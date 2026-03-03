Bridge City Law Amplía Su Iniciativa de Acceso Legal en Español para la Comunidad Latina de Portland

PORTLAND, Oregón, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bridge City Law es una firma en Portland especializada en lesiones personales (https://bridgecitylawfirm.com/personal-injury/) y anunció la ampliación de su iniciativa de acceso legal en español para servir mejor a la creciente comunidad latina.

El socio director Jim Dwyer explicó que el compromiso va más allá de traducir: la meta es que las personas hispanohablantes entiendan claramente sus derechos, sus opciones con las aseguradoras y el proceso legal después de un accidente grave.

“Un caso de lesión ya es bastante difícil, pero cuando el idioma se convierte en obstáculo, todo se complica aún más. La justicia no debería depender del idioma que hablas en casa.”

La Iniciativa Incluye:

Abogados y personal que hablan español disponibles durante todo el proceso

Recursos educativos en español sobre reclamos por lesiones y seguros

Alcance comunitario enfocado en informar a la comunidad latina sobre sus derechos

Muchas familias latinas en Portland enfrentan barreras después de un accidente automovilístico (https://bridgecitylawfirm.com/car-accidents/) o un accidente de camión (https://bridgecitylawfirm.com/truck-accidents/), además de otras lesiones graves por negligencia.

Bridge City Law busca eliminar esas barreras y ofrecer representación clara, respetuosa y culturalmente competente para quienes necesiten un abogado de lesiones personales en Portland ( https://bridgecitylawfirm.com/ ).

“Hay muchas familias trabajadoras que dudan en buscar ayuda porque el sistema legal parece complicado. Queremos que sepan que merecen información clara y apoyo firme — en su propio idioma.”

Acerca de Bridge City Law

Bridge City Law ofrece servicios legales bilingües en casos de lesiones personales en Portland y el área metropolitana. Más información en https://bridgecitylawfirm.com/ .

