Space42 et Viasat partageront les avancées sur Equatys lors du Mobile World Congress

BARCELONE, Espagne, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 , société SpaceTech des Émirats arabes unis propulsée par l’IA, et Viasat, Inc. , leader mondial des communications par satellite, présenteront cette semaine au Mobile World Congress de Barcelone les dernières avancées de leur infrastructure direct-to-device (D2D). Elles offriront également un premier aperçu des priorités d’Equatys, la future entité détenue conjointement par les deux entreprises, lors d’un programme co-organisé. Cette première présentation publique de la vision technique et commerciale d’Equatys illustre son ambition : accélérer l’adoption mondiale de la D2D et transformer la mobilité spatiale en opportunité collective. L’événement rassemblera décideurs, régulateurs et leaders du secteur pour discuter des moyens d’avancer simultanément concurrence, résilience et souveraineté, tout en ouvrant la voie à de nouveaux modèles économiques et innovations dans l’espace.

Space42 et Viasat, cofondateurs d'Equatys, cumulent plus de 60 ans d'expertise dans les services satellitaires mobiles. Conçue comme une plateforme d'infrastructure partagée indépendante, neutre et multi-locataires, Equatys permettra d'étendre la connectivité basée sur les normes 3GPP aux milliards de personnes encore sous-desservies par les réseaux terrestres. Depuis l'annonce d'Equatys en septembre 2025, les cofondateurs ont fait des avancées significatives, notamment dans la création de l’entité, le développement technique et les premiers engagements commerciaux avec les opérateurs de réseaux mobiles (MNO), marquant des progrès concrets vers un déploiement progressif de la plateforme.

Mark Dankberg, PDG et président de Viasat, a déclaré : « La mobilité spatiale est une couche fondamentale pour une connectivité globale fluide et ininterrompue. Avec Equatys, nous développons une plateforme permettant aux nations, aux opérateurs et aux innovateurs d'étendre une connectivité satellitaire sécurisée, abordable et conforme aux normes 3GPP à des milliards de personnes. Ce modèle global et évolutif garantit que l'ensemble de l'écosystème de participants peut bénéficier de barrières à l'entrée réduites, d'une diversité accrue des fournisseurs et des économies d'échelle, tout en renforçant la concurrence tout au long de la chaîne de valeur. Nous nous engageons à offrir une expérience utilisateur sans friction, avec des transitions transparentes qui offrent aux opérateurs choix et flexibilité pour leurs clients. »

Karim Michel Sabbagh, directeur général de Space42, a déclaré : « Equatys reflète une exécution rigoureuse guidée par un objectif clair : combiner l'envergure des réseaux terrestres avec l'efficacité de l'espace. Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de Space42 visant à devenir un leader mondial des réseaux non terrestres. À ce jour, elle a permis d’atteindre des jalons techniques majeurs, avec des accords d'abonnement en cours, des opérateurs de réseaux mobiles engagés, et des dépôts internationaux effectués. Equatys démontre comment la mobilité spatiale peut moderniser les services satellitaires mobiles existants, renforcer les réseaux terrestres dans les zones sous-desservies et ouvrir la voie à de nouveaux services sur de multiple marchés. »

Ali Al Hashemi, PDG des services spatiaux chez Space42, a commenté : « Equatys repose sur le principe que l’infrastructure partagée profite à tous. Le modèle d’accès au spectre permet aux nations de conserver leur autonomie souveraine et le contrôle des licences, tout en augmentant la capacité satellitaire et en réduisant sensiblement les coûts. En utilisant une architecture basée sur des standards, conçue pour permettre une transition transparente et automatique entre les réseaux terrestres et satellitaires, nous envisageons de déployer la connectivité spatiale à grande échelle pour atteindre les populations qui ne sont pas couvertes par les réseaux traditionnels. »

Configuration de la constellation et stratégie d’utilisation du spectre

Le système devrait fonctionner initialement sur un spectre de service mobile par satellite (MSS) harmonisé à l’échelle internationale sur les bandes L et S, avec une capacité technique lui permettant de prendre en charge plus de 100 MHz de spectre MSS attribué et coordonné. En s'alignant sur les normes 3GPP, la plateforme intégrera les réseaux terrestres et satellites, offrant une transition fluide et transparente lorsque le service terrestre devient indisponible. Cette approche permet de préserver la liberté de choix des opérateurs au sein de l'écosystème des réseaux terrestres.

Fonctionnant selon un modèle neutre de « tour spatiale », comparable à celui d’une towerco classique, Equatys vise à offrir le coût unitaire le plus bas pour la capacité satellitaire, tout en garantissant le respect les droits d’usage du spectre et les intérêts souverains de chaque partenaire. Le modèle est conçu pour accueillir d'autres partenaires, opérateurs satellites et titulaires de licences spectrales à mesure que l'écosystème se développe. Les technologies optimisées pour la charge utile et les systèmes au sol visent à minimiser les exigences de masse à lancer en orbite tout en soutenant l'évolutivité à long terme et l'efficacité du capital.

L'infrastructure multi-locataires partagée d'Equatys sera soutenue par jusqu'à 2 800 satellites répartis sur 60 plans orbitaux et trois couches d'altitude, déployés par Viasat et Space42. Cette architecture modulaire est conçue pour accroître sa densité sans nécessiter une refonte fondamentale, permettant à l'écosystème de croître à un rythme adapté au marché et de répondre à la demande de milliards d'utilisateurs potentiels à mesure que celle-ci augmente.

Dynamique commerciale

Space42 a annoncé des partenariats pour explorer la connectivité D2D rendue possible par Equatys avec e& UAE, la branche télécom phare d'e& aux Émirats arabes unis, ainsi qu'avec PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), l'opérateur satellitaire national d’Indonésie.

Ces engagements reflètent l'intérêt des opérateurs pour renforcer la couverture via des architectures intégrant réseaux satellitaires et terrestres, tout en respectant les cadres réglementaires nationaux et les normes 3GPP.

Cette coentreprise reste soumise à la finalisation des accords définitifs, aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Les entreprises prévoient de fournir de nouvelles mises à jour au fur et à mesure qu'Equatys progresse vers sa mise en place officielle.

Mobile World Congress

Dans le cadre du programme co-organisé du MWC, Mark Dankberg, PDG et président de Viasat, et Karim Sabbagh, directeur général de Space42, un Fireside Chat pour discuter des opportunités et des politiques façonnant l’avenir de la mobilité spatiale. Le programme explorera comment la prochaine génération de connectivité spatiale peut être conçue pour préserver la concurrence, offrir de nouvelles capacités de service et respecter les priorités souveraines, tout en renforçant la résilience et en multipliant les choix pour les utilisateurs.

Les inscriptions pour le Fireside Chat et les autres panels co-organisés sont disponibles [ ici ].

À propos de Space42

Space42 (ADX : SPACE42) est une entreprise de technologie spatiale (SpaceTech) basée aux Émirats arabes unis, qui utilise l'IA pour intégrer les communications par satellite, les analyses géospatiales et les capacités d'intelligence artificielle afin d’éclairer la Terre depuis l'espace. Créée en 2024 à la suite de la fusion réussie de Bayanat et Yahsat, Space42 bénéficie d’une portée mondiale qui lui permet de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients issus des gouvernements, des entreprises et des communautés. Space42 comprend deux unités commerciales : Yahsat Space Services et Bayanat Smart Solutions. Yahsat Space Services se concentre sur les opérations satellitaires en amont, pour les solutions satellitaires fixes et mobiles. L’unité Bayanat Smart Solutions intègre l'acquisition et le traitement des données géospatiales à l'IA afin d’éclairer la prise de décision, d’améliorer la conscience situationnelle et d’accroître l'efficacité opérationnelle. Les principaux actionnaires de Space42 sont G42, Mubadala et IHC.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.space42.ai ; suivez-nous sur X : @space42ai

À propos de Viasat

Viasat est une entreprise mondiale de communication qui croit que chacun et chaque chose dans le monde peuvent être connectés. Présente dans 24 pays à travers le monde, notre mission consiste à façonner la manière dont consommateurs, entreprises, gouvernements et forces armées communiquent et se connectent à travers le monde. Viasat développe un réseau de communication global de pointe offrant des connexions de haute qualité, fiables, sécurisées, abordables et rapides, pour laisser un impact positif sur la vie des personnes, qu’elles soient sur terre, dans les airs ou en mer, tout en construisant un futur spatial durable.

En mai 2023, Viasat a finalisé l'acquisition d'Inmarsat, joignant les équipes, technologies et ressources des deux entreprises, creeant ainsi un nouveau leader mondial des communications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viasat.com, la Viasat News Room ou suivez-nous sur LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads et YouTube.

Copyright © 2026 Viasat, Inc. Tous droits réservés. Viasat, le logo Viasat et le signal Viasat sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays appartenant à Viasat, Inc. Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont mentionnés à titre indicatif et peuvent constituer des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Avis juridique et déclaration d'avertissement concernant les énoncés prospectifs

Cette annonce peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les attentes et les projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations, identifiées par des termes tels que « s'attendre », « s'attendre » ou similaires, sont soumises à des risques et des incertitudes et peuvent s'avérer inexactes. Ces déclarations prospectives reflètent, les informations disponibles à la date à laquelle le présent document a été publié, et les entreprises déclinent toute obligation ou engagement de les mettre à jour. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives, et une confiance excessive ne doit pas être placée dans ces déclarations. Cette annonce ne constitue pas une promotion financière ni une offre de sollicitation d'achat ou de vente de titres dans une quelconque juridiction.

Contact: media@space42.ai