Présentation conjointe des avancées d’Equatys par Space42 et Viasat annoncée au Mobile World Congress

BARCELONE, Espagne, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 , une société émiratie spécialisée dans les technologies spatiales alimentées par l’IA et Viasat, Inc. , un leader mondial des communications par satellite, présenteront les avancées de leur projet d’infrastructure direct-to-device (D2D) et donneront un premier aperçu des priorités de leur future entité commune Equatys lors d’un événement coorganisé par leurs soins au Mobile World Congress de Barcelone cette semaine. Cet événement constitue la toute première présentation publique de la direction technique et des ambitions commerciales d’Equatys, et témoigne de la volonté des sociétés partenaires de donner un coup d’accélérateur à l’adoption mondiale du D2D. L’événement réunit des décideurs politiques, des autorités réglementaires et des leaders du secteur autour d’échanges afin de déterminer comment les notions de concurrence, résilience et souveraineté peuvent progresser de pair et instaurer parallèlement de nouveaux modèles économiques visant à faire de la mobilité spatiale un succès collectif.

Space42 et Viasat ont cofondé Equatys, forte de plus de 60 ans d’expérience dans les services mobiles par satellite. Equatys s’entend comme une plateforme indépendante, neutre et multi-participants destinée à étendre la connectivité basée sur les normes 3GPP aux milliards de personnes non desservies par les réseaux terrestres. Depuis l’annonce de la création d’Equatys en septembre 2025, ses cofondateurs ont fait avancer leur mission en créant la société et en initiant aussi bien le développement technique que les premiers engagements commerciaux avec les opérateurs de réseaux mobiles (OMR), et ont franchi des étapes concrètes vers un déploiement progressif.

Mark Dankberg, PDG et président de Viasat, en témoigne en ces termes : « La mobilité spatiale est un axe clé pour une connectivité mondiale et transparente. Equatys prend la forme d’une plateforme permettant aux nations, aux opérateurs et aux innovateurs de proposer une connectivité par satellite sécurisée, abordable et conforme aux normes 3GPP à des milliards de personnes. D’envergure mondiale et évolutif, ce modèle garantit que tout l’écosystème bénéficie de barrières d’entrée moindres, d’une grande diversité de fournisseurs, d’économies d’échelle et d’une dynamique concurrentielle renforcée sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Nous nous engageons en faveur d’une expérience utilisateur fluide et d’un transfert transparent permettant le choix aux opérateurs. »

Karim Michel Sabbagh, directeur général de Space42, observe quant à lui : « Equatys répond à la nécessité d’une exécution disciplinée autour d’un objectif clair, à savoir conjuguer le périmètre des réseaux terrestres à l’efficacité du spatial. Cette collaboration s’aligne sur la stratégie de Space42, dont l’ambition est de devenir un leader mondial des réseaux non terrestres. Elle a déjà permis de franchir des caps techniques majeurs, relayés par des accords d’abonnement en cours, des engagements d’opérateurs mobiles et des dépôts réglementaires internationaux. Equatys prouve que la mobilité spatiale peut moderniser les actuels services mobiles par satellite, compléter les réseaux terrestres dans les zones où ils font défaut et ouvrir de nouveaux services sur différents marchés. »

De son côté, Ali Al Hashemi, PDG du département services spatiaux chez Space42, souligne : « Equatys répond au principe selon lequel une infrastructure mutualisée profite à tout le monde. Le modèle d’accès au spectre permet aux territoires de conserver leur autonomie souveraine et sous-tend le contrôle des licences, tout en accentuant la capacité satellite à raison de nettes économies. De même que nous envisageons une architecture standardisée permettant une transition fluide et automatique entre réseaux terrestres et satellites, nous projetons d’étendre la connectivité spatiale aux zones hors portée des réseaux traditionnels. »

Architecture de constellation et stratégie spectrale

Le système devrait initialement fonctionner sur les bandes MSS L et S standardisées à l’échelle mondiale, à raison d’une capacité technique étendue à plus de 100 MHz de spectre MSS alloué et internationalement coordonné. Conformément aux normes 3GPP, la plateforme intégrera réseaux terrestres et satellites pour assurer une transition fluide en cas d’indisponibilité du service terrestre, tout en préservant le choix des opérateurs dans l’écosystème terrestre.

En exerçant ses activités selon un modèle « TowerCo », Equatys entend proposer le coût unitaire le plus bas pour la capacité satellite tout en maintenant la souveraineté des droits de licence de spectre et des intérêts de chaque partenaire. Le modèle est conçu pour accueillir de nouveaux cofondateurs, opérateurs satellites et détenteurs de droits de spectre à mesure de la formation de l’écosystème. Les technologies de charge utile et de stations au sol sont optimisées pour minimiser la masse à lancer tout en garantissant évolutivité et efficacité durables du capital.

L’infrastructure multi-utilisateurs partagée d’Equatys sera appuyée par 2 800 satellites au maximum, répartis sur 60 plans orbitaux et trois couches d’altitude, et conjointement déployée par Viasat et Space42. Son architecture est conçue pour densifier le réseau sans refonte massive pour permettre à l’écosystème d’évoluer à un rythme adapté au marché et de desservir des milliards d’utilisateurs potentiels à mesure que s’intensifie la demande.

Dynamique commerciale

Space42 a annoncé la conclusion de partenariats axés sur l’analyse de la connectivité D2D d’Equatys avec e& UAE, filiale télécom émiratie phare du groupe technologique mondial e&, et avec PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), opérateur national de satellites indonésien.

Ces alliances traduisent l’intérêt des opérateurs pour un développement de leur couverture moyennant des architectures satellite-terrestre intégrées, conformes aux exigences réglementaires de leurs pays, mais aussi aux normes 3GPP.

Le projet reste soumis à des accords définitifs, aux approbations réglementaires de rigueur et aux conditions habituelles de clôture. Les entreprises partenaires prévoient de publier des mises à jour supplémentaires à mesure qu’Equatys progresse vers son lancement officiel.

Mobile World Congress

Dans le cadre de l’événement coorganisé au MWC, Mark Dankberg, PDG et président de Viasat, et Karim Sabbagh, directeur général de Space42, animeront une table ronde informelle pour échanger sur les opportunités et les politiques à retenir pour dessiner les futurs contours de la mobilité spatiale. Cette rencontre visera à déterminer comment la prochaine génération de connectivité spatiale peut être conçue pour protéger la concurrence, débloquer de nouvelles capacités de service et s’aligner sur les priorités souveraines tout en renforçant la résilience et en élargissant les options.

Les participants peuvent s’inscrire à cette table ronde informelle et aux autres conférences coorganisées [ ici ].

