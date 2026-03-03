Open Cosmos annonce la création de ConnectedCosmos, une alternative européenne offrant une connectivité spatiale sécurisée et une résilience opérationnelle

Cette nouvelle constellation en orbite basse marque une avancée majeure pour l’industrie spatiale britannique et européenne

Elle offre aux nations et à leurs partenaires des renseignements résilients en temps réel ainsi qu’une connectivité spatiale protégée

BARCELONE, Espagne, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos, la société qui conçoit des satellites pour comprendre et connecter le monde, a annoncé la création de ConnectedCosmos, une nouvelle constellation en orbite basse qui fournira des communications souveraines et sécurisées ainsi que des capacités de résilience aux entreprises et aux organismes gouvernementaux du monde entier.

Face à la dépendance excessive aux méga-constellations transcontinentales, ConnectedCosmos connectera également les capacités d’observation de la Terre (OT) d’Open Cosmos, déployées dans la constellation Open, à un nouveau réseau dorsal en orbite basse, afin de garantir une connectivité souveraine. Ce réseau permettra de transmettre des données en temps réel partout où cela est nécessaire.

Cette nouvelle constellation allie le haut débit point à point et l’Internet des objets (IoT) direct aux appareils, permettant aux utilisateurs de détecter les menaces en temps réel et d’utiliser des renseignements exploitables pour y remédier. ConnectedCosmos offre ainsi un service de résilience « actif » permettant à ses utilisateurs de prendre rapidement et en toute confiance des décisions précises, fondées sur des données en temps réel.

Dans un contexte géopolitique de plus en plus polarisé, ConnectedCosmos propose aux États, aux institutions et aux entreprises une nouvelle façon de se doter d’un système de communication souverain et sécurisé. Grâce aux liaisons optiques inter-satellites (ISL), Open Cosmos a créé un réseau spatial souverain sans passerelle, acheminant les données directement entre les satellites et contournant physiquement les câbles sous-marins compromis ainsi que les infrastructures terrestres hostiles. Face aux risques croissants d’interférences par brouillage et de cyberattaques, la garantie d’un réseau véritablement sécurisé est essentielle pour les opérations critiques modernes.

La constellation exploitera les fréquences prioritaires en bande Ka du Liechtenstein, remises en service par Open Cosmos début 2026, lors du lancement des premiers satellites. Ceci permettra aux utilisateurs de contourner un champ orbital de plus en plus contesté.

À propos de cette nouvelle constellation, Rafael Jordà Siquier, fondateur et PDG d’Open Cosmos, a déclaré : « ConnectedCosmos marque une avancée majeure pour l’Europe dans la construction d’une capacité de connectivité résiliente, sécurisée et autonome, offrant aux nations et à leurs partenaires une alternative fiable pour une souveraineté spatiale effective ».

« En associant des communications spatiales sécurisées et des renseignements d’observation de la Terre en temps réel, nous allons au-delà de la simple connectivité et offrons une résilience concrète. Cette combinaison nous distingue de la concurrence et ajoute une dimension contextuelle ainsi que des informations supplémentaires pour transformer notre offre en un service unique. »

« Dans un monde où les infrastructures peuvent être perturbées, brouillées ou compromises, notre constellation veille à ce que les données critiques restent sécurisées, fiables et immédiatement utilisables. Avec ConnectedCosmos, nous offrons au monde une alternative qui allie excellence technologique et autonomie stratégique. »

Open Cosmos est une entreprise paneuropéenne qui possède des sites de production au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et en Grèce, et prévoit de s’étendre à d’autres pays prochainement. En outre, la société investit massivement dans la sélection et la collaboration avec des partenaires souverains solides dans les régions qu’elle dessert.

En 2026, Open Cosmos poursuivra son développement grâce à de nouveaux lancements de satellites et à de nouveaux partenariats, contribuant ainsi à la croissance de la constellation et des effectifs de l’entreprise en Europe.

