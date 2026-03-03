Space42와 Viasat, 모바일 월드 콩그레스에서 Equatys 진행 상황 공개

스페인 바르셀로나, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 아랍에미리트(UAE)에 기반을 둔 AI 기술 중심 SpaceTech 기업 Space42 와 위성 통신 분야의 글로벌 선도 기업 Viasat, Inc. 가 이번 주 바르셀로나에서 열리는 모바일 월드 콩그레스에서 공동 주최 프로그램을 통해, 양사가 추진 중인 직접 단말 연결(D2D, Direct-to-Device) 인프라 구축의 진행 상황을 공유하고, 향후 설립 예정인 합작 법인 Equatys의 주요 우선 과제를 처음으로 공개할 예정이다. 이번 프로그램은 Equatys의 기술적 방향성과 상업적 비전을 처음으로 대외에 선보이는 자리로, 글로벌 D2D 확산을 가속화하겠다는 목표를 반영한다. 이번 행사는 정책 입안자, 규제 당국, 업계 리더들이 한자리에 모여 경쟁력, 회복력, 주권을 동시에 강화하는 방안을 논의하고, 우주 기반 이동통신을 새로운 비즈니스 기회로 확장해 모두에게 이익이 되는 성공 사례로 발전시키는 방안을 모색하는 자리이기도 하다.

Space42와 Viasat는 Equatys의 공동 창립사로, 합산 60년 이상의 모바일 위성 서비스 경험을 보유하고 있다. Equatys는 지상 네트워크의 서비스가 미치지 못하는 수십억 명의 인구에게 3GPP 기반 연결성을 확장하기 위해 설계된 독립적이고 중립적인 다자 참여형 공유 인프라 플랫폼이다. 2025년 9월 Equatys 출범을 발표한 이후, 양사는 합작사 설립 절차 개시, 엔지니어링 개발, 이동통신사(MNO)와의 초기 상업 협력 등 다양한 단계에서 프로그램을 진전시켜 단계적 배치를 향한 실질적인 진전을 이루고 있다.

Viasat의 최고경영자(CEO) 겸 회장 마크 댕버그(Mark Dankberg)는 “우주 기반 이동통신은 전 세계적이고 끊김 없는 연결성을 위한 핵심 기반 계층”이라며 “Equatys를 통해 우리는 국가, 통신사업자, 혁신 기업들이 안전하고 합리적인 비용의 3GPP 기반 위성 연결성을 수십억 명에게 확장할 수 있도록 지원하는 플랫폼을 구축하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “이 확장 가능한 글로벌 모델은 참여 생태계 전반이 낮은 진입 장벽, 공급업체 다양성 확대, 규모의 경제, 가치사슬 전반의 경쟁력 강화를 통해 혜택을 누릴 수 있도록 보장한다”며 “우리는 통신사업자에게 선택권을 제공하는 원활한 핸드오버를 통해 마찰 없는 최종 사용자 경험을 제공하는 데 전념하고 있다”고 덧붙였다.

Space42의 매니징 디렉터 카림 미셸 사바그(Karim Michel Sabbagh)는 “Equatys는 명확한 목표에 기반한 규율 있는 실행의 결과로, 지상 네트워크의 규모와 우주 인프라의 효율성을 결합하는 데 초점을 두고 있다”며 “이번 협력은 비지상 네트워크(Non-Terrestrial Networks) 분야에서 글로벌 리더로 도약하려는 Space42의 전략에 뿌리를 두고 있으며, 현재까지 주요 엔지니어링 이정표를 달성했고, 가입 계약이 진행 중이며, 이동통신사와의 협력이 이루어지고 있고, 국제 인허가 절차도 제출된 상태”라고 밝혔다. 그는 이어 “Equatys는 우주 기반 이동통신이 기존 모바일 위성 서비스(MSS)를 현대화하고, 지상 네트워크가 취약한 지역을 보완하며, 다양한 시장에서 새로운 서비스를 창출할 수 있음을 보여준다”고 말했다.

Space42의 우주 서비스 부문 최고경영자 알리 알 하셰미(Ali Al Hashemi)는 “Equatys는 공유 인프라가 모두에게 이익이 된다는 원칙 위에 구축되고 있다”며 “주파수 접근 모델은 각국이 주권과 라이선스 통제권을 유지할 수 있도록 하면서도 위성 용량을 비용 효율적으로 확장할 수 있게 한다”고 설명했다. 그는 또 “지상 및 위성 네트워크 간 자동 전환이 가능한 표준 기반 아키텍처와 결합해, 전통적인 네트워크 범위를 벗어난 지역까지 우주 기반 연결성을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

위성군 아키텍처 및 주파수 전략

해당 시스템은 초기 단계에서 전 세계적으로 조화된 L-밴드 및 S-밴드 모바일 위성 서비스(MSS) 주파수 대역에서 운영될 예정이며, 전 세계적으로 할당 및 조정된 100MHz 이상의 MSS 주파수에서 운용할 수 있는 기술적 역량을 갖추게 된다. 3GPP 표준에 부합하도록 설계됨에 따라, 이 플랫폼은 지상 네트워크와 위성 네트워크를 통합해 지상 서비스가 중단될 경우에도 원활한 전환을 가능하게 한다. 동시에 비지상 네트워크(Non-Terrestrial Network) 생태계 내에서 통신사업자의 선택권을 보장하도록 설계됐다.

Equatys는 타워코(Tower Co.) 모델을 기반으로 운영되며, 파트너 각자의 주파수 권리와 국가 주권적 이해를 유지하면서도 위성 용량의 단위 비용을 최소화하는 것을 목표로 한다. 또한 이 모델은 생태계가 형성되는 과정에서 추가 공동 창립사, 위성 사업자, 주파수 보유자를 포용하도록 설계됐다. 효율적인 위성 탑재체(payload)와 지상 기술을 통해 발사 중량 요구를 최소화하는 동시에 장기적인 확장성과 자본 효율성을 확보할 계획이다.

Equatys의 공유형 멀티테넌트 인프라는 Viasat와 Space42가 배치하는 최대 2,800기의 위성으로 구성되며, 60개 궤도면과 3개 고도 계층에 걸쳐 운영될 예정이다. 이 아키텍처는 근본적인 재설계 없이도 점진적으로 밀도를 높일 수 있도록 설계돼, 시장 수요에 맞춘 생태계 확장과 수십억 명의 잠재적 사용자 증가에 유연하게 대응할 수 있도록 한다.

상업적 추진 현황

Space42는 글로벌 기술 그룹 e&의 핵심 통신 자회사인 e& UAE, 그리고 인도네시아 국영 위성 운영사 PT Telkom Satelit Indonesia(Telkomsat)와 Equatys 기반 D2D(Direct-to-Device) 연결성 도입을 모색하기 위한 파트너십을 발표했다.

이러한 협력은 국가별 규제 체계 및 3GPP 표준에 부합하는 통합 위성-지상 아키텍처를 통해 커버리지를 확장하려는 통신사업자들의 관심을 반영한다.

해당 합작 사업은 최종 계약 체결, 규제 승인, 통상적인 종결 조건 충족 등을 전제로 하며, Equatys 설립이 본격화됨에 따라 양사는 추가적인 진행 상황을 공개할 예정이다.

모바일 월드 콩그레스 (Mobile World Congress)

공동 주최하는 MWC 프로그램 의 일환으로, Viasat의 최고경영자 겸 회장 마크 댕버그(Mark Dankberg)와 Space42의 매니징 디렉터 카림 사바그(Karim Sabbagh)는 파이어사이드 챗(Fireside Chat)을 통해 우주 기반 이동통신의 미래를 형성하는 기회와 정책 방향에 대해 논의할 예정이다. 이번 프로그램에서는 경쟁을 유지하고 새로운 서비스 역량을 창출하며 국가 주권적 우선순위에 부합하는 동시에, 회복력을 강화하고 선택권을 확대하는 차세대 우주 기반 연결성의 설계 방향을 다룬다.

참석자는 파이어사이드 챗 및 기타 공동 세션에 해당 링크 를 통해 등록할 수 있다.

Space42 소개

Space42(ADX: SPACE42)는 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 AI 기반 SpaceTech 기업으로, 위성 통신, 지리공간 분석, 인공지능 역량을 통합해 우주에서 지구를 통찰하는 솔루션을 제공한다. 2024년 Bayanat와 Yahsat의 성공적인 합병을 통해 출범한 Space42는 글로벌 네트워크를 바탕으로 정부, 기업, 지역사회의 빠르게 변화하는 수요에 대응하고 있다. Space42는 두 개의 사업 부문으로 구성된다. Space Services는 고정 및 이동 위성 서비스에 대한 상위(업스트림) 위성 운영을 담당한다. Smart Solutions는 지리공간 데이터 수집 및 처리와 AI를 결합해 의사결정 지원, 상황 인식 강화, 운영 효율성 개선을 제공한다. 주요 주주로는 G42, Mubadala, IHC가 있다.

자세한 내용은 회사 홈페이지 ( www.space42.ai )에서 확인하거나, X 계정 @space42ai를 통해서도 확인이 가능하다.

Viasat 소개

Viasat는 전 세계의 모든 사람과 사물이 연결될 수 있다고 믿는 글로벌 통신 기업이다. 전 세계 24개국에 사무소를 두고 있으며, 소비자, 기업, 정부 및 군이 소통하고 연결되는 방식을 혁신하는 것을 사명으로 삼고 있다. Viasat는 지상, 항공, 해상 어디에서든 사람들의 삶에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 고품질·고신뢰·보안·합리적 비용·고속 연결을 제공하는 궁극의 글로벌 통신 네트워크를 구축하는 동시에, 우주에서의 지속 가능한 미래를 만들어가고 있다. 2023년 5월, Viasat는 Inmarsat 인수를 완료했으며, 양사의 인력, 기술, 자원을 결합해 새로운 글로벌 통신 파트너로 도약했다. 자세한 내용은 www.viasat.com , Viasat 뉴스룸 또는 LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads, YouTube를 통해 확인할 수 있다.

저작권 © 2026 Viasat, Inc. 모든 권리 보유. Viasat, Viasat 로고 및 Viasat Signal은 미국 및 기타 국가에서 Viasat, Inc.의 등록 상표이다. 본 문서에 언급된 기타 제품명 또는 회사명은 식별 목적에 한해 사용되었으며, 해당 소유자의 상표일 수 있다.

법적 고지 및 미래예측정보에 대한 주의문

본 발표에는 향후 사건에 대한 현재의 기대와 가정을 바탕으로 한 미래예측진술이 포함될 수 있다. 이러한 진술은 “예상한다(expect)”, “~할 것이다(will)” 또는 유사한 표현으로 식별되며, 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있고 실제 결과와 다를 수 있다. 해당 진술은 본 발표일 현재 이용 가능한 정보를 반영하며, 회사는 이를 업데이트할 의무를 부담하지 않는다. 어떠한 미래예측진술도 실현이 보장되지 않으며, 이에 과도하게 의존해서는 안 된다. 본 발표는 어떠한 관할권에서도 증권의 매수 또는 매도를 권유하거나 금융 홍보를 구성하지 않는다.

연락처: media@space42.ai