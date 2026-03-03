Dépenses insolites que les Canadiens peuvent déduire de leurs impôts : des paillettes pour le corps aux haltères, en passant par le déneigement, les alarmes domestiques et les parapluies

CALGARY, Alberta, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lorsque vous préparez votre déclaration de revenus, les cache-tétons, les mixeurs et les masques faciaux ne sont peut-être pas les premières dépenses qui vous viennent à l’esprit, mais en réalité, il existe des centaines de milliers de dépenses insolites que les Canadiens peuvent déclarer selon la nature de leur emploi. Bien qu’il existe plus de 400 crédits d’impôt et avantages fiscaux dont les Canadiens peuvent se prévaloir, de nombreuses autres dépenses peuvent également donner droit à un allègement fiscal.

Pour des millions de Canadiens – notamment les travailleurs à la demande, les travailleurs autonomes, les propriétaires d’entreprise et les travailleurs à commission, soit environ un Canadien sur cinq – il existe une gamme presque illimitée de dépenses déductibles d’impôt étranges, merveilleuses et parfois tout simplement bizarres. Aux yeux de l’Agence du revenu du Canada (ARC), tout Canadien qui tire un revenu d’une activité secondaire, d’un travail à la demande ou d’un contrat doit déclarer ses revenus de la même manière que les travailleurs autonomes ou les propriétaires de petites entreprises, ce qui est avantageux lorsque leurs activités s’accompagnent de dépenses professionnelles.

« La règle d’or est de veiller à ce que les dépenses professionnelles passent le test de reconnaissance de l’ARC. Elles doivent être raisonnables, nécessaires, directement liées à l’obtention d’un revenu et correctement documentées », explique Yannick Lemay, expert fiscal chez H&R Block Canada. « Il importe de conserver les reçus ou les factures pour toutes les dépenses que vous inscrivez dans votre déclaration de revenus. Pour les dépenses inusitées, il peut être utile d’ajouter une note indiquant à quoi elles ont servi, à la fois pour suivre vos propres dépenses et au cas où l’ARC questionnerait les dépenses que vous réclamez. »

H&R Block présente certaines des dépenses les plus intéressantes que les Canadiens peuvent être en mesure de déduire de leurs impôts :

Services psychiques (pour les décisions commerciales) : Oui, vous avez bien lu. Si un travailleur indépendant ou un chef d’entreprise paie un consultant (même un médium ou un astrologue) pour obtenir des conseils sur ses activités professionnelles, ces frais peuvent être déductibles à titre d’honoraires professionnels s’ils sont véritablement destinés à des fins d’affaires et facturés en conséquence.



Parapluies : Les Canadiens dépensent collectivement des millions de dollars en parapluies chaque année, avec pas moins de 36 millions d’unités vendues au Canada rien qu’en 2024, selon Market Growth Reports. Pour de nombreux Canadiens, tels que les travailleurs à la demande ou à la commission, les parapluies peuvent être déductibles d’impôt. Cela comprend les courtiers immobiliers ou représentants commerciaux admissibles, les caddies de golf, les videurs de boîte de nuit ou les chauffeurs Uber qui protègent leurs passagers de la pluie lorsque ceux-ci montent et descendent de leur véhicule.



Vélo électrique ou scooter : Tout véhicule ou moyen de transport utilisé par les travailleurs à la demande ou autonomes pour la prestation de leurs services peut être déclaré comme une dépense professionnelle, comme c’est le cas pour les chauffeurs de Uber Eats, Instacart ou DoorDash. Le véhicule constitue alors une immobilisation dont vous pouvez réclamer le coût de façon échelonnée au moyen de la déduction pour amortissement.



Abonnements musicaux : Tenter de prouver à l’ARC que vous avez BESOIN d’écouter de la musique pour être plus productif au travail ne passera pas le test de reconnaissance des dépenses. Mais il existe de nombreuses entreprises et professions où les travailleurs peuvent être en mesure de déclarer des frais d’abonnement à des services de diffusion en continu ou de licence musicale commerciale, tels que les coiffeurs, les instructeurs de conditionnement physique et de Pilates, les commerces de détail, les conducteurs de pousse-pousse ou les thérapeutes.



Épilation bikini, maquillage et soins personnels : Les Canadiens qui comptent sur leur apparence physique pour gagner leur vie, comme les mannequins, les acteurs, les artistes et les créateurs de contenu, seront peut-être ravis d’apprendre qu’ils peuvent déduire divers produits de beauté, de soins personnels et de coiffure à titre de dépenses professionnelles. De nombreuses dépenses peuvent être déduites selon la nature de votre travail, des manucures au maquillage, en passant par les extensions capillaires et même les paillettes pour le corps. Mais… soyons réalistes. À moins que vous n’ayez véritablement besoin de porter un bikini pour votre travail, l’ARC ne couvrira pas votre épilation brésilienne – ne perdez donc jamais de vue la règle des dépenses « raisonnables et nécessaires ».



Costumes, talons hauts et cache-tétons : Si vous travaillez à votre compte en tant qu’artiste burlesque, les vêtements et accessoires de scène (tels que les souliers à plateforme, les costumes thématiques ou les cache-tétons) peuvent être déduits s’ils sont utilisés uniquement pour le travail et non pour un usage quotidien.



Déneigement pour un bureau à domicile : Si vous êtes travailleur autonome ou si vous exploitez une entreprise à domicile que des clients visitent régulièrement, les frais de déneigement peuvent être réclamés à titre de frais d’entretien du bureau à domicile.



Matériel de jeu électronique, applications de rencontre, plaques de cuisson et haltères (et à peu près n’importe quoi d’autre) : Selon Storybox, le secteur des influenceurs est en plein essor, avec environ 127 millions d’influenceurs dans le monde. Selon Indeed, le salaire moyen d’un influenceur canadien est supérieur à 82 000 dollars par an et, dans les faits, il existe un large éventail de dépenses que vous pouvez réclamer dans votre déclaration de revenus selon la nature de votre travail.



Pour les joueurs en ligne qui tirent leurs revenus de la diffusion en continu sur les médias sociaux, cela peut inclure le matériel de jeu et de vidéo. Pour les créateurs de contenu qui partagent leurs expériences en matière de rencontres amoureuses, cela peut comprendre les abonnements à des applications de rencontre. Les chefs en herbe peuvent déclarer le matériel de cuisine et les ingrédients utilisés. Les influenceurs dans le domaine du conditionnement physique peuvent déclarer le coût de leurs exerciseurs. Enfin, tous les cosmétiques et autres produits que les influenceurs « mode de vie » testent et évaluent peuvent être déductibles d’impôt.



Nettoyage et esthétique automobile : Que vous transportiez des personnes en vous servant d’une application de covoiturage ou des chiens en tant que promeneur canin, vous pouvez déclarer plusieurs dépenses liées à votre véhicule. Outre une partie des frais de fonctionnement et d’entretien de votre véhicule, vous pouvez déclarer les frais de lavage de voiture, d’esthétique intérieure et même d’élimination des odeurs ou des taches.



Systèmes de sécurité domestique : Si vous exploitez une entreprise à domicile et que vous devez stocker des produits chez vous, ou si votre travail nécessite un équipement coûteux, une partie des coûts du système d’alarme ou des frais de surveillance peut être déductible.



« Nous avons constaté toutes sortes de dépenses étranges et merveilleuses qu’il est possible de déclarer. Peu importe ce dont il s’agit, la question clé à se poser est la suivante : “Est-ce que je ferais tout de même cette dépense si ce n’était pas pour mon travail ou mon entreprise?”, qu’il s’agisse d’accessoires, d’abonnements, de produits technologiques ou de produits de soins personnels », explique M. Lemay. « Si la réponse est non, il est fort probable que vous puissiez le déclarer. S’il s’agit d’une dépense présentant des avantages à la fois personnels et professionnels, comme un scooter électrique, un système d’alarme domestique ou encore un équipement de déneigement ou de musculation, il se peut qu’elle ne puisse être que partiellement réclamée. L’essentiel est de bien comprendre tous les avantages, crédits et dépenses auxquels vous avez droit, car la situation de chacun est unique. »

