Space42 وViasat تستعرضان مستجدات مشروعهما المشترك Equatys خلالMobile World Congress

برشلونة، اسبانيا, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

تشارك كلّ من Space42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، (SPACE42)، وشركة Viasat, Inc.، المُشغّل العالمي الرائد في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، في برنامج مشترك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال Mobile World Congress الذي يُعقد في برشلونة هذا الأسبوع. وستناقش الشركتان خلال هذا البرنامج التقدم المتواصل في جهودهما نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات المباشرة بين الأجهزة (D2D)، كما ستقدمان لمحة أولية عن أولويات مشروع Equatys، الكيان المشترك الذي تستعد الشركتان لإطلاقه قريباً. يمثل هذا الحدث فرصة مثالية لاستعراض التوجّه التقني والرؤية التجارية لمشروع Equatys، مؤكداً التزام الشركتين بتسريع تبني خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة (D2D) عالمياً. ويجمع الحدث صانعي السياسات والمنظّمين وقادة الصناعة، لاستكشاف سبل تعزيز المنافسة وزيادة المرونة ودعم السيادة، إلى جانب تمكين نماذج أعمال مبتكرة وتحويل التنقل المدعوم بالفضاء إلى قصة نجاح مشتركة وملهمة للجميع.

بصفتهما الشركتين المؤسستين لمشروع Equatys، تجلب كلّ Space42 و Viasat أكثر من 60 عاماً من الخبرة المشتركة في خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة. تمّ تصميم Equatys كمنصة بنية تحتية مستقلة ومحايدة، تعمل وفق نموذج مشترك متعدد المستأجرين، بهدف توسيع نطاق الاتصال المبني على معايير مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP، وتوفير خدمات الاتصال المباشر بالأجهزة لمليارات الأفراد في المناطق غير المغطاة بالشبكات الأرضية. ومنذ الإعلان عن تأسيس كيان Equatys المشترك في سبتمبر 2025، شرعت الشركتان في تطوير البرنامج عبر مراحل متدرّجة، تشمل بدء تشكيل المشروع، والتطوير الهندسي، والانخراط التجاري الأولي مع مشغلي الشبكات المتنقلة (MNOs)، في خطوة تمثّل تقدّماً ملموساً نحو عملية الطرح المرحلي المستقبلي.

وفي هذا السياق، قال Mark Dankberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Viasat: "يُعدّ التنقل المدعوم بالفضاء ركيزة أساسية للاتصال العالمي السلس. ومن خلال مشروع Equatys، نحن نهدف إلى بناء منصة تمكّن الدول والمشغّلين والمبتكرين من توسيع نطاق خدمات الاتصال الفضائي الآمن وميسور التكلفة المتوافق مع معايير مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP، وإتاحته للمليارات من الأفراد. يضمن هذا النموذج العالمي القابل للتوسع استفادة كامل منظومة المشاركين من تقليل العوائق أمام تقديم الخدمات، وزيادة تنوّع الموردين، وتحقيق وفورات من حيث الحجم الانتاجي، إلى جانب تعزيز المنافسة على طول سلسلة القيمة. نحن ملتزمون بتقديم تجربة مستخدم سلسة وعير منقطعة، مع توفير الانتقال السلس وتمكين المشغّلين من اختيار الشبكة أو الحزمة المناسبة وفق احتياجاتهم."

من جانبه، قال Karim Michel Sabbagh، المدير الإداري لشركة Space42: "يعكس مشروع Equatys التزاماً منضبطاً نحو بلوغ هدف واضح، يتمثّل في الدمع بين نطاق الشبكات الأرضية وكفاءة الاتصالات الفضائية. تستند هذه الشراكة إلى استراتيجية Space42 الرامية إلى تحقيق الريادة عالمياً في مجال الشبكات غير الأرضية. وقد حقق المشروع إنجازات هندسية كبيرة حتى الآن، تشمل توقيع اتفاقيات الاشتراك، وإشراك مشغلي الشبكات المتنقلة، وتقديم طلبات على المستوى الدولي. يبرهن مشروع Equatys كيف يمكن للتنقل المدعوم بالفضاء أن يساهم في تحديث خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة التقليدية، ودعم خدمات الشبكات الأرضية في المناطق غير المخدومة، وفتح آفاق جديدة لتقديم الخدمات في الأسواق المختلفة".

أما Ali Al Hashemi، الرئيس التنفيذي لخدمات الفضاء في شركة Space42، فقال: "يرتكز مشروع Equatys على المبدأ القائل بأن البنية التحتية المشتركة تعود بالفائدة على الجميع. بالتالي، سيتيح نموذج الوصول إلى الطيف الترددي للدول الاحتفاظ بالسلطة الكاملة في كيفية استخدام الطيف الترددي داخل أراضيها، والتحكم في تحديد الجهات المؤهلة للحصول على الترخيص، فضلاً عن تحسين سعة الأقمار الصناعية وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. وباستخدام بنية معيارية متقدمة تعتمد على المعايير العالمية وتتيح الانتقال الآلي والسلس بين الشبكات الأرضية والفضائية، نطمح إلى توسيع نطاق الاتصال المدعوم بالفضاء ليصل إلى جميع المناطق البعيدة التي لا تصلها الشبكات التقليدية."

تصميم بنية شبكة الأقمار الصناعية واستراتيجية الطيف الترددي

من المتوقع أن يعمل النظام في البداية ضمن نطاق الترددات في الطيف الرديوي "إل" و"إس" المتوافقة عالمياً، مع قدرة تقنية على دعم أكثر من 100 ميغاهرتز من الطيف الترددي المنسق لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS) والمخصص عالمياً. كذلك، ومن خلال الالتزام بمعايير مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP، ستوحد المنصة بين الشبكات الفضائية والأرضية، مما يتيح انتقالاً سلساً إلى الشبكات الفضائية عند انقطاع الخدمة الأرضية، على أن يتم كل ذلك مع الحفاظ على حرية اختيار المشغّلين ضمن منظومة الشبكات غير الأرضية.

يعتمد مشروع Equatys على نموذج مشاركة أبراج الاتصالات اللاسلكية (Tower Co.) بما يتيح سعة فعالة من حيث التكلفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطيف والمصالح السيادية للشركاء. وقدّ صُمّم النموذج لاستيعاب مجموعة إضافية من المؤسسين ومشغلي الأقمار الاصطناعية وحاملي تراخيص استخدام الطيف، بما يواكب تطوّر المنظومة. هذا وتهدف الأحمال الفضائية الفعالة والتقنيات الأرضية إلى تقليل متطلبات الكتلة المطلوبة للوصول إلى المدار، ما يتيح نشر الأقمار بسرعة أكبر، وتوسيع نطاق التغطية، والحفاظ على الكفاءة الرأسمالية للمشروع.

تجدر الإشارة إلى أن نموذج البنية التحتية المشتركة متعددة المستأجرين لمشروع Equatys يدعم ما يصل إلى 2،800 قمر اصطناعي موزعين على 60 مستوى مداري وثلاثة ارتفاعات مختلفة، يتم نشرها بواسطة شركتي Viasat وSpace42. وقد صُممت هذه البنية لتوسيع الشبكة وإضافة المزيد من الأقمار الصناعية أو زيادة السعة دون الحاجة إلى إعادة تصميم النظام الأساسي بالكامل. من شأن هذه البنية أن تتيح للمنظومة النمو والتوسع بوتيرة تتماشى مع متطلبات السوق وخدمة مليارات المستخدمين المحتملين مع تزايد الطلب.

الزخم التجاري للمشروع

أعلنت شركة Space42 عن شراكات استراتيجية لاستكشاف خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة (D2D) التي تدعمها Equatys مع كلّ من شركة e& UAE، ذراع الاتصالات الرئيسي لمجموعة e& العالمية للتكنولوجيا، وشركة PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat)، المشغّل الوطني لخدمات الأقمار الاصطناعية في إندونيسيا.

تعكس هذه الشراكات اهتمام المشغّلين بتوسيع نطاق التغطية من خلال بنية مبتكرة ومتكاملة تجمع بين الشبكات الفضائية والأرضية، بما يتوافق تماماً مع الأطر التنظيمية الوطنية ومعايير مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP.

يبقى المشروع خاضعًا لإبرام الاتفاقيات النهائية، والحصول على الموافقات التنظيمية، واستيفاء الشروط المعتادة لإتمام الصفقات. وتخطط الشركتان للاستمرار بمشاركة المزيد من التحديثات والمستجدات مع تقدم مشروع Equatys نحو التأسيس الرسمي.

المؤتمر العالمي للجوال (Mobile World Congress)

وفي إطار البرنامج المنظّم بالاشتراك مع المؤتمر العالمي للجوال (MWC)، سيتولى كلّ من Mark Dankberg ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Viasat، وKarim Sabbagh، المدير الإداري لشركة Space42، في جلسة حوارية (Fireside Chat) لمناقشة الفرص والسياسات التي تشكّل مستقبل التنقل المدعوم بالفضاء. سيستكشف البرنامج السبل التي يمكن من خلالها تصميم جيل جديد من خدمات الاتصالات الفضائية، بما يحافظ على المنافسة، ويتيح إطلاق خدمات جديدة، ويضمن احترام الأولويات السيادية، مع تعزيز المرونة ومضاعفة الخيارات المتاحة للمستخدمين.

يمكن للحاضرين التسجيل للمشاركة في الجلسة الحوارية وغيرها من حلقات النقاش المشتركة عبر الرابط هنا.

لمحة عن شركة Space42:

تعدّ Space42، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: SPACE42)، شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست Space42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين كلّ من Bayanat و Yahsat، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف Space42 من وحدتين تجاريتين: Yahsat Space Services و Bayanat Smart Solutions. تركز وحدة أعمال Yahsat Space Services على على توفير حلول موثوقة ومتقدمة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. أما وحدة Bayanat Smart Solutions، فتدمج عمليات جمع البيانات الجيومكانية ومعالجتها، باستخدام منصة GIQ، بالذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتشمل قائمة المساهمين الرئيسيين في Space42 كلاً من G42، و Mubadala وIHC.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.space42.ai أو متابعتنا على موقع "إكس" عبر الوسم @space42ai

لمحة عن شركة Viasat:

Viasat هي شركة اتصالات عالمية تُؤمِن بإمكانية ربط كل الأفراد والأشياء في العالم مع بعضها البعض. من خلال مكاتبها المنتشرة في 24 دولة حول العالم، تسهم رؤيتها ورسالتها في تشكيل الطريقة التي يتواصل بها الأفراد والشركات والحكومات والجيوش حول العالم. تعمل شركة Viasat على تطوير شبكة اتصالات عالمية متقدمة تهدف إلى تقديم اتصالات عالية الجودة وموثوقة وآمنة بتكلفة معقولة وسرعات فائقة، مما يترك أثرًا إيجابيًا على حياة الناس في أي مكان - سواء كانوا على الأرض أو في الجو أو في البحر - مع التركيز على بناء مستقبل مستدام في الفضاء. في مايو 2023، استكملت شركة Viasat عملية استحواذها على شركة Inmarsat، مما أتاح دمج الفرق والتقنيات والموارد لدى الشركتين لتشكيل شريك جديد في مجال الاتصالات العالمية. للإطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.viasat.com أو زيارة صفحة Viasat News Room أو متابعتنا على "لينكدإن"، و"إكس"، و"إنستجرام"، و"فيسبوك"، و"بلوسكاي"، و"ثريدز"، و"يوتيوب".

حقوق الطبع والنشر © 2026 محفوظة لشركةViasat, Inc. . جميع الحقوق محفوظة. إن شركة Viasat، وشعار Viasat، وإشارة Viasat هي علامات تجارية مسجلة لشركة Viasat, Incفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى. تُستخدم جميع أسماء المنتجات الأخرى أو الشركات الأخرى المذكورة لأغراض التعريف فقط، وقد تكون علامات تجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

إشعار قانوني وبيانات تحذيرية مرتبطة بالمعلومات التطلّعية:

يتضمن هذا الإعلان بيانات تطلعية، تستند إلى توقعات وتقديرات حالية بشأن أحداث مستقبلية. وتُحدَّد هذه البيانات من خلال استخدام مصطلحات مثل "نتوقع"، "سوف"، أو غيرها من العبارات المشابهة، وهي خاضعة للمخاطر والشكوك وقد تكون غير دقيقة. وتعكس هذه البيانات المعلومات المتاحة حتى تاريخ هذا الإعلان، وتخلي الشركة مسؤوليتها عن أي التزام بتحديثها. ولا يوجد ما يضمن تحقق هذه البيانات التطلعية، لذا ينبغي على المستثمرين عدم الاعتماد عليها بشكل مفرط. كما لا يُشكّل هذا الإعلان عرضاً مالياً أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية.

. جهات الاتصال: media@space42.ai