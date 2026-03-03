Open Cosmos presenta ConnectedCosmos: una alternativa europea desde el espacio para la conectividad segura y la resiliencia operativa

Su nueva constelación en órbita terrestre baja supone un gran avance para la industria espacial del Reino Unido y Europa

Ofrece a países y socios capacidades resilientes de inteligencia en tiempo real y conectividad espacial protegida

BARCELONA, España, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos, la empresa cuya misión es construir satélites para comprender y conectar el mundo, ha anunciado el lanzamiento de ConnectedCosmos, una nueva constelación de telecomunicaciones en órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés) que facilitará comunicaciones soberanas y seguras, así como capacidades resilientes para empresas y organismos gubernamentales de todo el mundo.

Para contrarrestar la excesiva dependencia de las megaconstelaciones transcontinentales, ConnectedCosmos conectará también las capacidades de observación de la Tierra (EO, por sus siglas en inglés) de Open Cosmos, integradas en la Open Constellation, con una nueva red de conectividad soberana en órbita baja que permitirá disponer de datos en tiempo real allí donde sean necesarios.

La nueva constelación combina conectividad de banda ancha punto a punto con tecnología IoT de conexión directa a dispositivos, lo que permite a los usuarios detectar amenazas en tiempo real y utilizar información procesable para afrontarlas. De este modo, ConnectedCosmos ofrece un servicio de resiliencia «activa», que permite a sus usuarios tomar decisiones precisas basadas en datos en tiempo real, de forma ágil y segura.

En un panorama geopolítico cada vez más polarizado, ConnectedCosmos ofrece a las naciones, las instituciones y las empresas una nueva vía para desarrollar sus propias capacidades de comunicación soberanas y seguras. Gracias a los enlaces ópticos intersatélite (ISL, por sus siglas en inglés), Open Cosmos ha creado una red espacial soberana sin pasarelas que enruta los datos directamente entre satélites y evita físicamente los cables submarinos que, a menudo, se ven comprometidos, y las infraestructuras terrestres potencialmente hostiles. Ante el creciente riesgo de interferencias, bloqueos y ciberataques, contar con una red realmente segura se ha convertido en una necesidad para las operaciones críticas modernas.

La constelación utilizará las concesiones de espectro de banda Ka de Liechtenstein de alta prioridad que Open Cosmos reactivó a comienzos de 2026 con el lanzamiento de los primeros satélites del programa. Esto permitirá a los usuarios operar con solidez en un entorno orbital cada vez más disputado.

Al comentar el lanzamiento de la nueva constelación, Rafel Jordà Siquier, fundador y director ejecutivo de Open Cosmos, declaró: «ConnectedCosmos supone un gran paso adelante para Europa en lo que respecta a la construcción de una capacidad de conectividad resiliente, segura y autónoma, y ofrecerá a los países y socios una alternativa fiable que garantice una verdadera soberanía en el espacio».

«Al combinar comunicaciones seguras basadas en el espacio con inteligencia en tiempo real procedente de la observación de la Tierra, vamos más allá de la simple conectividad: aportamos resiliencia operativa real y aplicable. Esta combinación es lo que nos diferencia, añadiendo una capa adicional de contexto y conocimiento que transforma nuestra propuesta en un servicio único».

«En un mundo en el que las infraestructuras pueden verse interrumpidas, bloqueadas o comprometidas, nuestra constelación garantiza la seguridad, fiabilidad y disponibilidad inmediata de los datos críticos. Con ConnectedCosmos, ofrecemos al mundo una alternativa que combina la excelencia tecnológica con la autonomía estratégica».

Open Cosmos es una empresa paneuropea con instalaciones de fabricación en el Reino Unido, España, Portugal y Grecia, y planes de expansión a nuevas localizaciones en un futuro próximo. La empresa también realiza una importante inversión en la selección y colaboración con socios soberanos de primer nivel en las regiones en las que opera.

A lo largo de 2026, Open Cosmos seguirá aumentando su influencia con nuevos lanzamientos de satélites y la creación de nuevas alianzas, impulsando así el crecimiento de la constelación y del equipo de la empresa en toda Europa.

Obtenga más información aquí: ConnectedCosmos

