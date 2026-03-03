Space42 และ Viasat จะร่วมแถลงความก้าวหน้าของ Equatys ในงาน Mobile World Congress

บาร์เซโลนา, สเปน, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42, บริษัทเทคโนโลยีอวกาศที่ทำงานด้วย AI ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ Viasat, Inc., ผู้นำระดับโลกด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม จะร่วมสนทนาเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อตรงสู่อุปกรณ์ (D2D) ตามที่วางแผนไว้ และเสนอมุมมองในช่วงเริ่มแรกเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของ Equatys ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของทั้งสองบริษัทที่กำลังจะเริ่มดำเนินการ ในระหว่างการจัดโครงการที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันในงาน Mobile World Congress ที่บาร์เซโลนาในสัปดาห์นี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นการนำเสนอต่อสาธารณะครั้งแรกถึงทิศทางเชิงเทคนิคและวิสัยทัศน์เชิงพาณิชย์ของ Equatys ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทในการเร่งนำ D2D มาใช้งานในทั่วโลก งานนี้เป็นการรวมตัวกันของบรรดาผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล และผู้นำอุตสาหกรรม เพื่อสำรวจว่าการแข่งขัน ความยืดหยุ่น และอำนาจอธิปไตยจะสามารถก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งช่วยให้ธุรกิจใหม่ต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่โดยเปิดใช้งานผ่านอวกาศ ให้กลายเป็นเรื่องราวความสำเร็จร่วมกันสำหรับทุกคนได้อย่างไร
Space42 และ Viasat คือผู้ร่วมก่อตั้งของ Equatys โดยผนวกรวมประสบการณ์ด้านการให้บริการผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ยาวนานกว่า 60 ปี Equatys ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานแบบอิสระและเป็นกลางสำหรับการใช้ร่วมกันโดยผู้มีส่วนร่วมหลายราย เพื่อขยายการเชื่อมต่อที่อิงตามมาตรฐาน 3GPP ไปสู่ผู้คนหลายพันล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายภาคพื้นดินได้ นับตั้งแต่การแถลงข่าวเกี่ยวกับ Equatys ในเดือนกันยายน 2025 ผู้ร่วมก่อตั้งได้สร้างความก้าวหน้าให้กับโครงการทั้งในด้านของการเริ่มจัดตั้งกิจการร่วมค้า การพัฒนาทางวิศวกรรม และการติดต่อเชิงพาณิชย์เบื้องต้นกับกลุ่มผู้ประกอบการเครือข่ายเคลื่อนที่ (MNO) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมตามการดำเนินงานที่แบ่งเป็นระยะ ๆ
Mark Dankberg, ซีอีโอและประธานของ Viasat กล่าวว่า: "การเคลื่อนที่โดยเปิดใช้งานผ่านอวกาศเป็นระดับชั้นรากฐานสำหรับการเชื่อมต่อโดยไร้รอยต่อทั่วโลก ด้วย Equatys เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มที่เสริมพลังให้แก่ประเทศต่าง ๆ ผู้ประกอบการรายต่าง ๆ และนักคิดค้นนวัตกรรม ในการขยายการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 3GPP ในราคาย่อมเยาไปสู่ผู้คนหลายพันล้านคน โมเดลทั่วโลกที่สามารถขยายขนาดได้นี้ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบนิเวศทั้งหมดของผู้มีส่วนร่วมจะได้รับประโยชน์จากการมีอุปสรรคน้อยลงในการเข้าร่วม การเพิ่มขึ้นของความหลากหลายของซัพพลายเออร์ และการลดต้นทุนเนื่องจากขนาดที่ใหญ่ขึ้น และพลวัตที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ราบรื่นด้วยการส่งมอบบริการโดยไร้รอยต่อเพื่อให้ผู้ให้บริการมีตัวเลือก "
Karim Michel Sabbagh, กรรมการผู้จัดการของ Space42 กล่าวว่า: "Equatys สะท้อนถึงการจัดการอย่างมีวินัยต่อเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการผสานรวมเครือข่ายภาคพื้นดินที่มีขนาดใหญ่เข้ากับความมีประสิทธิภาพของอวกาศ ความร่วมมือได้ฝังลึกอยู่ในกลยุทธ์ของ Space42 เพื่อการเป็นผู้นำระดับโลกด้านเครือข่ายนอกพื้นผิวโลก และนับจนถึงปัจจุบันได้บรรลุผลสำเร็จตามหมุดหมายทางวิศวกรรมที่มีนัยสำคัญ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการข้อตกลงการสมัครสมาชิก การมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการเครือข่ายเคลื่อนที่ และการยื่นเอกสารระหว่างประเทศที่ได้ดำเนินการไปแล้ว Equatys แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนที่โดยเปิดใช้งานผ่านอวกาศสามารถทำให้บริการผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ซึ่งมีอยู่เดิมนั้นมีความทันสมัยขึ้น เสริมศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคพื้นดินในพื้นที่ซึ่งขาดประสิทธิภาพ และปลดล็อกการให้บริการใหม่ ๆ ในทุกตลาด"
Ali Al Hashemi, ซีอีโอฝ่ายบริการอวกาศของ Space42 ให้ความเห็นว่า: "Equatys กำลังได้รับการสร้างขึ้นบนหลักการที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันจะให้ประโยชน์แก่ทุกคน โมเดลการเข้าถึงช่วงความถี่ช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถรักษาความมีอิสระในอำนาจอธิปไตยของตนและการควบคุมผู้ถือใบอนุญาต ในขณะที่สร้างความก้าวหน้าด้านขีดความสามารถผ่านดาวเทียมได้โดยการประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ เราตั้งใจที่จะขยายการเชื่อมต่อโดยเปิดใช้งานผ่านดาวเทียมเพื่อให้ครอบคุลมพื้นที่นอกเครือข่ายแบบดั้งเดิม โดยการผนวกรวมสถาปัตยกรรมที่อิงตามมาตรฐานซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถทำการเปลี่ยนผ่านแบบอัตโนมัติโดยไร้รอยต่อระหว่างเครือข่ายภาคพื้นดินและเครือข่ายผ่านดาวเทียม"
โครงสร้างกลุ่มดาวบริวารและกลยุทธ์ช่วงความถี่
ในเบื้องต้นคาดว่าระบบจะดำเนินงานในช่วงความถี่ L-band และ S-band ของระบบ MSS ที่มีความสอดคล้องกันทั่วโลก โดยมีขีดความสามารถทางเทคนิคในการดำเนินงานในช่วงความถี่มากกว่า 100 เมกะเฮิร์ตซ์ของระบบ MSS ที่มีการจัดสรรและทำงานประสานกันในทั่วโลก แพลตฟอร์มจะผนวกรวมเครือข่ายภาคพื้นดินและเครือข่ายผ่านดาวเทียมโดยปรับให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 3GPP เพื่อช่วยให้ทำการเปลี่ยนผ่านได้โดยไร้รอยต่อเมื่อบริการภาคพื้นดินไม่สามารถใช้งานได้ การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาตัวเลือกของผู้ประกอบการภายในระบบนิเวศของเครือข่ายภาคพื้นดิน
Equatys ดำเนินงานโดยใช้โมเดล Tower Co. ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำที่สุดสำหรับขีดความสามารถด้านดาวเทียม ในขณะที่ยังคงรักษาสิทธิในช่วงความถี่และผลประโยชน์แห่งอธิปไตยของพันธมิตรแต่ละราย โมเดลดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อเปิดรับผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ประกอบการดาวเทียม และผู้ถือสิทธิช่วงความถี่รายเพิ่มเติม เมื่อระบบนิเวศเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น เทคโนโลยีเพย์โหลดและภาคพื้นดินที่มีประสิทธิภาพมีจุดประสงค์เพื่อลดความจำเป็นในการส่งมวลสู่วงโคจร (Mass-to-orbit) ให้น้อยที่สุด ในขณะที่สนับสนุนความสามารถในการขยายขนาดได้ในระยะยาวและประสิทธิภาพด้านเงินทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่มีผู้ใช้บริการร่วมกันหลายรายของ Equatys จะได้รับการสนับสนุนโดยดาวเทียมจำนวนสูงสุด 2,800 ดวงใน 60 ระนาบวงโคจร และสามระดับชั้นความสูง ซึ่งดำเนินงานโดย Viasat และ Space42 สถาปัตยกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความหนาแน่นโดยไม่จำเป็นต้องออกแบบพื้นฐานใหม่ ช่วยให้ระบบนิเวศสามารถเติบโตได้ตามอัตราการตอบสนองของตลาด และรองรับผู้ใช้บริการที่เป็นไปได้จำนวนหลายพันล้านคนเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น
แนวโน้มเชิงพาณิชย์
Space42 ได้ประกาศการเป็นพันธมิตรเพื่อสำรวจเกี่ยวกับการเชื่อมต่อตรงสู่อุปกรณ์ (D2D) ที่เปิดใช้งานโดย Equatys ร่วมกับ e& UAE ซึ่งเป็นส่วนธุรกิจโทรคมนาคมเรือธงของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก e& และร่วมกับ PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการดาวเทียมระดับประเทศของอินโดนีเซีย
การมีส่วนร่วมนี้สะท้อนถึงความสนใจของผู้ประกอบการที่จะขยายความครอบคลุมโดยใช้สถาปัตยกรรมดาวเทียมและภาคพื้นดินแบบบูรณาการ ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลระดับประเทศและมาตรฐาน 3GPP
กิจการร่วมค้ายังคงขึ้นอยู่กับข้อตกลงขั้นสุดท้าย การอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแล และเงื่อนไขในการปิดดีลตามธรรมเนียมปฏิบัติ บริษัทเหล่านี้ตั้งใจที่จะให้ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อ Equatys มีความคืบหน้าสู่การจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
งาน Mobile World Congress
ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ MWC ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน Mark Dankberg ซีอีโอและประธานของ Viasat และ Karim Sabbagh กรรมการผู้จัดการของ Space42 จะจัดการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ (Fireside Chat) เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสและนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดอนาคตของการเคลื่อนที่ซึ่งเปิดใช้งานผ่านอวกาศ โครงการนี้จะสำรวจว่าการเชื่อมต่อซึ่งเปิดใช้งานผ่านอวกาศในยุคต่อไปจะสามารถออกแบบอย่างไรเพื่อให้คงไว้ซึ่งการแข่งขัน ปลดล็อกการให้บริการใหม่ ๆ และสอดคล้องกับลำดับความสำคัญแห่งอธิปไตย ในขณะที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความยืดหยุ่นและการขยายตัวเลือก
ผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนสำหรับการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการและการจัดเสวนาอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันได้[ที่นี่]
