Shipping ja Telko mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 650 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.
Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.
Aspo – Sustainable value creation