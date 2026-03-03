Dynabook Canada étend sa distribution à l’échelle nationale grâce à TD SYNNEX

MISSISSAUGA, Ontario, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynabook Canada Inc. a signé un accord de distribution national avec TD SYNNEX, élargissant ainsi l’accès à sa gamme d’ordinateurs portatifs professionnels. Ce partenariat améliore la disponibilité des produits pour les revendeurs et les intégrateurs de systèmes tout en consolidant l’approvisionnement par le biais du réseau national de TD SYNNEX.

Cet accord répond à la demande des clients qui souhaitent bénéficier d’un approvisionnement prévisible, d’un cycle de vie plus long pour leurs appareils et d’un soutien constant. Grâce au réseau de distribution de TD SYNNEX, les partenaires peuvent accéder plus efficacement aux ordinateurs portatifs Portégé et Tecra de Dynabook, ce qui permet un déploiement plus rapide pour les clients commerciaux.

Ce partenariat renforce la relation existante entre TD SYNNEX et Sharp Électronique du Canada dans le domaine des technologies commerciales et s’inscrit dans la stratégie globale de Sharp Corporation sur le marché canadien. En tant que filiale de Sharp, Dynabook gère la conception, l’ingénierie et la mise à l’essai de ses produits de manière centralisée au Japon, avec le soutien de services commerciaux et techniques spécialisés au Canada.

« La disponibilité et la constance sont des facteurs essentiels dans les décisions informatiques commerciales », a déclaré Carmine Cinerari, président et chef de la direction de Dynabook Canada Inc. et Sharp Électronique du Canada Ltée. « Cet accord renforce notre capacité à soutenir nos partenaires et nos clients grâce à un approvisionnement fiable en ordinateurs portatifs professionnels conçus pour une utilisation à long terme. TD SYNNEX étend notre portée dans le canal tout en mettant l’accent sur la qualité, la stabilité du cycle de vie et le soutien local. »

« TD SYNNEX s’engage à réunir des solutions informatiques qui produisent des résultats commerciaux aujourd’hui et ouvrent la voie à la croissance pour l’avenir », a déclaré Pierre Montminy, vice-président, Gestion des produits, TD SYNNEX Canada. « En ajoutant Dynabook et ses produits de qualité à notre vaste portefeuille, nous sommes en mesure d’enrichir l’étendue et la portée de nos offres afin que nos clients puissent réaliser de grandes choses grâce à la technologie. »

Dynabook Canada continuera à se concentrer sur la fourniture d’ordinateurs portatifs professionnels conçus pour offrir durabilité, sécurité et constance tout au long du cycle de vie, avec le soutien d’une infrastructure locale et d’un réseau de distribution national.

À propos de Dynabook Canada Inc.

Dynabook Canada Inc. met au point et fournit des ordinateurs portatifs professionnels conçus pour offrir fiabilité, sécurité et utilisation à long terme. Parmi les réalisations marquantes de l’entreprise, on peut citer le lancement du premier ordinateur portatif moderne en 1985 et plusieurs décennies de développement de produits destinés aux environnements informatiques professionnels.

Filiale en propriété exclusive de Sharp Corporation, Dynabook conserve le contrôle intégral de la conception, de l’ingénierie et de la mise à l’essai des produits au Japon. Son portefeuille canadien comprend les ordinateurs portatifs Satellite Pro, Tecra et Portégé par des équipes de vente et de service spécialisées aux quatre coins du pays.

