スペース42とヴィアサット、モバイルワールドコングレスにてエクアティスの進捗状況を共有

アラブ首長国連邦 (UAE) を拠点とするAIを活用するスペーステック企業である スペース 42 ( Space42 ) と、衛星通信の世界的リーダーである ヴィアサット ( Viasat, Inc. ) は、今週バルセロナで開催される「モバイルワールドコングレス (Mobile World Congress)」での共催プログラムにおいて、計画中のデバイス直接接続 (D2D: direct-to-device) インフラに向けた継続的な進捗について議論し、両社の今後の合弁会社であるエクアティス (Equatys) の優先事項を早期に提示する予定である。 このプログラムは、エクアティスの技術的方向性と商業的ビジョンを初めて公開するものであり、世界的なD2D導入を加速するという同社の意欲を示している。 このイベントでは、政策立案者、規制当局、業界のリーダーが一堂に会し、競争力、レジリエンス、主権を同時に推進する方法を探るとともに、新たなビジネスケースの創出を実現し、宇宙対応のモビリティをすべての人が共有できる成功物語へと導く道筋を議論する。

スペース42とヴィアサットは、エクアティスの共同設立者であり、両社は合わせて60年を超えるモバイル衛星サービスの経験を結集している。 エクアティスは、地上ネットワークサービスが行き届いていない数十億の人々に対して3GPP規格に基づく接続性を拡張するための、独立かつ中立的な複数参加者型の共有インフラプラットフォームとして設計されている。 両社は2025年9月にエクアティスの設立を発表して以来、ベンチャー企業設立の始動、エンジニアリング開発、そしてモバイルネットワークオペレーター (MNO) との初期の商業的関与を通じてプログラムを前進させ、段階的な展開に向けて着実な進展を遂げてきた。

ヴィアサットのCEO兼会長であるマーク・ダンクバーグ (Mark Dankberg) は次のように述べている。「宇宙対応のモビリティは、グローバルでシームレスな接続性を実現するための基盤レイヤーです。 エクアティスでは、各国、事業者、イノベーターが安全で手頃な価格の3GPP準拠の衛星接続を数十億人の人々へ拡張できるようにするプラットフォームを構築しています。 このスケーラブルなグローバルモデルにより、参加者エコシステム全体が、参入障壁の低下、サプライヤーの多様性と規模の経済の拡大、バリューチェーン全体にわたる競争力学の強化といったメリットを享受できるようになります。 当社は、通信事業者にシームレスなハンドオーバーの選択肢を提供し、スムーズなエンドユーザーエクスペリエンスを提供することに取り組んでいます。 」

スペース42のマネージングディレクターであるカリム・ミシェル・サバーグ (Karim Michel Sabbagh) は次のように述べている。「エクアティスは、地上ネットワークの規模と宇宙の効率性を組み合わせるという明確な目標に対する、規律ある実行を体現しています。 この提携は、スペース42が非地上系ネットワーク (NTN) の世界的リーダーになるという戦略に根差しており、これまでにサブスクリプション契約の進行、モバイルネットワーク事業者の参画、国際申請の提出など、エンジニアリング面で重要なマイルストーンを達成しています。 エクアティスは、宇宙対応のモビリティが、従来のモバイル衛星サービスを近代化し、サービスが行き届かない地域の地上ネットワークを強化し、市場全体に新たなサービスを創出できることを実証しています。」

スペース42のスペースサービスCEO、アリ・アル・ハシェミ (Ali Al Hashemi) は次のように述べている。「エクアティスは、共有インフラがすべての人に利益をもたらすという原則に基づいて構築されています。 このスペクトルアクセスモデルにより、各国は主権的な自治権とライセンス管理を維持しながら、大幅なコスト削減とともに衛星容量を向上させることができます。 地上ネットワークと衛星ネットワーク間のシームレスかつ自動的な移行を可能にするよう設計された標準ベースのアーキテクチャと組み合わせることで、従来のネットワークが届かなかった領域へ、宇宙対応の接続性を拡大していく考えです。」

コンステレーションアーキテクチャとスペクトル戦略

このシステムは、まず世界的に調和されたLバンドおよびSバンドMSSスペクトルで運用を開始する予定であり、世界的に割り当て・調整された100MHz超のMSSスペクトル全域で運用可能な技術的能力を備えている。 3GPP規格に準拠することで、このプラットフォームは地上ネットワークと衛星ネットワークを統合し、地上サービスが利用できなくなった際にシームレスな移行を可能にする。 これは、地上ネットワークエコシステム内で、事業者の選択権を維持しながら実施される。

タワーコ (Tower Co.) モデルで運営されるエクアティスは、各パートナーの周波数権と主権的利益を確保しながら、衛星容量の単位コストを最小化することを目指している。 このモデルは、エコシステムが形成されるにつれて、追加の共同設立者、衛星事業者、そしてスペクトル保有者が参加できるように設計されている。 効率的なペイロード技術および地上技術は、長期的なスケーラビリティと資本効率を支えながら、軌道投入に必要となる質量要件を最小限に抑えることを目的としている。

エクアティスの共有マルチテナントインフラは、ヴィアサットとスペース42によって展開される60の軌道面と3つの高度層にわたり、最大2,800基の衛星によってサポートされる。 このアーキテクチャは、根本的な再設計を行うことなく高密度化できるよう設計されており、市場動向に応じたペースでエコシステムの成長を可能にし、需要の拡大に応じて数十億人規模の潜在的ユーザーに対応する。

商業的な勢い

スペース42は、世界的なテクノロジーグループ、イーアンド (e&) の主力通信部門であるイーアンドUAE、そしてインドネシアの国営衛星事業者のPTテルコムサテライト・インドネシア (Telkom Satelit Indonesia: Telkomsat) と提携し、エクアティス対応のD2D接続の検討を進めることを発表した。

これらの取り組みは、国の規制枠組みおよび3GPP規格に整合し、衛星と地上の統合アーキテクチャによるカバレッジ拡大に対する事業者の関心を反映している。

このベンチャー事業は、最終契約の合意、規制当局の承認、および慣例的なクロージング条件を満たすことを前提としている。 両社は、エクアティスが正式な設立に向けて進展するにつれ、随時追加の最新情報を提供していく予定である。

モバイルワールドコングレス

共同主催のMWC プログラム の一環として、ヴィアサットCEO兼会長であるマーク・ダンクバーグ氏とスペース42マネージングディレクターのカリム・サバーグ氏が対談し、宇宙対応のモビリティの未来を形作る機会と政策について議論する。 このプログラムでは、競争力を維持し、新たなサービス能力を解放し、国家の優先事項と整合させながら、レジリエンスを強化し、選択肢を拡大できるような次世代の宇宙対応接続をどのように設計できるかを検討する。

対談およびその他の共催パネルへの参加登録については、[ こちら ]を参照されたい。

スペース24について

スペース42 (ADX: SPACE42) は、アラブ首長国連邦 (UAE)を拠点とするAI駆動のスペーステック企業である。同社は、衛星通信、地理空間分析、人工知能の各機能を統合し、宇宙から地球に新たな洞察をもたらしている。 スペース42は、2024年にバヤナット (Bayanat) とヤーサット (Yahsat) の合併により設立され、その世界的な展開力により、政府、企業、そしてコミュニティにおける顧客の急速に変化するニーズに対応している。 スペース42は、宇宙サービスとスマートソリューションの2つの事業部門で構成されている。 宇宙サービスは、固定衛星サービスおよび移動衛星サービスの双方におけるアップストリームの衛星運用に重点を置いている。 スマートソリューションは、地理空間データの取得と処理をAIと統合し、意思決定を支援し、状況認識を高め、業務効率を向上させる。 主要株主にはG42、ムバダラ (Mubadala)、IHCなどが含まれる。

詳しくは、 www.space42.ai を参照するか、Xで@space42aiをフォローされたい。

ヴィアサットについて

ヴィアサットは、世界中のすべての人とあらゆるものがつながることができると信じるグローバル通信企業である。 同社は世界24か国に事業所を構え、世界中の消費者、企業、政府、そして防衛機関がどのようにコミュニケーションし、つながるかを形作ることを使命としている。 ヴィアサットは、高品質で信頼性が高く、安全で、手頃な価格の高速接続を実現する究極のグローバル通信ネットワークを開発しており、地上、空中、海上のいずれにおいても人々の生活にプラスの影響をもたらすとともに、宇宙における持続可能な未来の構築に取り組んでいる。 2023年5月、ヴィアサットはインマルサット (Inmarsat) の買収を完了し、両社のチーム、テクノロジー、リソースを統合することで、新たなグローバル通信パートナーを創出した。 詳しくは、 www.viasat.com のヴィアサットニュースルーム (Viasat News Room)を参照するか、LinkedIn、X、Instagram、Facebook、Bluesky、Threads、YouTubeで同社をフォローされたい。

© 2026 Viasat, Inc. 無断転載を禁ず。 Viasat、Viasatのロゴ、およびViasat Signal は、米国およびその他の国におけるヴィアサット (Viasat, Inc.) の登録商標である。記載されているその他すべての製品名または会社名は識別目的のみに使用されており、各所有者の商標である可能性がある。

将来の見通しに関する情報についての法的通知および注意事項

本発表には、将来の出来事に関する現在の予想および想定に基づく将来の見通しに関する記述が含まれている場合がある。 「予想する」、「～する予定である」などの語で識別されるこれらの記述は、リスクおよび不確実性の影響を受け、不正確となる可能性がある。 これらの記述は、本発表日時点で入手可能な情報を反映したものであり、各企業はそれらを更新する義務を負わない。 将来の見通しに関する記述が実現する保証はなく、それらに過度の信頼を置くべきではない。 本発表は、いかなる法域においても金融プロモーションや証券の売買の申込みを構成するものではない。

