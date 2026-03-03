Coop Pank pikendab Martin Ilvese volitusi Coop Liising AS-i juhatuses

Coop Liising AS-i nõukogu otsustas täna, 03. märtsil 2026, pikendada Coop Pank AS-i tütarettevõtte Coop Liising AS-i juhatuse liikme Martin Ilvese volitusi järgnevaks kolmeaastaseks ametiajaks.

Martin Ilves on alates 2017. aastast Coop Liising AS-i juhatuse liige ning liisingu äriliini juht. Varasemalt on ta töötanud AS-is DnB NORD Liising (2007 – 2014) peamiselt liisingu riskijuhina ning aastal 2016.a oli ta osaühingu Citadele Leasing&Factoring tegevdirektor.

Martin Ilves omandas 2001. aastal bakalaureusekraadi rahvusvahelises ärijuhtimises Concordia Rahvusvahelisest Ülikoolist Eestis.

Martin Ilves omab 50 000 Coop Panga aktsiat ning lisaks on talle väljastatud optsioone kokku 76 000 aktsia omandamiseks.

