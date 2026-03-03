KALMAR OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 3.3.2026 KLO 16:00





Kalmar Oyj - Johdon liiketoimet - Malmborg ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Malmborg, Thomas Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija: Kalmar Oyj LEI: 636700Z25ZQXLMZ3CY73 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 636700Z25ZQXLMZ3CY73_20260303132734_21 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-02 Kauppapaikka ei sovellu Instrumentti tyyppi: OSAKE ISIN: FI4000571054 Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 2714 Yksikköhinta: 0.00 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 2714 Keskihinta: 0.00 EUR





Lisätietoja:

