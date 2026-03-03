Goodfood nomme deux administrateurs indépendants afin d’accélérer son redressement et sa stratégie numérique

MONTRÉAL, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, a annoncé aujourd’hui la nomination immédiate de Alberto Haddad et d’Omar Omran à titre de membres indépendants de son conseil d’administration. Le conseil est désormais composé de cinq administrateurs, dont quatre sont indépendants.

Alberto Haddad cumule plus de trente ans d’expérience internationale en investissement, en restructuration et en gouvernance dans les secteurs du capital de risque, de l’immobilier, des soins de santé et des technologies. Son expertise en allocation du capital, en redressement d’entreprises et en gestion du bilan appuiera la priorité de Goodfood à l’égard du renforcement de sa solidité financière, de la rigueur opérationnelle et de la création de valeur à long terme.

Omar Omran possède une vaste expérience dans la direction d’initiatives de transformation numérique d’envergure au sein d’entreprises de consommation multi-établissements. Sa combinaison unique d’expertise en personnalisation propulsée par l’intelligence artificielle, en plateformes orientées vers les clients et en commerce mobile contribuera à accélérer l’innovation numérique de Goodfood et à améliorer l’expérience de nos clients.

« Ces nominations renforcent notre conseil à un moment charnière, a déclaré Selim Bassoul, président du conseil et chef de la direction. L’expertise financière et en redressement d’Alberto, conjuguée au leadership d’Omar en transformation numérique, rehaussera notre capacité d’exécution et soutiendra la prochaine phase de croissance de Goodfood », a conclu M. Bassoul.

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais et des compléments qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood crée un lien entre les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

