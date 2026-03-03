COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Communiqué de presse

Lesquin, 3 mars 2026, à 16H45

Nacon annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire





Lesquin, le 3 mars 2026, Nacon (la « Société »), société du groupe Bigben, annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.



Reprise de la cotation de l’action Nacon sur le marché règlementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR001348791) prévue le 4 mars 2026 à l’ouverture du marché.

Par communiqué de presse en date du 25 février 2026, la Société avait annoncé procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Lille Métropole (le « Tribunal »), et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Au terme d’une audience qui s’est tenue le 2 mars 2026, le Tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société et a notamment désigné les SELARL FHBX, représentée par Maître Hélène BOURBOULOUX, et la SELARL BMA, représentée par Maître Laurent MIQUEL, en qualité d’administrateurs judiciaires, avec mission d’assistance.

L’exploitation des activités de la Société se poursuit pendant la période d’observation, conformément aux dispositions légales applicables.

Cette procédure doit permettre à la Société d’identifier, dans les meilleures conditions, les solutions permettant de pérenniser son activité, renégocier son endettement avec ses créanciers et protéger ses salariés dans un environnement stabilisé. L’objectif de la Société est de préserver au mieux ses activités opérationnelles afin de pouvoir participer activement à l’évolution d’un marché du jeu vidéo en profonde mutation.

Reprise de la cotation de l’action NACON (ISIN : FR001348791)

La Société a demandé à Euronext de procéder à la reprise de cotation de l’action NACON à partir du 4 mars 2026, à l’ouverture des marchés.

Des communiqués de presse seront publiés au fur et à mesure de l’évolution de la situation de la Société et de l’évolution de la procédure.

A propos de la procédure de redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective qui gèle le passif existant à l'ouverture de la procédure pendant la période d’observation qui peut durer jusqu’à 18 mois. Cette procédure permet au débiteur de présenter un plan de continuation de ses activités par le réaménagement de son endettement et d’assurer son redressement.





