Open Cosmos kündigt ConnectedCosmos an: Eine europäische Alternative für sichere weltraumgestützte Konnektivität und operative Resilienz

Neue LEO-Konstellation stellt bedeutenden Schritt für die britische und europäische Raumfahrtindustrie dar

Ermöglicht Ländern und Partnern resiliente Echtzeit-Erkenntnisse und sichere weltraumgestützte Konnektivität

BARCELONA, Spanien, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos, das Unternehmen, das Satelliten baut, um das Verständnis und die Vernetzung der Welt zu unterstützen, hat ConnectedCosmos angekündigt – eine neue LEO-Konstellation, die Unternehmen und staatlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt souveräne und sichere Kommunikationsmöglichkeiten sowie robuste Funktionen bieten wird.

Um der übermäßigen Abhängigkeit von transkontinentalen Megakonstellationen entgegenzuwirken, wird ConnectedCosmos zudem die Earth Observation (EO)-Fähigkeiten von Open Cosmos, die bereits in der Open Constellation eingesetzt werden, mit einem neuen Sovereign-Connectivity-LEO-Backbone verbinden, der Echtzeitdaten überall dort ermöglicht, wo sie benötigt werden.

Die neue Konstellation kombiniert Punkt-zu-Punkt-Breitband mit Direct-to-Device-IoT und ermöglicht es Nutzern, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und verwertbare Erkenntnisse zur Bewältigung dieser Bedrohungen zu nutzen. Auf diese Weise liefert ConnectedCosmos einen „aktiven“ Resilienz-Service, der es seinen Nutzern ermöglicht, auf Grundlage von Echtzeitdaten schnell und souverän fundierte Entscheidungen zu treffen.

In einer zunehmend polarisierten geopolitischen Landschaft bietet ConnectedCosmos Staaten, Institutionen und Unternehmen eine neue Möglichkeit, eigene souveräne und sichere Kommunikationsfähigkeiten aufzubauen. Durch Optical Inter-Satellite-Links (ISL) hat Open Cosmos ein souveränes Weltraum-Netzwerk geschaffen, in dem Daten direkt zwischen Satelliten weitergeleitet werden und kompromittierte Unterseekabel und feindliche terrestrische Infrastruktur physisch umgangen werden. Angesichts eines stetig wachsenden Risikos durch Störsignale (Jamming) und Cyberangriffe ist die Gewährleistung eines wirklich sicheren Netzwerks eine Notwendigkeit für moderne kritische Operationen.

Die Konstellation wird hochprioritäre Ka-Band-Frequenzanmeldungen aus Liechtenstein nutzen, die Open Cosmos Anfang 2026 mit dem Start der ersten Satelliten der Konstellation wieder aktiviert hat. Dadurch können Nutzer sich in einem zunehmend umkämpften orbitalen Umfeld behaupten.

Rafel Jordà Siquier, Gründer und CEO von Open Cosmos, kommentierte die neue Konstellation wie folgt: „ConnectedCosmos stellt für Europa einen bedeutenden Fortschritt beim Aufbau einer resilienten, sicheren und autonomen Konnektivitätsfähigkeit dar und bietet Staaten und Partnern eine verlässliche Alternative für echte Souveränität im Orbit.“

„Durch die Kombination sicherer weltraumgestützter Kommunikation mit Earth-Observation-Echtzeitdaten gehen wir über reine Konnektivität hinaus und liefern umsetzbare Resilienz. Dieses Zusammenspiel hebt uns vom Massenmarkt ab: Durch zusätzliche Kontextinformationen und Erkenntnisse können wir einen wirklich einzigartigen Service anbieten.“

„In einer Welt, in der Infrastruktur gestört, blockiert oder kompromittiert werden kann, sorgt unsere Konstellation dafür, dass kritische Daten sicher, vertrauenswürdig und sofort nutzbar bleiben. Mit ConnectedCosmos bieten wir der Welt eine Alternative, die technologische Exzellenz mit strategischer Autonomie vereint.“

Open Cosmos ist ein paneuropäisches Unternehmen mit Produktionsstandorten im Vereinigten Königreich, in Spanien, Portugal und Griechenland und plant, in naher Zukunft auf weitere Standorte zu expandieren. Darüber hinaus setzt das Unternehmen umfangreiche Ressourcen für die Auswahl und enge Zusammenarbeit mit starken, souveränen Partnern in den betreuten Regionen ein.

Im Jahr 2026 wird Open Cosmos seinen Wachstumskurs mit weiteren Satellitenstarts und neuen Partnerschaften fortsetzen – und damit das Wachstum der Konstellation sowie der Unternehmensbelegschaft in ganz Europa vorantreiben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60f8cabc-fdb2-4325-ac44-2629ea5c25de