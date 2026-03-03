Space42 與 Viasat 將於世界流動通訊大會分享 Equatys 的進展

西班牙巴塞隆拿, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於阿聯酋的人工智能 (AI) 太空科技公司 Space42 與全球衛星通訊領導公司 Viasat, Inc. 本週將於巴塞隆拿世界流動通訊大會 (Mobile World Congress) 上共同主持一場活動。屆時雙方將探討其計劃中的直連裝置 (D2D) 基礎設施的最新進度，並率先披露合資企業 Equatys 的未來發展重點。 Equatys 的技術方向及商業願景將在此活動中首度呈現，其引領全球 D2D 普及浪潮的雄心壯志表露無遺。 屆時政策制定者、監管機構及行業領袖將聚首一堂，共商如何同步提升競爭力、強化穩健發展、維護主權利益，同時開創全新商業模式，令太空流動通訊的福澤普惠共享。

Equatys 由 Space42 與 Viasat 聯手創立，匯聚兩間公司在流動衛星服務領域超過 60 年的深厚經驗。 Equatys 以獨立、中立及多方參與為本，建構開放式基礎設施平台，旨在將以 3GPP 為主的連接帶給數以十億計未能受惠於地面網絡的用戶。 自 2025 年 9 月對外宣佈 Equatys 後，雙方共同推進項目的企業組建、工程發展，並與流動網絡營辦商 (MNO) 展開初步商業洽談，為項目的分階段部署奠定強大基礎。

Viasat 行政總裁兼主席 Mark Dankberg 稱：「太空流動通訊，乃全球無縫連接的根基。 透過 Equatys，我們建立出一個平台，讓各國政府、營辦商及創新者能將安全可靠、實惠相宜且符合 3GPP 標準的衛星連接服務，帶給數以十億計用戶。 此全球模式充滿拓展潛力，令生態系統內所有參與者皆能受惠：進入門檻更低，供應選擇更多元化，規模效應更顯著，價值鏈競爭更具活力。 我們致力為最終用戶帶來流暢無縫的體驗，並透過無縫交接技術，為營辦商提供更多選擇。 」

Space42 董事總經理 Karim Michel Sabbagh 表示：「Equatys 的誕生，源於對明確目標的篤定執行：融匯地面網絡的規模與太空通訊的效能。 此次合作植根於 Space42 成為非地面網絡全球領導者的策略，至今已取得重大工程里程碑，訂閱協議正在落實，流動網絡營辦商相繼加入，相關的國際申請也已遞交。 Equatys 正正展示太空流動通訊如何革新傳統的流動衛星服務，加強地面網絡覆蓋不足地區的連接，並於不同市場開創新服務。」

Space42 太空服務行政總裁 Ali Al Hashemi 評論道：「Equatys 的建設，遵循一個核心原則：共享基礎設施，讓各方受惠。 此頻譜運用模式，既維護各國的主權自主及牌照監管權，又能大幅節省成本，從而提升衛星通訊效能。 配合以標準為本的系統架構，實現地面與衛星網絡間的自動無縫切換，我們期望能將太空連接的覆蓋，拓展至傳統網絡鞭長莫及的用戶。」

衛星星座架構與頻譜策略

系統預計將使用全球協調一致的 L 波段和 S 波段流動衛星服務 (MSS) 頻譜，其技術能力更可支援超過 100 MHz 的全球分配及協調 MSS 頻譜。 平台將遵循 3GPP 標準，整合地面與衛星網絡，確保即使地面服務中斷，亦可無縫切換，連接不間斷。 與此同時，地面網絡生態系統內營辦商的選擇權將得到充分保障。

Equatys 採用 Tower Co. 模式營運，旨在以最低的單位成本提供衛星通訊能力，同時捍衛每位合作夥伴的頻譜權利及主權利益。 此模式廣納賢能，隨著生態系統日漸完善，將陸續吸納更多共同創辦者、衛星營運商及頻譜持有者。 高效衛星酬載及地面技術，有助降低發射載荷要求，同時確保系統的長遠擴展潛力及資本運用效率。

Equatys 的共享多租戶基礎設施，將由 Viasat 與 Space42 部署的多達 2,800 顆衛星支撐，這些衛星將分佈於 60 個軌道平面及三個不同高度的軌道層。 這種架構設計可在無需重大修改的情況下提升網絡密度，讓生態系統能迅速回應市場變化，滿足未來數以十億計潛在用戶的增長需求。

商業動力

Space42 近期宣佈，將與全球科技集團 e& 旗下的旗艦電訊部門 e& UAE，以及印尼國家衛星營辦商 PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) 建立合作夥伴關係，共同探索基於 Equatys 平台的 D2D 連接方案。

這些合作項目反映營辦商期望透過符合國家監管要求及 3GPP 標準的衛星與地面整合架構，來拓展自身網絡覆蓋的濃厚興趣。

合資企業的成立，尚待最終協議敲定、監管機構審批，以及滿足各項例行交割條件。 隨著 Equatys 項目逐步邁向正式成立，兩間公司將適時公佈更多最新進展。

世界流動通訊大會

在雙方共同舉辦的 MWC 活動 中，Viasat 行政總裁兼主席 Mark Dankberg 與 Space42 董事總經理 Karim Sabbagh 將出席座談會，探討塑造太空流動通訊未來的機遇及政策方向。 活動將探索如何在設計新一代太空連接方案時，既能維護市場競爭、開拓新服務能力，又能兼顧各國的主權考量，同時提升穩健發展和增加用戶選擇。

與會者可[ 在此 ]註冊參加座談會及其他聯合主持的研討會。

關於 Space42

Space42 (ADX: SPACE42) 是總部位於阿聯酋的 AI 太空科技公司，結合衛星通訊、地理空間分析與人工智能技術，從太空視角為地球賦能。 Space42 於 2024 年由 Bayanat 與 Yahsat 成功合併而成，憑其廣泛的全球影響力，致力滿足各地政府、企業及社區客戶瞬息萬變的需求。 Space42 由太空服務和智能解決方案兩個業務部門組成。 太空服務專注於固定和流動衛星服務的上游衛星營運。 智能解決方案結合地理空間數據採集及 AI 處理工作，以輔助決策、增強狀態意識並提高營運效率。 主要股東包括 G42、Mubadala 及 IHC。

欲了解更多資訊，請瀏覽 www.space42.ai ，並在 X: @space42ai 關注我們

關於 Viasat

Viasat 是全球通訊公司，深信世上人與萬物皆可互聯相通。 我們的業務遍及全球 24 個國家及地區，致力為消費者、企業、政府及軍方塑造通訊與連接模式。 Viasat 致力開發終極全球通訊網絡，提供優質、可靠、安全、實惠、高速的連接服務，為身處海陸空不同地點的人們生活帶來正面改變，並同步在太空建構可持續發展的未來。 Viasat 於 2023 年 5 月完成對 Inmarsat 的收購，融合雙方團隊、技術及資源，建立成為全新的環球通訊夥伴。 如欲了解更多，歡迎瀏覽 www.viasat.com 或 Viasat News Room，並在 LinkedIn、X、Instagram、Facebook、Bluesky、Threads 及 YouTube 關注我們的最新動態。

© 2026 Viasat, Inc. 版權所有。保留一切權利。 Viasat、Viasat 標誌及 Viasat Signal 均為 Viasat, Inc. 在美國及其他國家或地區的註冊商標。本文提及的所有其他產品或公司名稱，僅用於識別，可能為其各自擁有者的商標。

法律通知及前瞻性資訊警示聲明

本公告可能載有前瞻性陳述，該等陳述基於目前對未來事件的預期及假設而作出。 該等陳述通常使用「預期」、「將會」等詞彙或類似表述，惟涉及風險及不明朗因素，最終結果或與陳述有所出入。 當中僅反映截至本公告發佈日的情況，相關公司並無責任更新有關內容。 概不保證任何前瞻性陳述將會發生，故切勿對其過度依賴。 本公告不構成在任何司法管轄區的金融產品推廣或買賣證券的要約。

聯絡方式：media@space42.ai