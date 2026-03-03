Space42 dan Viasat akan Berkongsi Perkembangan mengenai Equatys di Mobile World Congress

BARCELONA, Sepanyol, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 , sebuah syarikat SpaceTech yang berasaskan AI dari UAE dan Viasat, Inc. , peneraju global dalam komunikasi satelit, akan membincangkan kemajuan berterusan ke arah infrastruktur kesalinghubungan terus ke peranti (D2D) yang dirancang. Mereka juga akan memberikan tinjauan awal mengenai keutamaan bagi Equatys, entiti bersama baharu dua syarikat tersebut, semasa program yang dianjurkan bersama di Mobile World Congress di Barcelona minggu ini. Program ini menandakan pameran awam pertama hala tuju teknikal dan visi komersial Equatys, mencerminkan aspirasinya untuk mempercepatkan penerimaan global D2D. Acara ini menghimpunkan pembuat dasar, pengawal selia serta pemimpin industri untuk meneroka cara persaingan, daya tahan dan kedaulatan dapat diperkukuh secara serentak, di samping membolehkan kes penggunaan baharu, sekali gus menjadikan mobiliti berasaskan angkasa sebagai kisah kejayaan bersama untuk semua.

Space42 dan Viasat ialah pengasas bersama Equatys, dengan gabungan lebih 60 tahun pengalaman dalam perkhidmatan satelit mudah alih. Equatys direka sebagai platform infrastruktur bersama yang bebas, neutral dan melibatkan pelbagai pihak untuk memperluas sambungan berasaskan 3GPP kepada berbilion pengguna yang kurang mendapat liputan rangkaian terestrial. Sejak mengumumkan Equatys pada September 2025, pengasas bersama telah memajukan program ini melalui pembentukan usaha sama, pembangunan kejuruteraan dan penglibatan komersial awal dengan Pengendali Rangkaian Mudah Alih (MNO), menandakan kemajuan konkrit ke arah pelaksanaan berfasa.

Mark Dankberg, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi Viasat, berkata: "Mobiliti berasaskan angkasa ialah lapisan asas untuk sambungan global yang lancar. Dengan Equatys, kami membina sebuah platform yang memperkasa negara, pengendali dan inovator untuk memperluas sambungan satelit berasaskan 3GPP yang selamat dan mampu milik kepada berbilion pengguna. Model global berskala ini memastikan keseluruhan ekosistem peserta mendapat manfaat daripada halangan kemasukan yang lebih rendah, kepelbagaian pembekal yang lebih luas, ekonomi skala, serta dinamik persaingan yang lebih kukuh merentasi rantaian nilai. Kami komited untuk menyampaikan pengalaman pengguna akhir tanpa geseran dengan peralihan lancar yang membolehkan pilihan bagi pengendali. "

Karim Michel Sabbagh, Pengarah Urusan Space42, berkata: "Equatys mencerminkan pelaksanaan berdisiplin terhadap objektif yang jelas: menggabungkan skala rangkaian terestrial dengan kecekapan angkasa. Kerjasama ini berlandaskan strategi Space42 untuk menjadi peneraju global dalam Rangkaian Bukan Terestrial (Non-Terrestrial Networks). Setakat ini, ia telah mencapai pencapaian kejuruteraan yang signifikan, dengan perjanjian langganan sedang dijalankan, pengendali rangkaian mudah alih terlibat, serta pemfailan antarabangsa telah dikemukakan. Equatys menunjukkan bagaimana mobiliti berasaskan angkasa dapat memodenkan Perkhidmatan Satelit Mudah Alih legasi, menambah baik rangkaian terestrial di kawasan yang kekurangan liputan, serta membuka perkhidmatan baharu merentasi pasaran."

Ali Al Hashemi, Ketua Pegawai Eksekutif Space Services di Space42, mengulas: "Equatys dibangunkan berasaskan prinsip bahawa infrastruktur bersama memberi manfaat kepada semua. Model akses spektrum membolehkan negara mengekalkan autonomi berdaulat dan kawalan lesen, sambil meningkatkan kapasiti satelit dengan penjimatan kos yang signifikan. Digabungkan dengan seni bina berasaskan piawaian yang direka untuk membolehkan peralihan automatik dan lancar antara rangkaian terestrial dan satelit, kami berhasrat untuk menskalakan sambungan berasaskan angkasa kepada mereka yang berada di luar capaian rangkaian tradisional."

Seni Bina Konstelasi dan Strategi Spektrum

Sistem ini dijangka beroperasi pada peringkat awal dalam spektrum MSS jalur L dan S yang diharmonikan secara global, dengan keupayaan teknikal untuk beroperasi merentasi lebih 100 MHz spektrum MSS yang diperuntukkan dan diselaraskan secara global. Dengan menyelaraskan piawaian 3GPP, platform ini akan mengintegrasikan rangkaian terestrial dan satelit, membolehkan peralihan lancar apabila perkhidmatan terestrial tidak tersedia. Hal ini akan dilakukan sambil mengekalkan pilihan pengendali dalam ekosistem Terrestrial Network.

Dengan menggunakan model Tower Co., Equatys berhasrat untuk menyampaikan kos unit kapasiti satelit yang paling rendah sambil mengekalkan hak spektrum dan kepentingan berdaulat setiap rakan kongsi. Model ini direka untuk mengalu-alukan pengasas bersama tambahan, pengendali satelit dan pemegang spektrum apabila ekosistem terbentuk. Teknologi muatan dan darat yang cekap bertujuan meminimumkan keperluan jisim ke orbit sambil menyokong skalabiliti jangka panjang dan kecekapan modal.

Infrastruktur berbilang penyewa yang dikongsi oleh Equatys akan disokong oleh sehingga 2,800 satelit merentasi 60 satah orbit dan tiga lapisan altitud, yang akan dilancarkan oleh Viasat dan Space42. Seni bina ini bertujuan untuk meningkatkan kepadatan tanpa perlu reka bentuk semula asas, sekali gus membolehkan pertumbuhan ekosistem pada kadar yang responsif terhadap pasaran serta memenuhi keperluan berbilion pengguna berpotensi apabila permintaan meningkat.

Momentum Komersial

Space42 telah mengumumkan kerjasama untuk meneroka kesalinghubungan D2D berasaskan Equatys bersama e& UAE, cabang telekom utama kumpulan teknologi global e&. Pada masa yang sama, Space42 turut menjalin kerjasama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), pengendali satelit nasional Indonesia, bagi tujuan yang sama.

Kerjasama ini mencerminkan minat pengendali dalam memperluas liputan melalui seni bina satelit-terestrial bersepadu, sejajar dengan rangka kerja kawal selia negara dan piawaian 3GPP.

Usaha sama ini masih tertakluk kepada perjanjian muktamad, kelulusan kawal selia, serta syarat penutupan lazim. Syarikat berkenaan berhasrat memberikan maklumat lanjut seiring dengan kemajuan Equatys menuju ke arah penubuhan rasmi.

Mobile World Congress

Sebagai sebahagian daripada program MWC yang dianjur bersama, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi Viasat, Mark Dankberg, serta Pengarah Urusan Space42, Karim Sabbagh, akan mengadakan Fireside Chat untuk membincangkan peluang dan dasar yang membentuk masa depan mobiliti berasaskan angkasa. Program ini akan meneroka cara generasi seterusnya kesalinghubungan berasaskan angkasa boleh direka bentuk untuk mengekalkan persaingan serta membuka keupayaan perkhidmatan baharu. Ia juga akan meneliti cara reka bentuk tersebut dapat diselaraskan dengan keutamaan berdaulat, sambil memperkukuh daya tahan dan memperluas pilihan.

Perihal Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ialah sebuah syarikat SpaceTech dikuasakan oleh AI yang berpangkalan di UAE, yang mengintegrasikan komunikasi satelit, analitik geospatial dan keupayaan kecerdasan buatan untuk menerangi Bumi dari angkasa. Ditubuhkan pada tahun 2024 melalui penggabungan berjaya Bayanat dan Yahsat, capaian global Space42 membolehkannya memenuhi keperluan pelanggan yang berkembang pesat dalam kerajaan, perusahaan serta komuniti. Space42 terdiri daripada dua unit perniagaan: Space Services dan Smart Solutions. Space Services memberi tumpuan kepada operasi satelit huluan bagi perkhidmatan satelit tetap dan mobiliti. Smart Solutions pula mengintegrasikan pemerolehan dan pemprosesan data geospatial dengan AI untuk menyokong pembuatan keputusan, meningkatkan kesedaran situasi serta memperbaiki kecekapan operasi. Pemegang saham utama termasuk G42, Mubadala dan IHC.

Untuk maklumat lanjut, layari: www.space42.ai ; ikuti kami di X: @space42ai

Perihal Viasat

Viasat ialah sebuah syarikat komunikasi global yang percaya bahawa semua orang dan segala-galanya di dunia boleh dihubungkan. Dengan pejabat di 24 buah negara di seluruh dunia, misi kami adalah untuk membentuk cara pengguna, perniagaan, kerajaan dan tentera berkomunikasi serta berhubung. Viasat sedang membangunkan rangkaian komunikasi global terbaik untuk menyediakan sambungan berkualiti tinggi, boleh dipercayai, selamat, mampu milik dan pantas, bagi memberi impak positif kepada kehidupan manusia di mana sahaja mereka berada — di darat, di udara atau di laut — sambil membina masa depan angkasa yang lestari. Pada Mei 2023, Viasat telah menyelesaikan pengambilalihan Inmarsat, menggabungkan pasukan, teknologi dan sumber kedua-dua syarikat untuk mewujudkan rakan komunikasi global baharu. Ketahui lebih lanjut di www.viasat.com , Viasat News Room atau ikuti kami di LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads dan YouTube.

