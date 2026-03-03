Cumbre de Asequibilidad reúne a destacados líderes para impulsar acciones concretas y promover el cambio sistémico

LOS ÁNGELES, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Departamento de Inversión Comunitaria para Familias (CIFD) de la ciudad convocó a más de 200 líderes de diversos sectores el 2 de marzo para abordar la crisis de pobreza y asequibilidad en Los Ángeles, que sigue generando la inestabilidad en la vivienda, la inseguridad financiera y la creciente brecha de riqueza para toda la comunidad angelina.

La Cumbre 2026 “Haciendo Los Ángeles Asequible para Todos: Una Cumbre sobre Equidad, Acceso y Estabilidad Económica” reunió a agencias gubernamentales, cargos electos, instituciones académicas, la filantropía y servicios directos en The California Endowment. La reunión de un día se dedicó a impulsar soluciones audaces, fortalecer las alianzas intersectoriales y asegurar compromisos concretos para aliviar la pobreza y mejorar la asequibilidad en Los Ángeles.

"La Cumbre representa un punto de inflexión crucial en la manera que afrontamos la pobreza en Los Ángeles", dijo Abigail R. Márquez, gerente general de CIFD. "En 2024, publicamos el Informe sobre la Pobreza de la Ciudad, que expuso las desigualdades estructurales que provocan dificultades económicas para demasiados angelinos. Hoy, construimos sobre esa base, reuniendo a líderes no solo para debatir los datos, sino para actuar en consecuencia".

Más de 600,000 angelinos viven en la pobreza, y uno de cada cuatro hogares del condado de Los Ángeles sufre inseguridad alimentaria, lo que subraya la magnitud y urgencia de la crisis que enfrenta nuestra región.

La Cumbre contó con intervenciones destacadas de Matthew Desmond, sociólogo ganador del Premio Pulitzer y autor de Poverty, by America. La investigación y la defensa del profesor Desmond han transformado el debate nacional sobre la pobreza y la justicia económica, desafiando tanto a instituciones como a comunidades a afrontar las desigualdades sistémicas y trazar un camino a seguir.

La alcaldesa Karen Bass, el presidente del Consejo, Marqueece Harris-Dawson, y los concejales Adrin Nazarian, Katy Yaroslavsky y Hugo Soto-Martínez también se unieron y enfatizaron el fuerte compromiso de la ciudad con la creación de oportunidades para la estabilidad económica de todos los angelinos.

"Durante demasiado tiempo, la pobreza ha limitado las oportunidades para cientos de miles de angelinos", dijo la alcaldesa Bass. "La inestabilidad de la vivienda, la inseguridad alimentaria y la creciente brecha de riqueza están interconectadas, y nuestra respuesta debe estar igualmente interconectada. Esta Cumbre busca unir alianzas sólidas para convertir el compromiso en acción. Juntos, daremos pasos decisivos para ampliar las oportunidades y hacer que Los Ángeles sea un lugar más equitativo para todos".

Impulso políticas y cambio sistémico

La Cumbre contó con paneles de gran impacto centrados en:

Avance en la reforma de políticas para combatir la pobreza – Explorar estrategias legislativas y administrativas para eliminar barreras estructurales y promover la equidad económica.

Fortalecimiento de la estabilidad de la vivienda en Los Ángeles – Abordando la prevención de la falta de vivienda, la protección de los inquilinos y las vías hacia la vivienda asequible.

Desarrollo Económico, Empleos y un Los Ángeles Asequible – Alinear el desarrollo de la fuerza laboral, el crecimiento de las pequeñas empresas y políticas económicas inclusivas para crear oportunidades de salarios dignos.

Anuncios e hitos importantes

La Cumbre también sirvió de plataforma para varios anuncios importantes, incluyendo una nueva consolidación de la ciudad para agilizar los servicios. El Departamento de Inversión Comunitaria para Familias (CIFD), el Departamento de Desarrollo Juvenil, el Departamento de Envejecimiento y el Departamento de Desarrollo Económico y Laboral formarán un nuevo Departamento de Inversión Comunitaria (CID).

Esta reorganización representa un paso importante hacia un sistema de servicios municipales más coordinado, accesible y eficaz.

También se anunció el lanzamiento formal de la Oficina de Riqueza y Empoderamiento Comunitario, que impulsará el compromiso de la ciudad con el empoderamiento financiero mediante programas y políticas vanguardistas contra la pobreza.

Con el lanzamiento de esta oficina, Los Ángeles se une a una creciente red nacional de más de 20 ciudades que priorizan el empoderamiento financiero municipal. A través de una colaboración con el Fondo de Ciudades para el Empoderamiento Financiero, la ciudad recibirá financiación y asesoramiento para el marco y el lanzamiento. La Oficina albergará las iniciativas existentes de asistencia financiera y ahorro para niños de la Ciudad, y está sentando las bases para implementar el modelo del Centro de Empoderamiento Financiero — fortaleciendo la provisión de asesoramiento financiero gratuito, profesional e individualizado como servicio público.

"Los gobiernos locales tienen un papel fundamental en la construcción de la estabilidad financiera de los residentes", dijo Jonathan Mintz, presidente y director ejecutivo del Fondo de Ciudades para el Empoderamiento Financiero. "Esta Oficina de Riqueza y Empoderamiento Comunitario, con un liderazgo dedicado, es más que la suma de programas individuales importantes: es un catalizador para integrar plenamente el trabajo de empoderamiento financiero en todo el gobierno. El Fondo de Ciudades para el Empoderamiento Financiero felicita a la ciudad de Los Ángeles por este firme compromiso y se complace en colaborar con la alcaldesa Bass y su equipo para el lanzamiento de esta nueva oficina".

La Cumbre representa un momento crucial para que Los Ángeles alinee recursos, derribe barreras y se comprometa con un progreso medible.

Acerca del Departamento de Inversión Comunitaria para Familias de la Ciudad de Los Ángeles

El Departamento de Inversión Comunitaria para Familias (CIFD) se creó oficialmente en 2022 para establecer objetivos de reducción de la pobreza para la ciudad, participar activamente en la implementación de programas de prevención de la falta de vivienda y construir vías para que los residentes de la comunidad de Los Ángeles con necesidades puedan lograr la seguridad financiera y la prosperidad.

Para más información sobre nuestros programas, visítanos en www.LA4Families.org.

