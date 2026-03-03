COMMUNIQUE DE PRESSE: Bigben Interactive annonce la reprise du cours de ses instruments financiers le 4 mars 2026 à l’ouverture des marchés

Communiqué de presse

Lesquin, 3 mars 2026, 16H45

Bigben Interactive annonce

la reprise du cours de ses instruments financiers

le 4 mars 2026 à l’ouverture des marchés

Conformément à ce qu’elle avait annoncé dans son communiqué de presse en date du 25 février 2026, la société Bigben Interactive (la « Société ») annonce avoir demandé à Euronext Paris de procéder à la reprise de la cotation de ses instruments financiers (actions, code ISIN : FR0000074072 et obligations, code ISIN : FR0014001WC2), le 4 mars 2026, à l’ouverture des marchés.





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES 2024-2025

288 M€











EFFECTIF

Plus de 1 300 collaborateurs











INTERNATIONAL

36 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISIN: FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







