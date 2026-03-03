Aspo Oyj Pörssitiedote 3.3.2026 klo 16.00

Aspo: Muutos omien osakkeiden omistuksessa

Aspo Oyj on luovuttanut yhtiön hallituksen päätöksen nojalla yhteensä 46 105 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Näin täytetään yhtiön sitoumukset palkitsemisjärjestelmiin kuuluville henkilöille sekä lyhyen että pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmien puitteissa.

Omien osakkeiden luovuttamisen jälkeen Aspolla on hallussaan 81 057 osaketta.

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping ja Telko – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 650 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

Aspo – Sustainable value creation

