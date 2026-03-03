Space42 und Viasat berichten auf dem Mobile World Congress über Fortschritte bei Equatys

BARCELONA, Spanien, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 , das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen, und Viasat, Inc. , ein weltweit führender Anbieter von Satellitenkommunikation, berichten diese Woche im Rahmen eines gemeinsam organisierten Programms auf dem Mobile World Congress in Barcelona über die neuesten Fortschritte ihrer geplanten Direct-to-Device (D2D)-Infrastruktur. Zudem geben sie einen ersten Einblick in die Prioritäten von Equatys, dem zukünftigen Joint Venture der beiden Firmen. Das Programm markiert die erste öffentliche Präsentation der technischen Ausrichtung und der kommerziellen Vision von Equatys und verdeutlicht das Ziel, die weltweite Einführung von D2D zu beschleunigen. Die Veranstaltung bringt politische Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden und Branchenführer zusammen, um zu diskutieren, wie Wettbewerb, Resilienz und Souveränität gleichermaßen gefördert werden können – und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle entstehen, damit weltraumgestützte Mobilität zu einer gemeinsamen Erfolgsgeschichte für alle wird.

Space42 und Viasat, Inc. sind die Mitbegründer von Equatys und bringen gemeinsam über 60 Jahre Erfahrung im Bereich mobiler Satellitendienste ein. Equatys ist als unabhängige, neutrale Infrastrukturplattform konzipiert, die von mehreren Teilnehmern gemeinsam genutzt wird, um 3GPP-basierte Konnektivität für Milliarden von Menschen bereitzustellen, die von terrestrischen Netzwerken bislang unzureichend erreicht werden. Seit der Ankündigung von Equatys im September 2025 haben die Mitbegründer das Programm durch die Gründung des Unternehmens, die technische Entwicklung und erste kommerzielle Kontakte mit Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) vorangetrieben – und damit greifbare Fortschritte für eine schrittweise Einführung erzielt.

Mark Dankberg, CEO und Vorsitzender von Viasat, erklärte: „Weltraumgestützte Mobilität bildet die Grundlage für globale, nahtlose Konnektivität. Mit Equatys schaffen wir eine Plattform, die Nationen, Netzbetreibern und Innovatoren ermöglicht, sichere, erschwingliche und 3GPP-konforme Satellitenkonnektivität für Milliarden von Menschen bereitzustellen. Dieses skalierbare globale Modell sorgt dafür, dass das gesamte Ökosystem der Teilnehmer von niedrigeren Eintrittsbarrieren, größerer Lieferantenvielfalt, Skaleneffekten und einer stärkeren Wettbewerbsdynamik entlang der gesamten Wertschöpfungskette profitiert. Unser Ziel ist es, ein reibungsloses Endnutzererlebnis mit nahtlosem Handover zu bieten und den Netzbetreibern gleichzeitig mehr Wahlmöglichkeiten zu eröffnen. “

Karim Michel Sabbagh, Geschäftsführer von Space42, äußerte sich wie folgt: „Equatys zeigt die disziplinierte Umsetzung eines klaren Ziels: die Reichweite terrestrischer Netzwerke mit der Effizienz des Weltraums zu verbinden. Die Zusammenarbeit folgt der Strategie von Space42, sich als weltweit führender Anbieter nicht-terrestrischer Netzwerke zu etablieren, und hat bereits wichtige technische Meilensteine erreicht: Abonnementverträge wurden vorbereitet, Mobilfunknetzbetreiber gewonnen und internationale Anmeldungen eingereicht. Equatys demonstriert, wie weltraumgestützte Mobilität traditionelle mobile Satellitendienste modernisieren, terrestrische Netze in unterversorgten Gebieten ergänzen und neue Dienste in unterschiedlichen Märkten verfügbar machen kann.“

Ali Al Hashemi, CEO von Space Services bei Space42, sagte indes: „Equatys basiert auf dem Prinzip, dass gemeinsame Infrastruktur allen zugutekommt. Das Spektrumzugangsmodell erlaubt es Nationen, ihre souveräne Autonomie und die Kontrolle über Lizenzen zu behalten und gleichzeitig die Satellitenkapazität bei erheblichen Kosteneinsparungen zu erweitern. In Verbindung mit einer standardisierten Architektur, die nahtlose und automatische Übergänge zwischen terrestrischen und Satellitennetzen ermöglicht, wollen wir weltraumgestützte Konnektivität für all jene ausbauen, die sich außerhalb der Reichweite traditioneller Netze befinden.“

Konstellationsarchitektur und Frequenzstrategie

Das System soll zunächst im weltweit harmonisierten L- und S-Band-MSS-Frequenzbereich betrieben werden und bietet die technische Fähigkeit, über 100 MHz des weltweit zugewiesenen und koordinierten MSS-Spektrums zu nutzen. Durch die Einhaltung der 3GPP-Standards wird die Plattform terrestrische und Satellitennetzwerke nahtlos integrieren und einen automatischen Übergang ermöglichen, wenn terrestrische Dienste nicht verfügbar sind – ohne die Wahlfreiheit der Betreiber innerhalb des terrestrischen Netzwerks einzuschränken.

Equatys folgt einem Tower-Co.-Modell, das darauf abzielt, die niedrigsten Stückkosten für Satellitenkapazität zu bieten und gleichzeitig die Frequenzrechte sowie die souveränen Interessen jedes Partners zu wahren. Das Modell ist darauf ausgelegt, dass weitere Mitbegründer, Satellitenbetreiber und Frequenzinhaber willkommen sind, sobald das Ökosystem wächst. Effiziente Nutzlast- und Bodentechnologien minimieren die Masse in der Umlaufbahn und ermöglichen langfristige Skalierbarkeit sowie Kapitaleffizienz.

Die gemeinsam genutzte Multi-Tenant-Infrastruktur von Equatys wird von bis zu 2.800 Satelliten in 60 Umlaufbahnen über drei Höhenlagen unterstützt, die von Viasat, Inc. und Space42 eingesetzt werden. Die Architektur ermöglicht eine Verdichtung ohne grundlegende Neugestaltung, sodass das Ökosystem marktorientiert wachsen und bei steigender Nachfrage Milliarden potenzieller Nutzer bedienen kann.

Kommerzielle Dynamik

Space42 hat Partnerschaften angekündigt, um die Equatys-basierte D2D-Konnektivität gemeinsam mit e& UAE, dem Flaggschiff-Telekommunikationszweig des globalen Technologiekonzerns e&, sowie mit PT Telkom Satelit Indonesia, dem nationalen Satellitenbetreiber Indonesiens, zu erforschen.

Diese Vereinbarungen spiegeln das Interesse der Betreiber wider, die Abdeckung durch integrierte satellitengestützte und terrestrische Architekturen zu erweitern, die mit nationalen Regulierungsrahmen und 3GPP-Standards kompatibel sind.

Das Vorhaben steht noch unter dem Vorbehalt endgültiger Vereinbarungen, behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen. Die Unternehmen planen, weitere Details zu veröffentlichen, sobald die offizielle Gründung von Equatys bevorsteht.

Mobile World Congress

Im Rahmen des gemeinsam MWC- Programms moderieren Mark Dankberg, CEO und Vorsitzender von Viasat, Inc., und Karim Sabbagh, Geschäftsführer von Space42, eine Talkrunde. In dieser diskutieren sie Chancen und Strategien, die zukünftig die weltraumgestützte Mobilität prägen werden. Das Programm beleuchtet, wie die nächste Generation weltraumgestützter Konnektivität so entwickelt werden kann, dass Wettbewerb erhalten bleibt, neue Dienstleistungen entstehen, staatliche Prioritäten berücksichtigt werden und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gestärkt sowie die Wahlmöglichkeiten erweitert werden.

Interessierte können sich [ hier ] für die Talkrunde und weitere gemeinsam organisierte Podiumsdiskussionen anmelden.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde aus dem Weltraum zu beobachten. Space42 entstand 2024 aus der erfolgreichen Fusion von Bayanat und Yahsat und nutzt seine globale Reichweite, um schnell auf die sich wandelnden Anforderungen von Regierungen, Unternehmen und Kommunen vor Ort zu reagieren. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions. Space Services konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitendienste. Smart Solutions integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.

Weitere Informationen finden Sie unter www.space42.ai . Bitte folgen Sie uns zudem auf X: @space42ai.

Über Viasat

Viasat, Inc. ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das daran glaubt, dass Menschen und Geräte weltweit miteinander verbunden werden können. Mit Niederlassungen in 24 Ländern gestaltet Viasat die Kommunikation und Vernetzung von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und dem Militär weltweit. Das Unternehmen entwickelt ein globales Kommunikationsnetzwerk, das hochwertige, zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen ermöglicht, die das Leben der Menschen überall positiv beeinflussen – egal, ob zu Land, in der Luft oder auf See – und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft im Weltraum fördert. Im Mai 2023 übernahm Viasat, Inc. Inmarsat und bündelte die Teams, Technologien und Ressourcen beider Unternehmen, wodurch ein neuer, global aufgestellter Kommunikationspartner entstand. Weitere Informationen finden Sie unter www.viasat.com , im Viasat News Room oder auf unseren Social-Media-Kanälen: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads und YouTube.

