Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière, et Patrick Whitehead, vice-président exécutif et chef de la direction de l’exploitation, prendront la parole le 17 mars lors de la Conférence de J.P. Morgan sur le secteur industriel 2026

MONTRÉAL, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière, et Patrick Whitehead, vice-président exécutif et chef de la direction de l’exploitation du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), prendront la parole lors de la Conférence de J.P. Morgan sur le secteur industriel 2026 le 17 mars 2026, à 7 h 30, heure de l’Est (HE).

Une diffusion en direct sera accessible dans la section « Investisseurs » du site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/fr/investisseurs. Une rediffusion de l’événement sera disponible après la conférence.

