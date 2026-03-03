Kalmar Oyj - Johdon liiketoimet - Keskinen

KALMAR OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 3.3.2026 KLO 16:00

Kalmar Oyj - Johdon liiketoimet - Keskinen
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Keskinen, Arto
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Kalmar Oyj
LEI: 636700Z25ZQXLMZ3CY73

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 636700Z25ZQXLMZ3CY73_20260303132735_25
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-02
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000571054
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 2000 Keskihinta: 0.00 EUR


Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar lyhyesti
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi


