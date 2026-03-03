Birting lýsingar fagfjárfestasjóðsins Landsbréf - BÚS I

Fagfjárfestasjóðurinn Landsbréf - BÚS I, kt. 651116-9960, Reykjastræti 2, 101 Reykjavík, hefur birt lýsingu sem samanstendur af verðbréfalýsingu dagsettri 3. mars 2026 og útgefandalýsingu dagsettri 3. mars 2026 (saman nefnt lýsingin). Lýsingin, sem staðfest hefur verið af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands, er birt í tengslum við umsókn um töku stækkunar skuldabréfaflokksins BUS 63 til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf.
Lýsingin er á íslensku og er birt á rafrænu formi á vef Landsbréfa hf., rekstrarfélags Landsbréfa BÚS - I, www.landsbref.is/skrad-skuldabref.
Sótt hefur verið um að stækkun skuldabréfa flokksins BUS 63 að nafnverði 1.560.000.000 íslenskra króna verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. Heildarstærð skuldabréfaflokksins eftir stækkun er 10.480.000.000 íslenskra króna.
Frekari upplýsingar má fá á skrifstofu Landsbréfa í Reykjastræti 2, 101 Reykjavík.
Viðhengi
- 2026-03-03-Landsbref-BUS-I-Utgefandalysing
- 2026-03-03-Landsbref-BUS-I-Verdbrefalysing-vidbotarutgafa-BUS63