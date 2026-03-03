Sanoma Oyj, pörssitiedote, 3.3.2026 klo 17.30

Sanoma luovutti omia osakkeitaan osana osakepalkkiojärjestelmää

Sanoma on tänään luovuttanut vastikkeetta yhteensä 369 143 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta (verojen maksun jälkeen) 216:lle pitkän aikavälin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piirissä olevalle henkilölle. Osakkeet luovutettiin suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2023−2025 ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2023−2025 perusteella. Lisätietoja osakepalkkiojärjestelmistä on saatavilla osoitteessa sanoma.com/fi.

Luovutuksen jälkeen Sanoman hallussa on 632 261 omaa osaketta.



Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

