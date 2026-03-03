Kalmar Oyj - Johdon liiketoimet - Pettersson

KALMAR OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 3.3.2026 KLO 16:00

    
Kalmar Oyj - Johdon liiketoimet - Pettersson
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pettersson, Tommi
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Kalmar Oyj
LEI: 636700Z25ZQXLMZ3CY73

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 636700Z25ZQXLMZ3CY73_20260303132734_22
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-02
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000571054
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1380 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1380 Keskihinta: 0.00 EUR

    

Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
    
Kalmar lyhyesti
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi
   

            













        

        
