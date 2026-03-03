Space42 dan Viasat Menyampaikan Perkembangan Equatys di Mobile World Congress

BARCELONA, Spanyol, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 , perusahaan SpaceTech berbasis AI di UEA, dan Viasat, Inc. , pemimpin global dalam komunikasi satelit, akan menyampaikan perkembangan lanjutan terhadap rencana penyediaan infrastruktur direct‑to‑device (D2D) serta menghadirkan paparan awal mengenai prioritas Equatys, entitas patungan yang akan dibentuk, dalam rangkaian program yang diselenggarakan bersama pada Mobile World Congress di Barcelona minggu ini. Program itu merupakan penampilan publik perdana yang mempresentasikan orientasi teknis serta visi komersial Equatys, sekaligus merefleksikan ambisinya dalam mengakselerasi penerimaan global terhadap teknologi D2D. Acara ini mempertemukan para pembuat kebijakan, regulator, dan pemimpin industri untuk mengeksplorasi bagaimana persaingan, ketahanan, dan kedaulatan dapat dimajukan secara bersamaan, serta memungkinkan kasus bisnis baru, mengubah mobilitas berbasis ruang angkasa menjadi kisah sukses bersama bagi semua.

Space42 dan Viasat merupakan pendiri bersama Equatys, yang menggabungkan lebih dari 60 tahun pengalaman layanan satelit bergerak. Equatys dirancang sebagai platform infrastruktur bersama yang independen, netral, dan multipartisipan untuk memperluas konektivitas berbasis 3GPP kepada miliaran orang yang tidak terlayani oleh jaringan terestrial. Sejak mengumumkan Equatys pada September 2025, para pendiri telah memajukan program ini melalui inisiasi pembentukan usaha patungan, pengembangan teknik, dan keterlibatan komersial awal dengan Operator Jaringan Seluler (Mobile Network Operator, MNO), menandai kemajuan nyata menuju penerapan bertahap.

Mark Dankberg, CEO dan Ketua Viasat, mengatakan: "Mobilitas yang didukung oleh teknologi ruang angkasa merupakan lapisan dasar bagi konektivitas global tanpa hambatan. Dengan Equatys, kami membangun platform yang memberdayakan negara, operator, dan inovator untuk memperluas konektivitas satelit yang aman, terjangkau, dan sesuai dengan standar 3GPP kepada miliaran orang. Model global yang dapat diskalakan ini memastikan seluruh ekosistem pelaku usaha dapat memperoleh manfaat dari penurunan hambatan masuk, perluasan keragaman pemasok, dan efisiensi skala, serta penguatan dinamika persaingan di seluruh rantai nilai. Kami berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman pengguna akhir yang lancar dengan peralihan yang mulus, sehingga memberikan pilihan bagi para operator. "

Karim Michel Sabbagh, Direktur Pelaksana Space42, mengatakan: "Equatys mencerminkan eksekusi yang disiplin terhadap tujuan yang jelas: menggabungkan skala jaringan terestrial dengan efisiensi ruang angkasa. Kolaborasi ini berakar pada strategi Space42 untuk menjadi pemimpin global dalam Jaringan Non-Terestrial. Hingga saat ini, kolaborasi tersebut telah mencapai tonggak pencapaian teknik signifikan, dengan kesepakatan berlangganan yang sedang berjalan, operator jaringan seluler yang terlibat, dan pengajuan administratif internasional yang telah diserahkan. Equatys menunjukkan bagaimana mobilitas berbasis ruang angkasa dapat memodernisasi Layanan Satelit Bergerak yang sudah ada, memperkuat jaringan terestrial di daerah yang kekurangan akses, dan membuka layanan baru di berbagai pasar."

Ali Al Hashemi, CEO Layanan Ruang Angkasa di Space42, berkomentar: "Equatys dibangun berdasarkan prinsip bahwa infrastruktur bersama menguntungkan semua pihak. Model akses spektrum memungkinkan berbagai negara untuk mempertahankan otonomi kedaulatan dan kendali pemegang lisensi mereka, sembari memajukan kapasitas satelit dengan penghematan biaya signifikan. Dipadukan dengan arsitektur berbasis standar yang dirancang untuk memungkinkan transisi otomatis dan mulus di antara jaringan terestrial dan satelit, kami bermaksud untuk memperluas konektivitas berbasis ruang angkasa ke wilayah yang berada di luar jangkauan jaringan tradisional."

Arsitektur Konstelasi dan Strategi Spektrum

Sistem ini diharapkan pada tahap awal beroperasi pada spektrum MSS L- dan S-band yang terharmonisasi secara global, dengan kemampuan teknis untuk beroperasi di lebih dari 100 MHz spektrum MSS yang dialokasikan dan dikoordinasikan secara global. Platform ini, yang selaras dengan standar 3GPP, akan mengintegrasikan jaringan terestrial dan satelit, sehingga memungkinkan transisi yang mulus ketika layanan terestrial tidak tersedia. Hal ini akan dilakukan sembari tetap menjaga pilihan operator dalam ekosistem Jaringan Terestrial.

Equatys, yang beroperasi dengan model Tower Co., bertujuan memberikan biaya satuan terendah untuk kapasitas satelit sembari tetap menjaga hak spektrum dan kepentingan kedaulatan masing-masing mitra. Model ini dirancang untuk mengakomodasi pendiri bersama tambahan, operator satelit, dan pemegang spektrum seiring terbentuknya ekosistem. Teknologi muatan dan infrastruktur darat yang efisien dimaksudkan untuk meminimalkan persyaratan massa-ke-orbit sembari mendukung skalabilitas jangka panjang dan efisiensi modal.

Infrastruktur multipenyewa bersama Equatys akan didukung oleh hingga 2.800 satelit di 60 bidang orbit dan tiga lapisan ketinggian, yang dikerahkan oleh Viasat dan Space42. Arsitektur ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepadatan tanpa perancangan ulang mendasar, sehingga memungkinkan pertumbuhan ekosistem dengan kecepatan yang responsif terhadap pasar dan melayani miliaran pengguna potensial seiring meningkatnya permintaan.

Momentum Komersial

Space42 telah mengumumkan kemitraan untuk menjajaki konektivitas D2D yang didukung Equatys dengan e& UEA, divisi telekomunikasi unggulan dari grup teknologi global e&, dan dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), operator satelit nasional Indonesia.

Keterlibatan ini mencerminkan minat operator dalam memperluas cakupan melalui arsitektur satelit-terestrial terintegrasi, yang selaras dengan kerangka kerja peraturan nasional dan standar 3GPP.

Usaha patungan ini masih bergantung pada perjanjian definitif, persetujuan regulasi, dan ketentuan penyelesaian standar. Perusahaan-perusahaan ini bermaksud menyampaikan kabar terbaru seiring perkembangan Equatys menuju pembentukan secara resmi.

Mobile World Congress

Sebagai bagian dari program MWC yang diselenggarakan bersama, CEO dan Ketua Viasat Mark Dankberg dan Direktur Pelaksana Space42 Karim Sabbagh akan mengadakan Obrolan Santai untuk membahas peluang dan kebijakan yang membentuk masa depan mobilitas yang didukung oleh teknologi ruang angkasa. Program ini akan mengeksplorasi bagaimana konektivitas berbasis ruang angkasa generasi berikutnya dapat dirancang untuk menjaga daya saing, membuka kemampuan layanan baru, dan selaras dengan prioritas kedaulatan, sembari memperkuat ketahanan dan memperluas pilihan.

Peserta dapat mendaftar untuk mengikuti Obrolan Santai dan diskusi panel lain yang diselenggarakan bersama [ di sini ].

Tentang Space42

Space42 (ADX: SPACE42) merupakan perusahaan SpaceTech berbasis AI di Uni Emirat Arab yang mengintegrasikan komunikasi satelit, analitik geospasial, dan kemampuan kecerdasan buatan untuk menerangi Bumi dari ruang angkasa. Dibentuk pada tahun 2024 melalui penggabungan sukses di antara Bayanat dan Yahsat, jangkauan global Space42 memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya yang berkembang pesat di sektor pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat. Space42 terdiri dari dua unit bisnis: Layanan Ruang Angkasa dan Solusi Cerdas. Layanan Ruang Angkasa berfokus pada operasi satelit hulu untuk layanan satelit tetap dan bergerak. Solusi Cerdas mengintegrasikan akuisisi dan pengolahan data geospasial dengan AI untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kesadaran situasional, dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemegang saham utama meliputi G42, Mubadala, dan IHC.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi: www.space42.ai ; ikuti kami di X: @space42ai

Tentang Viasat

Viasat merupakan perusahaan komunikasi global yang percaya bahwa setiap orang dan setiap hal di dunia dapat terhubung. Dengan kantor di 24 negara di seluruh dunia, misi kami membentuk cara konsumen, bisnis, pemerintah, dan militer di seluruh dunia berkomunikasi dan terhubung. Viasat tengah mengembangkan jaringan komunikasi global terbaik untuk mendukung koneksi berkualitas tinggi, andal, aman, terjangkau, dan cepat guna memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat di mana pun mereka berada, di darat, di udara, atau di laut, sembari membangun masa depan berkelanjutan di ruang angkasa. Pada Mei 2023, Viasat menyelesaikan akuisisi Inmarsat, menggabungkan tim, teknologi, dan sumber daya kedua perusahaan untuk menciptakan mitra komunikasi global baru. Pelajari lebih lanjut di www.viasat.com , Ruang Berita Viasat atau ikuti kami di LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads, dan YouTube.

Hak Cipta © 2026 Viasat, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Viasat, logo Viasat, dan Viasat Signal merupakan merek dagang terdaftar di A.S. dan negara-negara lain milik Viasat, Inc. Semua nama produk atau perusahaan lain yang disebutkan hanya digunakan untuk tujuan identifikasi dan mungkin merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.

