Eimskip: Ársreikningur 2025 og árs- og sjálfbærnisskýrsla 2025

Eimskipafélag Íslands hf. hefur gefið út endurskoðaðan ársreikning fyrir árið 2025. Þann 28. janúar 2026 birti Eimskip stjórnendauppgjör fyrir afkomu fjórða ársfjórðungs og ársuppgjör 2025. Þá birtir félagið einnig árs- og sjálfbærniskýrslu fyrir árið 2025.
Ársreikning ársins 2025 má nálgast hér: www.eimskip.com/2025/consolidated-financial-statements-2025
Árs- og sjálfbærniskýrslu má nálgast hér: https://www.eimskip.com/2025/annual-report-2025
Viðhengi
- Consolidated Financial Statement 31.12.2025- Eimskipafélag Íslands hf
- 549300IUR8Q7Y44KBL02-2025-12-31-1-en